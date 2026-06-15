Odobrene prve odštete za stradalu imovinu u zagrebačkoj oluji, evo koliko će svatko dobiti

Grad Zagreb objavio je prvu listu s preko 400 odobrenih zahtjeva za novčanu pomoć građanima nakon nevremena u ožujku.

Nakon 75 dana od olujnog nevremena u ožujku, Grad Zagreb objavio je prvu listu odobrenih zahtjeva za dodjelu novčane pomoći građanima čija je imovina oštećena, čime je omogućen početak isplata građanima.

Na listi se nalaze se 434 odobrena zahtjeva, za koje je procijenjena ukupna šteta u iznosu od 305.256,25 eura, dok je za isplatu odobreno 213.679,59 eura. Među odobrenim zahtjevima koji su prijavljeni na javni poziv Grada Zagreba, njih 243 odnosi se na oštećena osobna vozila, 163 na obiteljske kuće te 28 na stanove, izvještava Grad Zagreb.

Maksimalan iznos

- Kao i nakon olujnog nevremena u srpnju 2023. godine, Grad Zagreb građanima osigurava posebnu novčanu pomoć iz gradskog proračuna u visini 70% procijenjene štete. Maksimalan iznos pomoći iznosi 15.000 eura za stambene objekte i 5.000 eura za osobna vozila, odnosno ukupno do 20.000 eura po korisniku, objašnjavaju iz Grada.

Dodaju kako je važno za istaknuti i kako za olujno nevrijeme koje je pogodilo Zagreb krajem ožujka nisu bili ispunjeni zakonski uvjeti za proglašenje prirodne nepogode sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda. Također, i u slučajevima kada su uvjeti za proglašenje prirodne nepogode ispunjeni, pomoć predviđena zakonom u pravilu iznosi do 5% procijenjene štete, dok pomoć koju Grad Zagreb osigurava građanima iznosi 70% procijenjene štete.

- U provedbi svih faza postupka sudjelovalo je više od 150 zaposlenika Grada Zagreba, od zaprimanja prijava do procjene štete i obrade dokumentacije. Obrada preostalih zahtjeva i dalje traje, a nove liste odobrenih korisnika očekuju se tijekom srpnja i rujna 2026. godine, tsoji u priopćenju.

posljedice oluje u Zgarebu | foto: Marko Matijević

Velika šteta

Podsjetimo, krajem ožujka Zagreb je pogodilo snažno olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom, kišom i lokalnim grmljavinskim pljuskovima. Nevrijeme je uzrokovalo veliku materijalnu štetu na stambenim i poslovnim objektima, prometnoj infrastrukturi te brojnim osobnim vozilima. Posebno su stradale zelene površine jer je oštećeno između 8.000 i 10.000 stabala, od kojih je velik broj bio potpuno srušen.

Vatrogasci i komunalne službe intervenirali su tisućama puta kako bi uklonili srušena stabla, osigurali prometnice i sanirali opasna oštećenja. Građani su prijavili gotovo 4.900 slučajeva štete na kućama, automobilima, gospodarskim objektima i poljoprivrednim površinama. Posljedice nevremena osjećale su se još tjednima nakon događaja jer je sanacija zahtijevala znatna financijska sredstva i velik angažman gradskih službi.