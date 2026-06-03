Malo gradilište, velika zavrzlama: Črni most dobio izvođača, trebalo je puno živaca, iskustvo presudilo

Nakon preokreta u natječaju za sanaciju Črnog mosta, Općina Goričan odabrala je izvođača koji će radove završiti za 100 dana.

Općina Goričan konačno je zaključila natječaj za projekt raspisan u listopadu prošle godine, u ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponuda. Riječ je o sanaciji Črnog mosta, poznatog pješačkog prijelaza koji je svojom estetikom i funkcijom vrlo važan za stanovnike ovog kraja. Most prelazi preko kanala Trnave, a izgrađen je 1960. godine.

Početna vrijednost natječaja iznosila je 155 tisuća eura bez PDV-a, a posao je dobila tvrtka MAR, koja će ga obaviti za 153.684,81 eura bez PDV-a. I to, prema specifikaciji natječaja, u roku od 100 dana. Za izvedbu projekta konkurirala je i tvrtka Tekeli projekt – Inženjering, čija je ponuda iznosila 144.400 eura bez PDV-a.

Svakako treba reći da je u prvom krugu bodovanja ponuda tvrtke Tekeli projekt – Inženjering izabrana kao pobjednička, odnosno ekonomski najisplativija. No, onda se umiješala Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM).

Ponovljeno ocjenjivanje ponuda

U ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj je, sukladno pravnom shvaćanju i primjedbama DKOM-a, utvrdio da ponuditelj Tekeli projekt – Inženjering nije dokazao ispunjavanje uvjeta tehničke i stručne sposobnosti u dijelu 'Popisa radova'.

– Dostavljena referenca 'Nabava riječne skele Križovec' ne dokazuje iskustvo na radovima izvanrednog održavanja, sanacije, obnove ili rekonstrukcije mosta, odnosno druge cestovne građevine niskogradnje, kako je propisano Dokumentacijom o nabavi. Slijedom navedenoga, ponuda navedenog ponuditelja odbijena je kao neprihvatljiva, stoji u natječajnoj dokumentaciji.

Nakon provedenog pregleda i ocjene preostale ponude utvrđeno je da ponuditelj MAR ispunjava tražene kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta te da je dostavio tražene ažurirane popratne dokumente, uključujući Popis radova, potvrdu druge ugovorne strane, izjavu stručnjaka i potvrdu o upisu stručnjaka u Imenik Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

– Ponuditelj MAR također je potvrdio produljenje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude do 29. svibnja 2026. godine. Budući da je ponuda ponuditelja MAR-a ocijenjena valjanom te je prema kriteriju za odabir utvrđena kao ekonomski najpovoljnija, naručitelj donosi Odluku o odabiru ponude ponuditelja MAR, stoji u zaključku.

Črni most | foto EOJN, ilustracija Canva

Postojeće stanje

Donju konstrukciju Črnog mosta čine betonski upornjaci i zidni stupovi, dok je gornja konstrukcija drvena i u vrlo lošem stanju. Projektom je pregledano cjelokupno stanje konstrukcije, uključujući ispitivanja svih sastavnih dijelova drvene konstrukcije.

Ukupna osna duljina mosta iznosi 26,8 metara, s tri raspona, dok širina kolnika između greda iznosi oko 3,75 metara. Krajnja polja premošćena su jednostrukim visuljama, a srednje polje dvostrukom visuljom.

Niveleta mosta horizontalna je, bez pada, a korito rijeke na toj je lokaciji regulirano. Treba reći i da se most nalazi na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, koje je upisano kao javno vodno dobro, a njime upravljaju Hrvatske vode. Črni most | foto EOJN, ilustracija Canva

100 dana gradilišta

Sada kada se izvođač konačno zna, očekuje se i otvaranje gradilišta, koje je trebalo biti aktivirano početkom prosinca 2025. godine. Radovi započinju geodetskim iskolčenjem i zemljanim radovima, nakon čega slijedi uklanjanje ostataka urušene konstrukcije. Tijekom uklanjanja potrebno je spriječiti onečišćenje korita rijeke te osigurati nesmetan protok vode.

Nakon pripreme građevinskih jama i stabilizacije vodostaja, elementi novog rasponskog sklopa izrađivat će se u radionici i potom dopremiti na gradilište. Montaža će se obavljati pomoću autodizalice, pojedinačno ili u cijelosti, ovisno o odabranoj tehnologiji izvođača, uz obveznu suglasnost projektanta.

Završni radovi uključuju obradu pokosa nasipa, uklanjanje gradilišta i zbrinjavanje građevinskog otpada u skladu s tehničkim uvjetima. Predviđeno trajanje radova iznosi oko 60 radnih dana.

Za most je predviđen proračunski životni vijek od 50 godina, a održavanje mora biti organizirano tako da se tijekom tog razdoblja očuvaju sva tehnička svojstva i uporabljivost konstrukcije. To podrazumijeva redovite preglede, sanaciju oštećenja te primjenu svih mjera definiranih projektom i važećim propisima. Na taj će se način osigurati dugotrajna sigurnost, funkcionalnost i očuvanje estetskog izgleda mosta.