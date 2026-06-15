Jedan od najvećih proizvođača čelika u regiji dijeli otkaze i traži spas, nije dobro

Susjedi nam otkrivaju sve o velikom projektu obnove autoceste: Za onu prema Hrvatskoj ćemo se načekati
Radovi su vrijedni više od 200 milijuna eura, a u sklopu projekta nedavno je srušen i važan vijadukt.
08:41 16 d 30.05.2026
15. lipanj 2026.
Najveći slovenski proizvođač čelika pokrenuo je veliko restrukturiranje, smanjuje broj zaposlenih i traži partnera za novi razvojni ciklus.
Jedan od najvećih slovenskih industrijskih sustava, SIJ – Slovenska industrija jekla, pokrenuo je opsežan program poslovne transformacije koji uključuje reorganizaciju poslovanja, smanjenje broja zaposlenih i potragu za strateškim partnerom. Kako navode iz kompanije, riječ je o odgovoru na značajno promijenjene uvjete u europskoj industriji čelika te vlastite operativne izazove.
Restrukturiranje obuhvaća novi poslovni model, povećanje učinkovitosti i primjenu najboljih industrijskih praksi. Prema modelu, u sklopu programa tijekom 2026. godine broj zaposlenih u Sloveniji postupno će se smanjiti za približno 300 radnika, odnosno oko devet posto ukupne radne snage.
Istodobno, uprava naglašava da je cilj očuvati većinu od približno 3.500 postojećih radnih mjesta kroz jačanje konkurentnosti i financijske stabilnosti grupacije.
- Naš neposredni prioritet je poboljšati novčani tok, zatim povećati operativnu učinkovitost, vratiti profitabilnost i stvoriti čvrste temelje za budućnost, uključujući potragu za strateškim partnerom, izjavio je član Uprave i glavni direktor za restrukturiranje SIJ Grupe, Kristijan Bauer. Iz kompanije također ističu da transformacija nije tek prilagodba tržišnim okolnostima, već temeljita promjena načina poslovanja cijele grupacije.
Susjedi nam otkrivaju sve o velikom projektu obnove autoceste: Za onu prema Hrvatskoj ćemo se načekati
Radovi su vrijedni više od 200 milijuna eura, a u sklopu projekta nedavno je srušen i važan vijadukt.
08:41 16 d 30.05.2026
Vodič za zaštitu betonskih površina od pucanja: Voda ne smije ući, premazi su ključni
Pukotinu na novom prilazu ne želi vidjeti nitko, a da se to ne bi dogodilo važno je poštovati nekoliko smjernica.
09:30 100 d 07.03.2026
Središnji dio transformacije odnosi se na novi poslovni model koji predviđa decentralizaciju poslovanja i organizaciju oko vrijednosnih lanaca, uz snažan fokus na dva ključna proizvodna središta, Jesenice i Ravne na Koroškem. Vodeću ulogu u tom procesu imat će tvrtke SIJ Acroni, SIJ Metal Ravne i SIJ Ravne Systems.
Prema navodima grupacije, naglasak se premješta s proizvodnih količina na potrebe kupaca, proizvode više dodane vrijednosti i profitabilnije tržišne niše. Poseban fokus stavlja se na specijalne čelike za energetski sektor, obrambenu industriju i druge visokoregulirane industrije, kao i na razvoj tzv. zelenog čelika, koji SIJ vidi kao jednu od svojih ključnih razvojnih prilika u europskoj industrijskoj tranziciji.
Važnost SIJ-a za slovensko gospodarstvo daleko nadilazi okvire metalurške industrije. Grupacija je najveći proizvođač čelika u Sloveniji i jedan od najznačajnijih industrijskih izvoznika, a svoje proizvode plasira na desetke međunarodnih tržišta. Njezini čelici i specijalni proizvodi ugrađuju se u infrastrukturu, energetiku, strojogradnju, transport i građevinski sektor, zbog čega je stabilnost poslovanja SIJ-a važna za čitav niz proizvodnih lanaca u regiji.
U godišnjem izvješću za 2025. kompanija navodi da je ostvarila 930 milijuna eura prihoda, uz izvoznu orijentaciju od gotovo 88 posto, potvrđujući status jedne od najizvozno orijentiranih slovenskih industrijskih grupacija. Stoga je financijska konsolidacija jedan je od ključnih preduvjeta za provedbu restrukturiranja.
EU čeličane u problemu: Troškovi proizvodnje rastu, potražnja smanjena
16:36 467 d 04.03.2025
SIJ je početkom godine s konzorcijem devet banaka potpisao dugoročni program refinanciranja vrijedan oko 330 milijuna eura. U službenoj objavi kompanija je taj sporazum opisala kao 'važan korak u jačanju kapitalne strukture', koji upravi omogućuje da se usredotoči na operativnu transformaciju i dugoročni razvoj.
U ovom kontekstu napominje se i kako je restrukturiranje, refinanciranje i potraga za strateškim partnerom dio iste strategije čiji je cilj osigurati održivost poslovanja. I to u razdoblju kada se europska industrija čelika suočava s visokim troškovima energije, slabijom potražnjom i snažnim pritiskom uvoza iz Azije.
Čitajte portal bauštela.hr cijele godine u pola cijene: Podržite neovisno novinarstvo uz veliku akciju
Portal bauštela.hr nedavno je uveo sustav pretplate kojim zaključavamo dio članaka. Sad godišnju pretplatu možete kupiti uz čak 50 % popusta.
12:00 14 d 01.06.2026
Odobrene prve odštete za stradalu imovinu u zagrebačkoj oluji, evo koliko će svatko dobiti
Grad Zagreb objavio je prvu listu s preko 400 odobrenih zahtjeva za novčanu pomoć građanima nakon nevremena u ožujku.
16:20 0.96666666666667 min 15.06.2026
Zbog vijčanog kompresora odgađa se milijunski projekt u Istri: Nabava poništena, sada sve ispočetka
Projekt, izgradnja i probni rad novog uređaja za pročišćivanje otpadnih voda posao je od 13 milijuna eura koji još nema izvođača, nabava je poništena.
16:20 0.96666666666667 min 15.06.2026
Prometni pravac koji koriste svi na istoku grada od jučer zatvoren za promet, putovat će se naokolo
Zbog degradiranog stanja kreće sanacija glavnog nadvožnjaka u Sesvetama. Neko vrijeme putovat će se po privremenoj regulaciji koja nije idealna.
15:33 47.966666666667 min 15.06.2026
Novi veliki zahvat na Jadranskoj magistrali: Obnavljaju se nadvožnjaci koji su prometna žila kucavica
Nadvožnjaci su važan dio industrijske i gospodarske zone - svakodnevno prođe velik broj teretnjaka i osobnih vozila.
12:59 3 h 15.06.2026
Veliko gradilište u Zagori dobio div s juga: Kreće milijunska rekonstrukcija pruge i kolodvora
Projekt predviđa produljenje ključnih kolosijeka kako bi se omogućio prihvat vlakova duljine do 500 metara, što je važan korak u modernizaciji pruge.
10:31 5 h 15.06.2026
Bauštelska reportaža: Ovo je sudbina 200 godina stare stražarnice, bila je granica Napoleonovih pohoda
Takozvana 'Napoleonova stražarnica' na zagrebačkoj Kajzerici povijesno je važan objekt, no s vremenom je propala. 'Vraća' ju projekt Greenway.
09:47 1 d 14.06.2026
Milijunski posao u Splitu: Kreće sanacija ceste koja život znači i nathodnika koji ne radi
Iako se na prvi pogled radi o relativno kratkom zahvatu, njegova važnost je puno veća od duljine dionice.
09:46 1 d 14.06.2026