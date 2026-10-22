Veliki radovi na Miroševcu: Gradi se poseban kolumbarij vrijedan preko 7 milijuna eura

Stara opeka, nova zgrada: Uz Dravu nadomak centra Osijeka niče novo naselje
Uz Dravu planira se stambeno naselje Zona 31 s poslovnim prostorima. Donosimo detalje projekta i izgled budućeg naselja.
09:39 12 h 22.10.2026
22. listopad 2026.
Zagrebačko groblje očekuje velika građevinska investicija koja uključuje nove zidove, kolumbarije i uređenje infrastrukture.
Bliže se blagdani Svih svetih i Dušni dan, kada će brojni građani posjetiti groblja kako bi se prisjetili svojih najmilijih, zapalili svijeće i položili cvijeće. Upravo uoči tih dana iz Zagreba stižu vijesti o velikoj investiciji na groblju Miroševac, jednom od najvećih gradskih groblja. Ondje se planira izgradnja novog ogradnog i kolumbarijskog zida, a vrijednost projekta procijenjena je na čak 7,75 milijuna eura bez PDV-a.
Riječ je o projektu koji uključuje rušenje postojećih konstrukcija, opsežne zemljane i armiranobetonske radove, montažu novih elemenata, obnovu prometnih površina i uređenje okoliša. Radovi su podijeljeni na četiri dionice, a obuhvaćaju i zahvate na pratećoj infrastrukturi.
Središnji dio projekta čini izgradnja ogradnog i kolumbarijskog zida. Kolumbarij je posebna građevina, odnosno zid s nišama u koje se polažu urne s posmrtnim ostacima pokojnika. Takav način ukopa omogućuje smještaj većeg broja urni na relativno maloj površini, a novi zid na Miroševcu istodobno će imati funkciju ograde i prostora za njihov smještaj.
Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti.
Već ste pretplaćeni? Prijavite se
Stara opeka, nova zgrada: Uz Dravu nadomak centra Osijeka niče novo naselje
Uz Dravu planira se stambeno naselje Zona 31 s poslovnim prostorima. Donosimo detalje projekta i izgled budućeg naselja.
09:39 12 h 22.10.2026
Jednostavan nadzor u jednostavnim sustavima: GlobalLink 530
Postoji uređaj koji vam na mobitel šalje informacije o stanju vaše baterije. Tako možete provjeriti koliko je napunjena čak i dok odmarate na kauču.
09:27 12 h 22.10.2026
Nova tramvajska linija na istoku Zagreba: Što se sve događalo iza ograde Sarajevske ceste?
Nakon gotovo dvije godine radova pruga na Sarajevskoj cesti ulazi u završnicu. Upoznali smo ljude zaslužne za nju i priču koju s ulice ne vidite.
15:19 2 d 20.10.2026
Što je sve potrebno za opremanje jednog hotela? Puno više od namještaja
Hotel prije prvih gostiju treba stotine proizvoda, a odluke o njima nisu jednostavne. Zato se u Rovinju održava sajam koji može pomoći.
09:34 3 d 19.10.2026
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 21 d 01.10.2026
Što je projektantima važno pri odabiru proizvoda? Cijena više nije jedini kriterij
Trajnost, održavanje, potrošnja energije i dostupnost dokumentacije sve su važniji pri odabiru proizvoda za hotele i poslovne objekte.
10:07 10 d 12.10.2026
Hrvatska radi drugu liniju kontrole na granici s BiH: Zatražili i dobili dozvolu za novi objekt
Ministarstvo financija gradit će objekt 'druge linije' kontrole na granici prema Bosni i Hercegovini. Od županije su upravo dobili dozvolu za zahvat.
12:53 9 h 22.10.2026
Na otoku se prodaje kuća s velikim zemljištem: Nalazi se između dvije poznate pješčane plaže
Na otoku Rabu prodaje se višestambena kuća s velikim zemljištem, a početna cijena iznosi 712.000 eura.
10:16 12 h 22.10.2026
Oko 4 kilometra novih cijevi u 14 ulica: Kreće planiranje golemog projekta nadomak Zagreba
Naselje pored Zagreba ima razvijen sustav vodoopskrbe i odvodnje, ali u 14 ulica treba postaviti potpuno nove cijevi i pritom predvidjeti lokaciju.
16:45 1 d 21.10.2026
Stižu nova pravila za javnu gradnju u Hrvatskoj: Škole, bolnice i stanovi mogli bi se graditi skoro svuda!
Provjeravat će se utjecaj buduće gradnje na promet i komunalnu infrastrukturu, a za stambenjake i potreba za javnim sadržajima.
16:38 1 d 21.10.2026
Otvoren natječaj za rekonstrukciju Zrinjevca: Novi trg, staze i modernizacija centralne građevine
Projektom revitalizacije predviđena je potpuna rekonstrukcija parka Zrinjevac, uklanjanje svih staza, urbane opreme i rasvjete.
16:37 1 d 21.10.2026
Diljem zemlje novi kvadrati za branitelje: Projekt od 80 milijuna eura, na ovim lokacijama
Veteranske centre trebalo bi dobiti pet hrvatskih gradova. Projekt je dio širenja infrastrukture za branitelje, najavljen još u proljeće 2025. godine.
16:30 1 d 21.10.2026
Učenici u školi priredili janjetinu, izaziva zazubice: 'Maturanti, dođite sljedeće godine'
U zagrebačkoj Lucijanki Dani kruha izgledali su spektakularno. Razredi su pripremili gozbe nadahnute regionalnom kuhinjom, a 4. d ispekao je janjetinu
15:29 6 h 22.10.2026
Naglo ugašena CARNET-ova usluga zbog globalnog problema: Utvrdili ozbiljne rizike
Iz CARNET-a su krajem rujna obavijestili da će usluga raditi do kraja godine, no zbog novootkrivenih ranjivosti gasi se već s današnjim danom.
15:15 7 h 22.10.2026
Koji su proizvodi iz trgovina najčešće povučeni? Meso je na drugom mjestu
Najviše puta ove godine s polica su povučeni proizvodi iz kategorije 'dijetalna hrana, dodaci hrani i obogaćena hrana'. Razlog su mikroorganizmi.
16:55 5 h 22.10.2026
Zakon o zaštiti starijih tek krajem 2027.: Cilj je smanjiti diskriminaciju i zanemarivanje
Ministarstvo rada planira krajem 2027. donijeti Zakon za zaštitu starijih osoba. Najavljen je i niz zakona i izmjena koje obuhvaćaju radnike.
16:54 5 h 22.10.2026