Širi se važna ulica na istoku Zagreba: Čekaju se izvlaštenja, jedan dokument pokazat će prave podatke

Radovi ne kreću, a ne zna se ni točan broj čestica za izvlastiti. Poznate su dimenzije i plan o 'povlačenju' pruge s okretišta, više će reći elaborat.

Gradski prometni projekti često donose probleme s izvlaštenjima. Ako je riječ o većem broju čestica, izvlaštenja se znaju odugovlačiti i godinama.

Je li to slučaj i kod proširenja, točnije rekonstrukcije jedne od najvažnijih prometnica na istoku Zagreba - Ulice Rudolfa Kolaka u Dubravi? Grad Zagreb već ima lokacijsku dozvolu, ali broj čestica još nije poznat.

Ishođena je dozvola

Početkom svibnja izvijestili smo da je Zagreb dobio lokacijsku dozvolu za proširenje jedne od dvije žile kucavice u Dubravi, Ulice Rudolfa Kolaka. Prije ishođenja dozvole, na početku 2025. godine Grad je zaključio natječaj za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju te ceste.

Predviđa se proširenje ulice od Avenije Gojka Šuška do Dankovečke, početne točke produžetka u smjeru Sesveta. Ovu prometnicu zahvat bi trebao pretvoriti u glavnu gradsku ulicu poštujući definiciju te vrste infrastrukture. Prvi dio rekonstruirat će se kako bi ga se prilagodilo za nastavak.

Optimizacija u skladu s GUP-om

Izrada dokumentacije ugovorena je 24. siječnja 2025. godine s ponuditeljem Elipsa SZ, na rok izvedbe od samo šest mjeseci tako da je za očekivati da je projektna dokumentacija odavno bila spremna za nove korake na ovoj važnoj ulici. Zatim je promijenjena prvotna cijena, a ugovorom je porasla za 15.000 eura, odnosno na 69.900 eura, bez PDV-a.

Kako piše u projektu naručitelja Grada Zagreba, Elipsa SZ trebala je pripremiti dokumentaciju za zahvat na potezu od Avenije Gojka Šuška do Dankovečke ulice. Prema GUP-u Grada Zagreba, ovaj dio kategoriziran je kao glavna gradska ulica s koridorom širokim između 30 i 43 metra. U skladu s tim, u dostupnom koridoru potrebno je optimizirati prometne površine različitih namjena, a tu su uključene tramvajska pruga, dvosmjerni kolnik, nogostup, biciklistička staza, također obostrana i drugi elementi. Nova trasa Kolakove | foto: ISPU, snimka zaslona

Ulica bi mogla dobiti tramvaj

Izmjene ulice koja bi do završetka proširenja mogla imati i tramvajsku prugu vide se i u Geoportalu. Na stranici Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) vidljivo je da će se dok će neki dijelovi trase ostati nepromijenjeni u dimenzijama, ulica velikim dijelom ujednačiti po širini u odnosu na trenutno stanje. Takva promjena nužna je kad se u obzir uzmu planirani zahvati.

Nadalje, u sustavu se može vidjeti da je za čitav profil ceste zaprimljen te potvrđen zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Kako se može vidjeti, zahtjev je zaprimljen 11. rujna 2025. godine, a riješen je još u prosincu. Kakva je situacija s izvlaštenjima?

Odgovor iz Grada

Aktom koji je arhivirao Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove, zahtjev za dozvolu odnosi se na 67 katastarskih čestica na području katastarske općine Dubrava koje, prema neslužbenim informacijama na forumima (na kojima se raspravlja o graditeljstvu) još treba izvlastiti.

- Izdana je lokacijska dozvola za rekonstrukciju ulice Rudolfa Kolaka na dijelu od Dankovečke ulice do Grižanske ulice i rekonstrukciju Dankovečke ulice na dijelu od Lovrakove ulice do Oporovečke ulice, s instalacijama infrastrukture, te je u tijeku izrada parcelacijskog elaborata. Nakon toga će se moći pokrenuti rješavanje imovinsko-pravnih odnosa s vlasnicima nekretnina na trasi prometnice, o rekonstrukciji su nam rekli iz Grada.

'Bit će poznat točan broj čestica'

Nastavno na te informacije, Grad smo upitali mogu li potvrditi broj čestica za izvlaštenje. Kako su naveli, taj broj nije poznat te će se utvrditi po izradi pripadajuće dokumentacije.

- Za dionice od Avenije Gojka Šuška do Novačke ulice te od Grižanske do Dankovečke ulice te se za njih trenutno izrađuju parcelacijski elaborati potrebni za provedbu otkupa zemljišta. Po završetku izrade parcelacijskih elaborata bit će poznat točan broj čestica koje je potrebno otkupiti, kao i njihove površine, napisali su, ističući da je za dionicu od Novačke do Grižanske u tijeku postupak ishođenja lokacijske dozvole.

Jedan projekt u Dubravi ne stoji tako

Podsjetimo, u isto vrijeme traje postupak izvlaštenja za nastavak iste prometnice, ali i za dogradnju Branimirove. Nakon završetka prve faze produžetka Branimirove, iduća bi se trebala graditi treća faza te ulice.

Grad Zagreb vlasnik je 96 posto trase koja se odnosi na izvornu lokacijsku dozvolu, dok je za dio trase dodan izmjenom i dopunom dozvole, vlasnik nešto više od 70 posto zemljišta, ili je barem to bilo stanje kad smo o ovoj temi pisali početkom ožujka.

No, za drugu etapu, između Brestovečke i Ulice Ivana Ančića, Zagreb je bio vlasnik tek nešto više od 66 posto čestica, a za preostale nekretnine, uključujući i nove parcele dodane izmjenom dozvole, za obje etape u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Na koncu, za produžetak ulice Rudolfa Kolaka u tom trenutku doneseno je 12 privremenih rješenja, a postupak će biti završen kad se zaključe konačna rješenja.