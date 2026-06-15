Zbog vijčanog kompresora odgađa se milijunski projekt u Istri: Nabava poništena, sada sve ispočetka

Projekt, izgradnja i probni rad novog uređaja za pročišćivanje otpadnih voda posao je od 13 milijuna eura koji još nema izvođača, nabava je poništena.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) poništila je odluku o odabiru izvođača u postupku javne nabave za projektiranje, izgradnju i probni rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Peroju. Ovo je važan dio projekta 'Poboljšanje sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Aglomeraciji Pula sjever'. Po najavi projekta, radovi su predviđeni u trajanju do 2026. godine, a ovo ponišenje nabave sigurno će pomaknuti rokove.

Bolji vodovod i odvodnja za tisuće Istrana

Projekt Aglomeracija Pula Sjever, vrijedan 45,47 milijuna eura bez PDV-a, sufinancira se bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a obuhvaća područje Pule, Vodnjana i Fažane. Njegov je cilj modernizacija vodno-komunalne infrastrukture, povećanje kvalitete vodoopskrbe te unaprjeđenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za tisuće stanovnika, kako stoji na stranicama projekta.

Uključuje izgradnju 19 kilometara vodoopskrbne mreže na području Vodnjana, Barbarige, Štinjana i Valdenage, kao i izvedbu i rekonstrukciju ukupno 39 kilometara sustava odvodnje. Planirana je i izgradnja novog podmorskog ispusta duljine 2,5 kilometra. Po završetku radova, 5.956 stanovnika dobit će pristup poboljšanoj opskrbi vodom, dok će se 23.309 stanovnika priključiti na sustav odvodnje i odgovarajući stupanj pročišćavanja otpadnih voda.

U sklopu projekta treba se izgraditi i novi Uređaj za pročišćivanje otpadnih voda Peroj II. stupnja pročišćavanja kapaciteta 42.000 ekvivalent stanovnika. Posao uključuje izradu projektne dokumentacije, izvedbu svih potrebnih građevinskih i tehnoloških zahvata te probni rad postrojenja. Taj dio sada je 'zapeo', nakon što je novom odlukom DKOM-a poništen izbor izvođača. Havarijski ispust | foto: Aglomeracija Pula-sjever

Nije uključen vijčani kompresor

Poziv na nadmetanje za UPOV Peroj objavio je Vodovod Pula-Labin 13. kolovoza 2025. godine. Pristiglo je devet ponuda, a kriterij povoljnosti odabranom ponuditelju zaradio je najviše bodova. Naručitelj je sve ponude ocijenio valjanima, a krajem ožujka 2026. objavljena je odluka o odabiru zajednice mađarskih ponuditelja Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt. i VWT Magyarország Kft.

Na odluku se žalila zajednica slovenskih tvrtki GH Holding, Elipron i AMG storitve, tvrdeći da odabrana ponuda nije u skladu s tehničkim zahtjevima iz dokumentacije o nabavi. Ključni prigovor odnosio se na izostavljanje vijčanog kompresora za proizvodnju instrumentalnog zraka, iako je njegova dobava i ugradnja bila izričito propisana. Žalitelji su upozorili da je naručitelj tijekom postupka dva puta potvrdio kako ostaje pri tom zahtjevu.

Ponuda nije udovoljila specifikacijama

DKOM je utvrdio da žalitelj ima pravni interes jer je njegova ponuda bila valjana i rangirana na trećem mjestu te je žalbu ocijenio osnovanom. Odluka o odabiru je poništena, a Vodovodu Pula-Labin naloženo je da žaliteljima isplati 65.520,81 eura troškova žalbenog postupka. Time se postupak vraća u fazu ponovnog pregleda i ocjene ponuda, uz obvezu dosljednog poštivanja tehničkih zahtjeva i načela transparentnosti u javnoj nabavi.

- U žalbenom postupku je utvrđeno da je u dokumentaciji o nabavi u Knjizi 3 propisano da je u uređaj za pročišćivanja otpadnih voda potrebno ugraditi vijčani kompresor za proizvodnju instrumentalnog zraka, te da navedeno nije izmijenjeno odgovorima naručitelja na pitanja zainteresiranih gospodarskih subjekata, već je izričito navedeno da su dopuštena razna tehnička rješenja, ali u skladu sa zahtjevima naručitelja iz Knjige 3 dokumentacije o nabavi. Nadalje je u žalbenom postupku nesporno utvrđeno da je odabrana zajednica ponuditelja na upit naručitelja odgovorila da njeno tehničko rješenje ne predviđa vijčani kompresor, uslijed čega je ponudi odabrane zajednice ponuditelja po kriteriju za odabir ponude, jamčeni operativni trošak, naručitelj dodijelio 0 bodova, stoji u pojašnjenju DKOM-a.

Budući da su tehnički zahtjevi obvezujući i potvrđeni odgovorima naručitelja, ponuda bez tog kompresora ne udovoljava specifikacijama te je trebala biti odbijena kao nepravilna, dodaju. U obrazloženju se naširoko opisuju i drugi elementi žalbe, na koje se DKOM osvrće, a cijelo Rješenje može se pročitati u dokumentu ispod. Izgradnja havarijskog ispusta | foto: Aglomeracija Pula-sjever

Na kraju presudili bodovi, ali - uzalud

Podsjetimo, Odluka o odabiru u sustavu javne nabave osvanula je krajem ožujka ove godine kada je odabrana ponuda zajednice Veolia Water Solutions & Magyarország Zrt. (nositelja) s članom VWT Magyarország Kft.. Odabrani među devet pristiglih ponuda je dostavio projekt bodovan s ukupno 85,4 boda.

Od toga, za jamstveni rok dodijeljeno je 10 bodova, kriterij Specifično iskustvo stručnjaka 1 dodalo je 5 bodova, specifično iskustvo Stručnjaka 2 bilo je još 5 bodova. Kriterij cijene bez PDV-a donio je najviše - 65,4 boda.

Ostali ponuditelji bili su zajednica Esotecha i Falira, zajednica GIS Aqua Austrija Gmbh te Elmapa, zajednica RKO-a i Adeptija, zajednica tvrtki Neoplast Water Solutions te Neo-plast Industry, pa GH Holdinga, Eliprona, i AMG storitve, Marcel Golež s.p., a prijavili su se i Hering iz Širokog Brijega s članom IBI Idrobioimpianti srl iz Italije. Uz to, stigla je i ponuda zajednice Redco Hrvatska, Telura, Arginte, te UAB-a, kao i srpsko-slovenska zajednica DOT Networks-a, Hidro-pro Consulta, te Hydrovision-a. Najjeftiniji bili su Neoplast Water Solutions i Neo-plast Industry, a najskuplji Riko i Adeptio, koje su dobile i najmanje bodova - 60,66 te 58,31 bod.