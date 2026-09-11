Raskopavanje raskrižja u mjestu na magistrali: Nije sigurno ljeti kad znatno poraste broj vozila na cesti

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11. rujan 2026.
Do Tučepa, kao i do ostalih mjesta duž Makarske rivijere, vodi Jadranska magistrala. Raskrižje D8 s dvije ulice u mjestu više nije dovoljno sigurno.
Za pristup Tučepima, kao i brojnim drugim mjestima na hrvatskoj obali iznimno je važna državna cesta DC 8, poznatija kao Jadranska magistrala. Ta prometnica je direktna veza koja prolazi kroz Makarsku rivijeru.
Općenito, D8 je važna cestovna os u hrvatskom primorju, a u Tučepe njome pristižu brojni turisti. No, ključno raskrižje koje magistralu u mjestu povezuje s dvije ulice jednostavno sve teže podnosi prometno opterećenje, a ne nudi ni dovoljno dobru preglednost. Postojeće stanje treba ispraviti pa su Hrvatske ceste (HC) otvorile natječaj za izradu projektne dokumentacije i ishođenje dozvola za rekonstrukciju križanja. Procjenjuje se da bi se zadatak mogao izvesti za oko 45 tisuća eura.
Državna cesta DC 8, odnosno Jadranska magistrala, prolazi kroz uski obalni pojas Tučepa između mora i padina Biokova te u funkcionalnom smislu služi kao glavna ulica kroz naselje. Zbog turističkog prometa ljeti se znatno povećava količina prometa, što utječe na sigurnost, protočnost i preglednost. Predmetno raskrižje na predjelu Slatina, na stacionaži 2+250, povezuje DC 8 s ulicama Slatina i Dračevice te omogućuje prometnu vezu za zapadni dio naselja i više hotelskih objekata, ali u trenutnom stanju ne odgovara svim zahtjevima protočnosti i sigurnosti.
Na ovoj lokaciji magistrala ima dvije prometne trake, pri čemu su i obje priključne ceste dvosmjerne. Sjeverno se nalaze prilazi stambenim objektima, priključak dijela naselja i autobusno ugibalište. Kolnik je prosječno širok 7,10 metara, ali je u lošem stanju, s poprečnim neravninama, mrežastim i uzdužnim pukotinama te mjestima ranijih sanacija, stoji u tehničkom opisu.
Ni postojeći sustav odvodnje ne odgovara željenom stanju, kućni prilazi nisu povoljno oblikovani, a prometna signalizacija, oprema i javna rasvjeta su zastarjele. Zbog svega navedenog sigurnost kolnog i pješačkog prometa je znatno smanjena, a potreba za rekonstrukcijom je i više nego jasna.
Za lokaciju su izrađena varijantna rješenja, a odabrana je varijanta koja zadovoljava prometno-građevinske kriterije i potrebe lokalnog stanovništva, prvenstveno da bi se povećala sigurnost prometa. Predviđa se formiranje kružnog raskrižja na DC 8 te 'T' raskrižja kod ulica Slatina i Dračevice, čime se omogućuju ulazi i izlazi na državnu cestu u svim smjerovima.
Kružno raskrižje imat će vanjski radijus od 17 metara i kolnik širine šest metara. Zahvat obuhvaća približno 320 metara osi DC 8, 80 metara spojne osi Dračevice i 52 metra osi ulice Slatina. Trasa državne ceste prema raskrižju iz smjera Splita izmijestila bi se oko tri metra prema jugu kako bi se omogućilo novo autobusno ugibalište sa sjeverne strane, a ono će biti pomaknuto oko 60 metara prema zapadu, dok se južno ugibalište zadržava uz manje korekcije, planira se.
Otvorena važna obilaznica u Gorskom kotaru, mali grad se spasio od kamionskog prometa i krkljanaca
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Niveleta DC 8 spustit će se najviše jedan metar, uz najveći nagib od četiri posto, dok će spojna os prema južnim ulicama imati pad od 10,50 posto. Predviđena je i izgradnja novih nogostupa uz rub kolnika, kao i novih potpornih zidova gdje to zahtijevaju terenski uvjeti. Rekonstrukcijom će se k tome ujednačiti elementi poprečnog profila, povećati sigurnost i propusna moć te osigurati stabilnost i trajnost ceste.
Sveukupno, projekt uključuje novu ili obnovljenu kolničku konstrukciju, uređenje priključaka, korekciju i dogradnju odvodnje, obnovu prometne signalizacije i opreme te dopunu javne rasvjete uz nogostupe. Predviđeno je i izmještanje ili zaštita postojećih instalacija te projektiranje DTK kanalizacije.
U sklopu dokumentacije izradit će se projekti zaštite od buke, elaborat za ocjenu potrebe procjene utjecaja na okoliš i ekološku mrežu te idejni, glavni i izvedbeni projekt, uz ishođenje lokacijske i građevinske dozvole. Provest će se i istražni radovi kolničke konstrukcije, a bit će izrađene specifikacije građevinskog otpada i iskopa te utvrđena mogućnost korištenja iskopanog materijala za nasipe i tamponske slojeve. Interesirane projektantske tvrtke svoje ponude u javnoj nabavi mogu slati do 10. rujna.
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