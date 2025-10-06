Ovo je jedini ‘pravi’ tunel u Zagrebu, iznad njega su povijesne ruševine, a sada ga ‘šminkaju’

Jeste li znali da u Gradu Zagrebu postoji samo jedan tunel u punom smislu riječi kojim mogu prometovati motorna vozila? Riječ je o tunelu Susedgrad, poznatom i kao Podsusedski tunel, smještenom na Aleji grada Bologne. Povijesno je važan jer se nalazi ispod brijega na kojem se uzdiže stari grad Susedgrad, a uskoro će zasjati i u novom ruhu. Točnije, dobit će novu LED rasvjetu vrijednu 300.000 eura.

U gradu Zagrebu, a možemo reći i ispod njega, nalazi se više tunela. No, samo se jedan može nazvati ‘pravim’ tunelom, odnosno jedini kojim prometuju automobili i ostala motorna vozila. Riječ je o tunelu Susedgrad, poznatom i kao Podsusedski tunel, smještenom ispod brijega s ruševinama starog grada Susedgrada. Kroz njega prolazi istočni kolnik ceste prema Zaprešiću i upravo je to jedini tunel u Zagrebu koji je u prometnoj upotrebi.

Ni tunel Grič, ni tunel u Dolju prema nekadašnjoj sljemenskoj žičari ne mogu se smatrati ‘pravim’ tunelima jer ih koriste isključivo pješaci i biciklisti. Ostale podzemne prometnice više su manje ukopani podvožnjaci, koji izgledaju poput tunela, ali se u klasičnom smislu te riječi ne smatraju tunelima. Upravo će ovaj simbolični tunel uskoro zasjati u novom ruhu – doslovno. U sustavu javne nabave objavljen je natječaj vrijedan 300.000 eura za modernizaciju njegove rasvjete na Aleji grada Bologne.

Nova LED tehnologija

Projekt uključuje zamjenu svih svjetiljki u tunelu, pripadnih napojnih kabela od ormara do svjetiljki te svih kabelskih polica. Predviđeno je izmještanje postojećeg razvodnog ormara izvan tunela, u zeleni pojas, gdje će biti postavljen novi nadzemni samostojeći ormar s opremom za napajanje i upravljanje. Nova rasvjeta temeljit će se na LED tehnologiji, a svjetiljke će, kao i do sada, biti postavljene na strop tunela. Trase napojnih i upravljačkih kabela vodit će se u novim kabelskim policama, budući da su stare oštećene korozijom.

Osnovni svjetlotehnički parametri definirani su prema preporukama CIE 88:2004. Tunel je dug 123 metra, ima dvije vozne trake širine 3,5 metra, visinu od 6,5 metara i orijentaciju sjever-jug. Promet se odvija jednosmjerno, uz dopuštenu brzinu od 80 km/h. U dnevnom režimu, u zoni adaptacije predviđena je luminancija od 166,8 cd/m² uz opću jednolikost od 40 posto i uzdužnu jednolikost od 60 posto. U unutarnjoj zoni luminancija iznosi 6 cd/m², uz iste vrijednosti jednolikosti. U noćnom režimu, budući da je tunel dio rasvijetljene prometnice (Aleja Bologne, klasifikacija M2), propisana je luminancija od 1,5 cd/m², također uz jednolikost od 40 posto i uzdužnu jednolikost od 60 posto.

Koncepcija rasvjete

Koncepcija rasvjete temelji se na postavljanju svjetiljki na strop tunela u liniji postojećih, s razmacima određenima svjetlotehničkim proračunom. Takav raspored osigurava da svjetiljke ne zadiru u slobodni ni u prometni profil tunela. Provedeni proračuni pokazali su da su ostvarene vrijednosti čak i povoljnije od predviđenih, s prosječnom luminancijom kolnika od 171 do 173 cd/m² u zoni adaptacije te 1,72 do 1,73 cd/m² u noćnom režimu, uz visoku jednolikost i minimalne vrijednosti praga zasljepljivanja.

Za rasvjetu su odabrani najnoviji LED moduli s precizno oblikovanom optikom. Moduli se mogu povezivati radi postizanja veće snage svjetiljke, a dodatna im je prednost mogućnost jednostavne nadogradnje novim, učinkovitijim LED modulima kada postanu dostupni.

