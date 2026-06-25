Video: Dvostruki potres razorio obalu Venezuele, a poznati hotel nestao u samo 39 sekundi

Dvostruki potres sravnio je poznati hotel u La Guairi, ponovno otvarajući pitanje jesu li zgrade, a ne potresi, najveća prijetnja.

Rijedak seizmički događaj, takozvani 'dvostruki' potres, pogodio je Venezuelu kasno u srijedu navečer, izazvavši snažna podrhtavanja tla duž sjeverne obale zemlje i u glavnom gradu Caracasu. Prema podacima Američkog geološkog instituta, prvi potres imao je magnitudu 7,2 i zabilježen je u 22:04 po srednjoeuropskom vremenu, oko 21 kilometar zapadno od obalnog grada Moróna.

Samo 39 sekundi poslije uslijedio je još snažniji potres magnitude 7,5, s epicentrom udaljenim približno 45 kilometara od prvog. USGS je događaj klasificirao kao seizmički 'blizanac', odnosno dvostruki potres, rijedak fenomen u kojem se dva velika potresa slične jačine dogode u vrlo kratkom razmaku i unutar istog tektonskog područja.

JUST IN: Hotel Eduard’s in Venezuela’s La Guaira completely destroyed after powerful earthquakes pic.twitter.com/k7V6rofxFX — Rapid Report (@RapidReport2025) June 25, 2026

Panika u Caracasu i podrhtavanje izvan Venezuele

Podrhtavanje se osjetilo u velikom dijelu sjeverne Venezuele. Stanovnici Caracasa u panici su napuštali zgrade i okupljali se na otvorenim prostorima, dok su hitne službe počele procjenjivati razmjere štete.

Osim La Guaire, potresi su pogodili i više venezuelanskih saveznih država, a podrhtavanje se osjetilo i u susjednim područjima, uključujući Arubu i Curaçao. U brojnim naseljima zabilježena je panika među stanovništvom, dok su lokalne vlasti pokrenule hitne intervencije, evakuacije i procjenu sigurnosti oštećenih objekata, piše theguardian.com. Potres u Venezueli, urušen poznati hotel | Foto: X screenshot, Google Earth

Urušen poznati Hotel Eduard’s u La Guairi

Jedna od najteže pogođenih građevina, prema lokalnim izvješćima, bio je Hotel Eduard’s. Riječ je o nekadašnjem hotelu s četiri zvjezdice smještenom uz plažu u Macutu, na području La Guaire.

Hotel se nalazio na Avenidi La Playa, na atraktivnoj lokaciji uz samu obalu Karipskog mora, oko 20 minuta vožnje od zračne luke u Caracasu. Imao je ukupno 275 soba, a zbog položaja i arhitekture gotovo sve sobe pružale su izravan pogled na more i venezuelansku obalu.

Prema dostupnim informacijama, višekatni objekt se tijekom dva uzastopna potresa urušio i navodno je potpuno sravnjen sa zemljom. Vlasti zasad nisu objavile službene podatke o mogućim žrtvama povezanim upravo s urušavanjem hotela, a potraga i spašavanje i dalje traju.

Hotel poznat po panoramskim dizalima

Dok je radio, Hotel Eduard’s bio je prepoznatljiv po položaju uz plažu, pogledu na zalaske sunca i osebujnim arhitektonskim detaljima. Njegov zaštitni znak bila su staklena panoramska dizala iz kojih su gosti mogli promatrati širok pogled na Karipsko more i obalu.

U sklopu hotela nalazila se i velika tradicionalna 'churuata' - otvorena kružna građevina s krovom od palminog lišća, karakteristična za autohtone venezuelanske narode. Taj je prostor služio za zabavu, okupljanja i večernja druženja uz bazen.

Iako je hotel službeno bio kategoriziran s četiri zvjezdice, platforme za rezervacije i brojni gosti s vremenom su ga ocjenjivali skromnije, najčešće razinom od dvije do tri zvjezdice, ponajprije zbog općeg stanja objekta i kvalitete usluge. Potres u Venezueli, urušen poznati hotel | Foto: X screenshot, Google Earth

Zašto su dvostruki potresi posebno opasni?

Dvostruki potresi posebno su opasni jer drugi snažan udar dolazi prije nego što hitne službe uopće stignu reagirati na posljedice prvoga. Konstrukcije koje su već oslabljene prvim potresom mogu se tijekom drugog potpuno urušiti, što povećava rizik od ljudskih žrtava, odrona, klizišta i prekida ključne infrastrukture.

Geofizičar William Yeck iz USGS-a izjavio je za CNN da su dva uzastopna, plitka potresa vjerojatno prouzročila veliku štetu jer su pogodila gusto naseljena područja.

- Ljude ne ubija samo podrhtavanje tla. Ubijaju ih zgrade, naglasio je Yeck.

Dodao je da su u Venezueli brojne zgrade građene od nearmiranog betona, što ih čini izrazito ranjivima u slučaju snažnih potresa. Takva je gradnja, upozorio je, u velikoj suprotnosti s praksama u seizmički aktivnim područjima poput Kalifornije ili Japana, gdje vrijede strogi građevinski propisi i standardi protupotresne gradnje.

Slijede pregledi mostova, bolnica i javnih zgrada

Inženjerske ekipe u idućim će danima pregledavati mostove, bolnice, javne zgrade, prometnice i obalnu infrastrukturu u pogođenim područjima. Posebna pozornost bit će usmjerena na objekte koji su pretrpjeli vidljiva oštećenja, ali i na zgrade koje izvana izgledaju stabilno, a mogle bi imati ozbiljna unutarnja strukturna oštećenja.

Vlasti su u dijelovima La Guaire proglasile izvanredno stanje, dok spasilačke ekipe nastavljaju pretraživati oštećene četvrti. Očekuje se da će službeni podaci o žrtvama, materijalnoj šteti i stanju infrastrukture biti objavljeni nakon završetka početnih spasilačkih i sigurnosnih procjena.