Gradilište od 126 dana: Sve spremno za sanaciju mosta, izvođač dobio posao ispod cijene u jakoj konkurenciji

Hrvatske ceste zaključile su javnu nabavu za sanaciju mosta Posedarje na državnoj cesti DC8. Posao će obaviti tvrtka Hidrostres iz Zagreba za 334.184,80 eura.

Početna vrijednost projekta iznosila je 440.000 eura, a na natječaj su pristigle ukupno tri ponude, sve redom niže o spomenutog iznosa. Uz Hidrostres koji je iz ovog javnog nadmetanja izašao kao pobjednik, konkurirale su tvrtka Mar s ponudom u iznosu od 342.750,14 eura i tvrtka Sitolor s ponudom u iznosu od 379.788,97 EUR eura.

Rok za izvođenje radova je ukupno 126 dana. Otvaranje gradilišta očekuje se nakon isteka roka za žalbu na odabir od 10 dana. Obzirom da je u službenom glasniku javne nabave RH Odluka o odabiru objavljena 9. travnja, datum početka radova trebao bi se znati krajem mjeseca.

Lokacija i namjena

Most Posedarje prolazi poviše grada Zadra u području Posedarja i relativno je blizu Nacionalnom parku Paklenica. Dio je Jadranske magistrale kojom se putuje u Zadar, a premošćuje potok Baščica.

Namijenjen je cestovnom i pješačkom prometu. Uz napomenu kako izvorno promet pješaka nije bio predviđen tako da su naknadno tijekom uporabe izvedene pješačke plohe na vanjskim rubovima konstrukcije

Postojeće stanje

Građevinski radovi koje su naručile Hrvatske ceste zahvatit će kontinuiranu pločastu konstrukciju preko tri raspona. Dok je rasponski sklop je armiranobetonska ploča konstantne debljine monolitno vezane sa zidovima stupova. S obje strane kolnika širine 7,10 centimetara izvedene su pješačke staze ukupne širine 1,20 metara, na 8 centimetara iznad gornjeg ruba kolnika, a most je ukupno širok 9,50 metara, piše u opisu sanacije.

Točne pak izmjere ipak nije moguće utvrditi prije nego se uklone svi slojevi i konstrukcije (pješačke staze) sa ploče, zbog nepravilno izvedene geometrije na cijeloj duljini mosta. Inače, pješačka ograda na mostu je izrađena od pravokutnih šupljih čeličnih profila s rukohvatom visokim 120 centimetara iznad gornjeg ruba hodne plohe.

Upornjaci u prvoj i zadnjoj osi mosta (U1 i U2) preuzimaju horizontalne i vertikalne sile okvirne konstrukcije, te predstavljaju masivni armiranobetonski (zid i krila). Lijeva pješačka staza nastavlja se na izvedene pješač ke staze ispred i iza mosta trasi prometnice, a desna pješačka staza završava na krajevima mosta.

Obuhvat radova

Projektom sanacije koji će izvesti Hidrostres obuhvaćeni su radovi na donjem ustroju mosta, uključujući upornjake i stupove. Također se saniraju plohe rasponskog sklopa kako bi se osigurala njegova trajnost i stabilnost.

Predviđena je sanacija kolnika, uključujući izvođenje hidroizolacije, te obnova pješačkih staza i pješačkih ograda. Ujedno se provodi objedinjeno vođenje instalacija ispod konzole lijeve pješačke staze.

Sve uz napomenu kako se ovim zahvatom ne mijenjaju se postojeće dimenzije građevine niti se povećava njezin tlocrtni ili visinski obris. Tlocrtni i visinski obris mosta ostaju u potpunosti isti te su uklopljeni u postojeće cestovne i pješačke površine. Građevna čestica ostaje nepromijenjena jer zadržava postojeći obuhvat prometnice.

Nosivost

Nosivi elementi dimenzionirani su prema važećim propisima i normama, uključujući HRN EN 199i, uz razmatranje najnepovoljnijih prometnih opterećenja. Time se osigurava nosivost mosta za sva vozila dopuštena na državnim cestama i autocestama, bez dodatnih ograničenja u prometovanju nakon sanacije.

Smještaj i veličina građevine ostaju unutar postojećih granica te se ne mijenja način priključenja na DC 8. Svi privremeno zahvaćeni dijelovi gradilišta nakon završetka radova vraćaju se u uređeno stanje, uz po potrebi i krajobrazno uređenje. Projekt uključuje i mjere zaštite okoliša, uključujući uklanjanje invazivnih biljnih vrsta te uspostavu autohtonog biljnog pokrova.