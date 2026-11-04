Nakon više od 10 godina Zagreb će dobiti prvi ‘pravi’ neboder: Za 50 milijuna eura gradit će ga ING-GRAD

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10:40 2 d 02.11.2026
04. studeni 2026.
Na Zavrtnici su ukupno planirana četiri nebodera sa 616 stanova, a između njih prostirat će se urbani vrt.
Na zagrebačkoj Zavrtnici već se godinama najavljuju četiri stambena nebodera, a sada je poznato s kim se dogovara gradnja prvoga. ING-GRAD je s tvrtkom Allegheny Park Residence dogovorio ključne uvjete posla vrijednog oko 50 milijuna eura bez PDV-a. Uz to bi društvu Allegheny Financial trebao posuditi 16 milijuna eura. Riječ je o velikom projektu uz željezničku prugu, nedaleko od šireg centra grada, za koji arhitektonsko rješenje potpisuje 3LHD.
Prema objavi Zagrebačke burzee, dogovor se odnosi na projekt 'Allegheny Park Residence Tower 1'. Navedeni iznos predstavlja procijenjenu vrijednost gradnje jednog tornja, a ne cijelog kompleksa.
Tvrtka je objavila da su usuglašeni bitni sastojci ugovora o građenju, što znači da su dogovoreni ključni uvjeti posla. Ipak, to još nije potvrda da je ugovor potpisan. Zasad nisu objavljeni ni rok završetka zgrade ni detaljan raspored radova.
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Razmišljate o gradnji kuće na kredit? Evo što sve trebate znati
Donosimo sve informacije o podizanju kredita za gradnju kuće i kako vam kreditni posrednici mogu pomoći da lakše, brže i jeftinije dođete do kredita.
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