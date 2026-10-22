Veliki radovi na Miroševcu: Gradi se poseban kolumbarij vrijedan preko 7 milijuna eura

Bliže se blagdani Svih svetih i Dušni dan, kada će brojni građani posjetiti groblja kako bi se prisjetili svojih najmilijih, zapalili svijeće i položili cvijeće. Upravo uoči tih dana iz Zagreba stižu vijesti o velikoj investiciji na groblju Miroševac, jednom od najvećih gradskih groblja. Ondje se planira izgradnja novog ogradnog i kolumbarijskog zida, a vrijednost projekta procijenjena je na čak 7,75 milijuna eura bez PDV-a.

Riječ je o projektu koji uključuje rušenje postojećih konstrukcija, opsežne zemljane i armiranobetonske radove, montažu novih elemenata, obnovu prometnih površina i uređenje okoliša. Radovi su podijeljeni na četiri dionice, a obuhvaćaju i zahvate na pratećoj infrastrukturi.

Novi betonski zid s prostorima za urne

Središnji dio projekta čini izgradnja ogradnog i kolumbarijskog zida. Kolumbarij je posebna građevina, odnosno zid s nišama u koje se polažu urne s posmrtnim ostacima pokojnika. Takav način ukopa omogućuje smještaj većeg broja urni na relativno maloj površini, a novi zid na Miroševcu istodobno će imati funkciju ograde i prostora za njihov smještaj.