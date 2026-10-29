Velika obnova željezničkog tunela 'ispod' Splita: 'Vibracije mogu osjetiti oni koji žive iznad'

Željeznički tunel Dujmovača na pruzi M604 koja povezuje Oštarije, Knin i Split predmet je projekta sanacije zbog prodora vode koji je ugrožavala stabilnost kolosijeka. Tunel je izgrađen 1956. godine, dug je 888,24 metra, a smješten je između kolodvora Solin i Split Predgrađe. Na stranicama HŽ Infrastrukture stoji da su radovi u tijeku, a otkriveno je i kad će završiti. O zahvatu se oglasila i tvrtka koja je 'popravljala' hidroizolaciju.

Radi se i danju i noću

Obavještavamo stanovnike splitskog područja Dujmovača da su u tijeku radovi na sanaciji željezničkog tunela Dujmovača, na pruzi M604 Oštarije-Knin-Split, objavljeno je na stranicama HŽ Infrastrukture. Kako su naveli, radovi se izvode prema planiranoj dinamici, u dnevnim i noćnim terminima, a trebali bi završiti do kraja godine.

- Tijekom izvođenja radova moguća je pojačana buka i vibracije koje mogu osjetiti stanovnici koji žive iznad tunela i u njegovoj neposrednoj blizini. Zahvaljujemo stanovnicima na razumijevanju i strpljenju zbog mogućih neugodnosti tijekom izvođenja radova, stoji im dalje u objavi.

Oštećenja bila problem još 2013.

Podsjećamo da smo o oštećenjima u tunelu i o postupku nabave pisali u travnju. Kako smo tada naveli, iako je projektna dokumentacija za obnovu tunela izrađena još u 2013., postupak nabave za izvedbu pokrenut je tek krajem 2021. godine.

Prema dokumentaciji HŽ Infrastrukture iz te godine, sanacija je trebala zahvatiti čišćenje tunelske obloge, injektiranje, izradu procjednica i primjenu mlaznog betona, kao i popravke svoda te kamenih dijelova na ulaznom i izlaznom portalu. Predviđeni su i istražni radovi kojima bi se utvrdili podrijetlo, količina i kemijska svojstva vode te odredila odgovarajuća rješenja za postizanje trajne vodonepropusnosti.

Na natječaju za izvođenje radova odabrana je zajednica ponuditelja Pružne građevine iz Zagreba i Cenoza prometa iz Rijeke, s ponudom vrijednom 13,1 milijun kuna, odnosno nešto manje od 2 milijuna eura. Pruga se tijekom radova ne može u potpunosti zatvoriti za promet, pa je izvođenje potrebno prilagoditi voznom redu i privremenim zatvorima, pojašnjeno je nakon ugovaranja posla. Curenje u tunelu prije nekoliko godina | foto: HŽ Infrastruktura, projektna dokumentacija

Kontrola prodora vode i postizanje stabilnosti

Isti problemi još se rješavaju u važnom tunelu u Splitu, a dio radova sada očito izvodi i tvrtka Penetron, jedan od vodećih svjetskih proizvođača kristalizirajućih sustava za hidroizolaciju, zaštitu i sanaciju betona, kako im stoji na stranicama. Glavni fokus tvrtke je dugoročno povećanje trajnosti betonskih konstrukcija uz smanjenje ugljičnog otiska građevinskih projekata. Objavom na svojim mrežnim stranicama nedavno su se pohvalili svojim dijelom posla.

Kako pišu, sanacija tunelske obloge na ovome, jednom od dva željeznička tunela 'ispod grada' bila je usmjerena na poboljšanje hidroizolacije i odvodnje radi kontrole prodora vode i postizanja dugoročne stabilnosti konstrukcije. Izvornim projektom predviđen je sustav čvornate membrane koja bi usmjeravala vodu prema prolaznim odvodnim cijevima i polucijevima, a zatim u odvodni kanal.

- Tijekom izvođenja pojavilo se nekoliko izazova. Predviđeni kompozitni drenažni materijal više nije bio dostupan, a ispitivanja prionjivosti mlaznog betona pokazala su vrijednosti niže od zahtijevanih', navodi Theodor Mentzikofakis, direktor i partner tvrtke Penetron Hellas. 'Ti su problemi ukazali na potrebu za većom mehaničkom otpornošću i boljim hidroizolacijskim svojstvima, zbog čega je sustav trebalo redizajnirati, napisali su.

Postavili kristalizirajući dodatak

Dalje su naveli da se revidiranim tehničkim rješenjem nastojalo ukloniti nedostatke izvornog projekta primjenom nekoliko alternativnih pristupa. Dva su zahtijevala više faza izvođenja i veće ukupne troškove gradnje.