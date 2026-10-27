Ministarstvo unajmilo moćan stroj za terenska istraživanja: Buldožer će raditi 300 sati, a težak je 20 tona

Buldožeri su moćni građevinski strojevi koji se koriste za pripremu i ravnanje terena, guranje zemlje te razgrtanje različitih materijala. Zahvaljujući velikom prednjem nožu i gusjenicama, mogu obavljati zahtjevne poslove i na neravnom terenu.

Jedan takav stroj za potrebe terenskih istraživanja unajmljuje i Ministarstvo hrvatskih branitelja. Za najam buldožera s rukovateljem odabrana je tvrtka Prijevoz i trgovina Tomislav i Slavko Uremović, a predviđeno je ukupno 300 sati rada. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 30.000 eura.

Stroj snage najmanje 120 kilovata

Ministarstvo je u dokumentaciji za nabavu odredilo tehničke uvjete koje buldožer mora zadovoljiti. Prema troškovniku i tehničkoj specifikaciji, motor stroja mora imati snagu od najmanje 120 kilovata, dok njegova operativna težina smije iznositi najviše 20 tona.

Propisani su i uvjeti za nož i spremnik goriva. Kapacitet noža mora iznositi najmanje 3,6 prostornih metara, a spremnik za gorivo mora primati najmanje 350 litara.

Predmet nabave obuhvaća najam buldožera zajedno s rukovateljem. U troškovniku je predviđeno 300 sati rada, a ponuditelji su za tu stavku trebali iskazati jediničnu cijenu po satu i ukupnu cijenu. Buldožer | Foto: Canva, ilustracija

Uz buldožer dolaze gorivo i servis

Od ponuditelja se tražilo da u cijenu uključe troškove potrebne za izvršenje posla. Osim stroja i rukovatelja, to uključuje gorivo i mazivo, prijevoz buldožera do lokacije te servisiranje.

Jedinične cijene navedene u ponudi nepromjenjive su tijekom trajanja ugovora. Prema dokumentaciji, ponuda se mogla dostaviti samo za cjelokupan predmet nabave, odnosno prema stavkama navedenima u troškovniku i tehničkoj specifikaciji. U slučaju razlike između cijene bez PDV-a navedene u troškovniku i one u ponudbenom listu, vrijedi cijena iskazana u troškovniku. Buldožer | Foto: Canva, ilustracija

U slučaju kvara stiže zamjena

Poseban uvjet odnosi se na postupanje ako se buldožer pokvari. Odabrana tvrtka mora osigurati zamjenski radni stroj u roku od najviše 48 sati od primitka obavijesti o kvaru.

Vrijeme potrebno za zamjenu bilo je i jedan od kriterija pri odabiru ponude. Ponuditelj koji je ponudio zamjenu u roku od šest do 12 sati mogao je po tom kriteriju ostvariti najvećih 12 bodova.

Za zamjenu u roku od 13 do 19 sati dodjeljivalo se deset bodova, dok je broj bodova postupno padao za dulje rokove. Ponuda koja je predviđala zamjenu u roku od 42 do 48 sati dobivala je dva boda.

Cijena donosila najviše bodova

Ministarstvo je odabir ekonomski najpovoljnije ponude temeljilo na cijeni i roku zamjene stroja u slučaju kvara. Pritom je cijena nosila najveći udio u bodovanju, odnosno najviše 88 bodova, dok je za rok zamjene bilo moguće dobiti najviše 12 bodova.

Ponuda s najnižom cijenom dobivala je maksimalan broj bodova za cijenu, a ostale su se bodovale u odnosu na nju. Prema pravilima nabave, odabire se ponuda koja ukupno ostvari najviše bodova. Ako bi dvije ili više valjanih ponuda nakon bodovanja bile jednako rangirane, prednost bi imala ona koja je ranije zaprimljena.