Jedan od najvećih proizvođača čelika u regiji dijeli otkaze i traži spas, nije dobro

Jedan od najvećih slovenskih industrijskih sustava, SIJ – Slovenska industrija jekla, pokrenuo je opsežan program poslovne transformacije koji uključuje reorganizaciju poslovanja, smanjenje broja zaposlenih i potragu za strateškim partnerom. Kako navode iz kompanije, riječ je o odgovoru na značajno promijenjene uvjete u europskoj industriji čelika te vlastite operativne izazove.

300 radnika manje

Restrukturiranje obuhvaća novi poslovni model, povećanje učinkovitosti i primjenu najboljih industrijskih praksi. Prema modelu, u sklopu programa tijekom 2026. godine broj zaposlenih u Sloveniji postupno će se smanjiti za približno 300 radnika, odnosno oko devet posto ukupne radne snage.

Istodobno, uprava naglašava da je cilj očuvati većinu od približno 3.500 postojećih radnih mjesta kroz jačanje konkurentnosti i financijske stabilnosti grupacije.

- Naš neposredni prioritet je poboljšati novčani tok, zatim povećati operativnu učinkovitost, vratiti profitabilnost i stvoriti čvrste temelje za budućnost, uključujući potragu za strateškim partnerom, izjavio je član Uprave i glavni direktor za restrukturiranje SIJ Grupe, Kristijan Bauer. Iz kompanije također ističu da transformacija nije tek prilagodba tržišnim okolnostima, već temeljita promjena načina poslovanja cijele grupacije.

Novi poslovni model

Središnji dio transformacije odnosi se na novi poslovni model koji predviđa decentralizaciju poslovanja i organizaciju oko vrijednosnih lanaca, uz snažan fokus na dva ključna proizvodna središta, Jesenice i Ravne na Koroškem. Vodeću ulogu u tom procesu imat će tvrtke SIJ Acroni, SIJ Metal Ravne i SIJ Ravne Systems.

Prema navodima grupacije, naglasak se premješta s proizvodnih količina na potrebe kupaca, proizvode više dodane vrijednosti i profitabilnije tržišne niše. Poseban fokus stavlja se na specijalne čelike za energetski sektor, obrambenu industriju i druge visokoregulirane industrije, kao i na razvoj tzv. zelenog čelika, koji SIJ vidi kao jednu od svojih ključnih razvojnih prilika u europskoj industrijskoj tranziciji. industrijski pogon | foto: Magnific

Strateški značaj

Važnost SIJ-a za slovensko gospodarstvo daleko nadilazi okvire metalurške industrije. Grupacija je najveći proizvođač čelika u Sloveniji i jedan od najznačajnijih industrijskih izvoznika, a svoje proizvode plasira na desetke međunarodnih tržišta. Njezini čelici i specijalni proizvodi ugrađuju se u infrastrukturu, energetiku, strojogradnju, transport i građevinski sektor, zbog čega je stabilnost poslovanja SIJ-a važna za čitav niz proizvodnih lanaca u regiji.

U godišnjem izvješću za 2025. kompanija navodi da je ostvarila 930 milijuna eura prihoda, uz izvoznu orijentaciju od gotovo 88 posto, potvrđujući status jedne od najizvozno orijentiranih slovenskih industrijskih grupacija. Stoga je financijska konsolidacija jedan je od ključnih preduvjeta za provedbu restrukturiranja.

Dugoročni program refinanciranja

SIJ je početkom godine s konzorcijem devet banaka potpisao dugoročni program refinanciranja vrijedan oko 330 milijuna eura. U službenoj objavi kompanija je taj sporazum opisala kao 'važan korak u jačanju kapitalne strukture', koji upravi omogućuje da se usredotoči na operativnu transformaciju i dugoročni razvoj.

U ovom kontekstu napominje se i kako je restrukturiranje, refinanciranje i potraga za strateškim partnerom dio iste strategije čiji je cilj osigurati održivost poslovanja. I to u razdoblju kada se europska industrija čelika suočava s visokim troškovima energije, slabijom potražnjom i snažnim pritiskom uvoza iz Azije.