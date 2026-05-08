Novi arhitektonski simbol Afrike: Završen najviši neboder u Maroku, raketa od mramora, bronce i drva

Maroko je dobio novu ikonu suvremene arhitekture koja snažno mijenja vizuru njegove prijestolnice. Toranj Mohammed VI, impresivna građevina visine 250 metara, postao je najviša zgrada u zemlji i jedan od najznačajnijih projekata na afričkom kontinentu.

Smješten između Rabata i Saléa, ovaj neboder simbolizira ambiciju države da se pozicionira kao regionalno središte inovacija i urbanog razvoja. Projekt potpisuju renomirani arhitektonski studiji i izvođači.

Radovi su započeli 2017., dok je dovršetak konstrukcije i otvaranje uslijedilo nekoliko godina kasnije. S time da je projekt službeno predstavljen i otvoren za javnost u razdoblju 2024.–2025., ovisno o fazama završetka i opremanja interijera.

Mramor, bronca, drvo

Interijere tornja oblikovao je francuski dizajner Pierre-Yves Rochon, koristeći luksuzne i dugotrajne materijale poput mramora, bronce i drvenih obloga kako bi postigao bezvremenski dojam. Njegov pristup temeljio se na eleganciji i suptilnom luksuzu, što je vidljivo u svakom segmentu prostora, piše Amy Peacock za dezeen.com. Završetak ovog projekta dodatno potvrđuje njegov status jednog od vodećih svjetskih dizajnera interijera.

Sam toranj osmišljen je kao arhitektonska interpretacija rakete na lansirnoj rampi, inspirirana posjetom investitora NASA-inom simulatoru leta krajem 20. stoljeća. Ova simbolika naglašava ideju napretka i uzleta, što se reflektira i u njegovoj vertikalnoj dinamici. Blago zakrivljena forma dodatno pojačava dojam kretanja i elegancije.

Vertikalni grad

Toranj objedinjuje raznolike sadržaje, uključujući uredske prostore, luksuzne stanove, izložbene dvorane i vidikovac. U njemu se također nalazi i prestižni hotel, čime se dodatno naglašava njegova multifunkcionalnost.

Prizemni dio zgrade osmišljen je kao javni prostor s recepcijom, restoranima i dodatnim kulturnim sadržajima. U sklopu baze nalazi se i poslovnica banke, što potvrđuje njegovu poslovnu važnost.

Ovakav koncept 'vertikalnog grada' omogućuje integraciju različitih funkcija unutar jedne strukture. Time toranj postaje ne samo arhitektonski, već i društveni centar urbane zone.

Tehnološke inovacije

S južne strane zgrade nalazi se napredna dvostruka fasada s fotonaponskim panelima, koja omogućuje proizvodnju solarne energije i doprinosi energetskoj učinkovitosti. Ovakva rješenja svrstavaju toranj među suvremene primjere održive arhitekture.

Smješten uz rijeku Bou Regreg, toranj predstavlja ključni element šireg urbanističkog razvoja tog područja. Njegova visina nadmašila je dosadašnjeg rekordera u zemlji, čime je postavio novi standard u marokanskoj arhitekturi. U afričkom kontekstu trenutno zauzima treće mjesto po visini, što nije mala stvar. Iako se očekuje da će ga budući projekti uskoro nadmašiti.