Konačno ugovoreno projektiranje ceste u Zagori: U žalbi se osporavala zakonitost, ali nije prihvaćena

Projekt izgradnje nove prometnice Zagvozd-Imotski odnosi se na 20 kilometara dugu državnu cestu, a vrijedi oko 13 milijuna eura. Svrha izvedbe je preuzeti većinu tranzitnog prometa u dalmatinskom zaleđu. Time bi se rasteretila postojeća cesta DC76, a lokalni promet bi se odvijao sigurnije i protočnije, posebno za vrijeme turističke sezone.

Lokalna zajednica dugo je iščekivala početak izgradnje, no Hrvatske ceste tek su ugovorile izradu glavnih projekata za ovu dionicu. S Geoprojektom je sklopljen sporazum od 639.770 eura, u odnosu na procjenu iznosa od 1,3 milijuna eura.

Konačno kreće projektiranje

Hrvatske ceste (HC) s Geoprojektom su potpisale ugovor od 639.770 eura, bez uključenog PDV-a. Sporazumom sklopljenim 30. ožujka ove godine, zapečatili su posao izrade glavnih projekata s ishođenjem građevinskih dozvola za dionicu između Zagvozda i Imotskog duljine 20 kilometara. Projekti bi trebali biti završeni u roku od 14 mjeseci, a podugovaratelji Krešo geo i Dalekovod-Projekt preuzet će nešto manje od 20 posto posla.

Podsjetimo, riječ je o projektu koji će 'zacrtati' alternativni pravac postojećoj državnoj trasi DC76 kako bi se istu cestu rasteretilo, a da bi se lokalni promet odvijao sigurnije i protočnije, posebno za vrijeme turističke sezone. Izrada glavnih projekata i ishođenja dozvola ključni je korak prema izgradnji planiranoj u pet faza. Postupno, zasebne etape trasu će povezati s postojećom cestovnom mrežom - između Zagvozda i Imotskog, i dalje prema graničnom prijelazu Vinjani Donji, te spojnim pravcima.

Nisu bili najjeftiniji, podnesena žalba

Iako je odabrana tvrtka koja će izraditi projektnu dokumentaciju, važan projekt u zaleđu Makarske rivijere i planine Biokovo je u kašnjenju. Kako smo već pisali, ključni zastoj dogodio se nakon što je tvrtka ZG-Projekt podnijela žalbu na odabir projektanta, Geoprojekta.

Podsjećamo, Odluka o odabiru u sustavu javne nabave objavljena je 20. listopada prošle godine. U tom dokumentu, vidljivo je da je Geoprojekt iz Splita bio jedan od čak osam zainteresiranih gospodarskih subjekata, te drugi najjeftiniji. Još povoljniju ponudu, u iznosu od 627.795 eura bez uključenog PDV-a poslao je ZG-Projekt.

Nakon objave Odluke, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave uputili su žalbu, osporavajući zakonitost postupka, ističući ograničavanje tržišnog natjecanja, nejednak tretman i problem poreznog duga podugovaratelja tvrtke za koju se odlučio naručitelj. Spor se vodio oko toga zadovoljava li ZG-Projekt uvjete tehničke i stručne sposobnosti, konkretno kroz referentni projekt čvorišta Bistra na autocesti A2. No, DKOM je sve prigovore odbio kao neosnovane, potvrđujući zakonitost odabira Hrvatskih cesta.

Projektiranje i ishođenje dozvola

Time je konačno potvrđen nastavak projekta, a dodjela ugovora krajem ožujka označila je i početak razdoblja od 14 mjeseci, što je rok za izradu projekata. Podsjećamo, državna cesta koja će se najvjerojatnije graditi u pet faza, projekt je za koji se smatra da bi mogao koštati 13 milijuna eura.

Smatra se da će se po izgradnji lakše odvijati lokalni promet, posebno za ljetnih mjeseci kad je najveći protok automobila. Trenutačno, veliki promet, a posebno teška teretna vozila prolazeći kroz naseljena područja stvaraju zagušenje, buku, i predstavljaju veću opasnost od prometnih nesreća u zaleđu Splita. Smatra se da takav scenarij negativno utječe na kvalitetu života i na okoliš.