Najveći vijadukt prema Jadranu ide u sanaciju! Dug je 2,7 km i star 25 godina, kada se prijeđe svi odahnu

Hrvatske autoceste (HAC) otvorile su javno savjetovanje za sanaciju odvodnje vijadukta Drežnik na autocesti A1 Zagreb - Split - Dubrovnik. Savjetovanje je otvoreno do 27. travnja 2026., a nakon toga se očekuje raspisivanje natječaja za izvođača radova čija početna vrijednost iznosi 600.000 eura.

Vijadukt Drežnik sastoji se od dva paralelna mosta (za svaki smjer vožnje) te se nalazi na autocesti između Zagreba i Rijeke, na dionici Karlovac – Vukova Gorica. Dug je ukupno 2.665 metara i izgrađen kao niz međusobno povezanih segmenata. Most je dovršen i pušten u promet 2001. godine, od kada je važan segment hrvatskog cestovnog sustava prema Jadranu.

Treba reći i da ovaj vijadukt svakako nije samo tehnički objekt, nego ključna karika u prometnoj mreži koja povezuje kontinent s morem, osigurava protočnost prometa i podržava turističke i gospodarske tokove. Naime, kroz ovaj koridor odvija se značajan dio teretnog prometa između unutrašnjosti zemlje i riječke luke, jedne od najvažnijih pomorskih točaka u Hrvatskoj.

Moderna betonska konstrukcija

Najveći raspon mosta, iznad rijeke Kupe, iznosi 70 metara. Konstrukciju nose dva krajnja oslonca i čak 73 stupa, raspoređena u pravilnim razmacima. Riječ je o modernoj betonskoj konstrukciji koja kombinira tvornički izrađene elemente i beton lijevan na licu mjesta, a dodatno je ojačana napinjanjem čeličnih užadi unutar betona kako bi bila čvršća i dugotrajnija.

Sustav odvodnje, koji odvodi kišnicu s kolnika, izveden je pomoću mreže cijevi pričvršćenih ispod mosta. Voda se prikuplja kroz stotine slivnika (otvora na cesti) i zatim vodi u posebne uređaje za pročišćavanje prije nego što se ispusti u okoliš. Cijeli sustav koristi plastične cijevi visoke otpornosti.

Od izgradnje mosta do 2021. godine nije bilo većih zahvata na tom sustavu. No, tijekom vremena uočeni su problemi. Zbog blagih nagiba cijevi i oštećenja na pojedinim mjestima, voda se ne odvodi uvijek kako je predviđeno. Umjesto toga, dio kišnice curi po samoj konstrukciji mosta, što je već uzrokovalo oštećenja – prije svega koroziju betona i čelične armature unutar njega.

Zbog toga je izrađeno novo tehničko rješenje za sanaciju odvodnje, temeljeno na ranijim projektima i snimkama stvarnog stanja. Planirani radovi izvodit će se ispod vijadukta, s ciljem da se sustav odvodnje popravi i spriječi daljnje propadanje konstrukcije.

Desna strana

Pregled sustava odvodnje na vijaduktu pokazao je niz problema koje je potrebno sanirati, iako je dio instalacija i dalje u dobrom stanju, stoji u dokumentaciji Hrvatskih autocesta.

Na desnom vijaduktu, u smjeru od Zagreba prema Rijeci, glavna odvodna cijev na nekoliko je mjesta ispala iz spojeva, no ostatak cjevovoda uglavnom je očuvan. Uočeni su i problemi na spojevima cijevi različitih promjera koji nisu izvedeni na idealan način. Konstrukcija koja drži cijevi stabilnima većinom je čvrsta, uz tek jedno oštećenje nosača.

Najveći problem predstavljaju vertikalne cijevi koje odvode vodu iz slivnika – čak oko 80 % njih je u lošem stanju. Metalni dijelovi koji ih drže zahvaćeni su korozijom zbog stalnog kontakta s vodom, a na više mjesta cijevi su se potpuno odvojile od glavnog sustava, što onemogućuje pravilno otjecanje kišnice. Također, na mjestima gdje se most 'širi i skuplja' zbog promjena temperature potrebno je ugraditi kvalitetnije fleksibilne spojeve kako bi sustav bio otporniji.

vijadukt Drežnik | foto: screen shot EOJN

Lijeva strana

Slična situacija zabilježena je i na lijevom vijaduktu, u smjeru od Rijeke prema Zagrebu. I tamo su na nekoliko mjesta cijevi ispale iz spojeva, dok je ostatak sustava uglavnom u dobrom stanju. Problemi sa spojevima različitih cijevi također su prisutni, kao i loše stanje većine vertikalnih odvodnih cijevi, s korozijom i odvajanjima na više lokacija.

Uz to, na lijevom vijaduktu potrebno je zatvoriti pojedine kontrolne otvore na sustavu odvodnje, a i ovdje se planira ugradnja kvalitetnijih fleksibilnih elemenata na kritičnim točkama.

Ukratko, iako osnovna struktura sustava odvodnje funkcionira, brojna oštećenja i dotrajalost pojedinih dijelova zahtijevaju temeljitu obnovu, sve kako bi se spriječili daljnji kvarovi i zaštitila konstrukcija mosta.

Tehničko rješenje sanacije

Na temelju dostupne dokumentacije, podataka službe za održavanje autoceste i terenskog pregleda oba vijadukta utvrđeno je da je potrebno unaprijediti sustav odvodnje. Analiza postojećeg stanja pokazala je niz nedostataka zbog kojih se voda na pojedinim mjestima nekontrolirano izlijeva iz sustava.

Kako bi se to spriječilo, izrađeno je tehničko rješenje sanacije. Njegov glavni cilj je poboljšati odvodnju i zaštititi konstrukciju mosta, osobito stupove i nosive grede, od daljnjih oštećenja i korozije.

Planirani zahvati obuhvaćaju uređenje i učvršćivanje spojeva između slivnika i glavnih cijevi, kao i poboljšanje samih glavnih vodova kako bi se osigurao nesmetan protok vode prema uređajima za pročišćavanje. Posebna pozornost posvećuje se i mjestima gdje se spajaju cijevi različitih promjera, jer su upravo tu uočeni česti problemi.

Uz to, predviđena je ugradnja kvalitetnijih fleksibilnih spojnih elemenata koji omogućuju da se konstrukcija mosta prirodno širi i skuplja zbog promjena temperature, bez pucanja ili oštećenja cijevi. Ovi elementi postavljaju se na više točaka duž vijadukta i omogućuju sigurne pomake konstrukcije, čime se dugoročno povećava pouzdanost cijelog sustava odvodnje.

Hodogram radova

Sanacija sustava odvodnje na vijaduktu, na oba mosta, izvodi se na visini od oko 12 metara iznad tla i uključuje uklanjanje dotrajalih dijelova te ugradnju novih elemenata.

Prije početka radova potrebno je pripremiti teren ispod vijadukta. To podrazumijeva čišćenje prostora kako bi se omogućio prolaz radnih platformi duž cijele trase, u širini od nekoliko metara. Na pojedinim dijelovima teren se dodatno nasipava kamenim materijalom kako bi se osigurala stabilna podloga za kretanje strojeva.

Za radove na visini koriste se pokretne platforme koje omogućuju pristup instalacijama ispod mosta. Prije same sanacije, postojeće cijevi se čiste od nakupljenih nečistoća kako bi se utvrdilo njihovo stvarno stanje i omogućila kvalitetna ugradnja novih dijelova.

Zamjena elemenata uključuje ugradnju novih spojeva, fleksibilnih dijelova, kontrolnih otvora i priključaka slivnika. Postupak podrazumijeva precizno označavanje mjesta zahvata, rezanje postojećih cijevi, uklanjanje dotrajalih dijelova i ugradnju novih, uz odgovarajuće spajanje i učvršćivanje.