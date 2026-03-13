Galerija: Susjedi grade novi most, 2 godine otkako je stari 'odnijela' poplava

Susjedna Slovenija početkom 2026. godine provodi niz važnih prometnih projekata. Među njima je i izgradnja novog mosta preko Kamniške Bistrice na Viru. Radovi su u međuvremenu ušli u novu fazu, a nedavno je završeno betoniranje prijelazne konstrukcije novog mosta. Fotografije radova podijelila je i volonterska Facebook stranica Infopot.si, koja prati slovenske prometne projekte.

Na mjestu starog mosta

Stari most odnijele su poplave 4. kolovoza 2023. godine. Promet je ponovno uspostavljen već 25. kolovoza iste godine, nakon postavljanja prvog privremenog mosta. Nešto više od dvije godine kasnije, na istom je mjestu gotovo u potpunosti izgrađen novi most.

- Trenutačno se u koritu rijeke nalaze privremeni nosači koji su dio pomoćne konstrukcije za izgradnju mosta. Riječ je o pilotiranim privremenim stupovima koji služe kao potpora prijelaznoj konstrukciji (mostovnoj ploči) tijekom gradnje. Takva rješenja česta su u izgradnji mostova jer omogućuju da se težina konstrukcije tijekom ugradnje sigurno prenese na tlo. Kada most bude dovršen i njegova konstrukcija preuzme svu nosivu funkciju, privremeni stupovi bit će uklonjeni, a riječno korito uređeno u prvobitno stanje, napisali su iz Infopota. most preko Kamniške Bistrice, Slovenija | Foto: Infopot

Tri raspona na armiranobetonskim pilotima

Novi most bit će projektiran u tri raspona ukupne duljine 54 metra. Središnji raspon, dug 34 metra, oslanjat će se na 12 metara duge bušene armiranobetonske pilote, dok će ga dodatno nositi čelični luk s napetim lancem. Izgradnja se odvija bez potpunog zatvaranja regionalne ceste, a u pojedinim fazama promet će se odvijati uz povremenu jednosmjernu regulaciju.

Most širine 17,5 metara osigurat će uređene površine za pješake i bicikliste s obje strane. Ispod mosta bit će uređene odvojene staze širine 3,5 metra, čime će se omogućiti siguran prijelaz preko regionalne ceste.

Ravnateljstvo Republike Slovenije za infrastrukturu početkom srpnja 2025. godine odabralo je tvrtku IPI, koja posluje u okviru GIC grupacije iz Rogaške Slatine, kao izvođača radova. Ugovorena vrijednost radova iznosi 5.296.983,89 eura s PDV-om, a rok za završetak građevinskih radova je deset mjeseci od početka gradnje, odnosno do kraja srpnja 2026. godine. Općina Domžale dodatno će financirati izgradnju vodovodnih i biciklističkih priključaka ispod mosta u vrijednosti od oko milijun eura.

Najveći slovenski infrastrukturni projekti

Podsjetimo, Infopot, iako volonterska inicijativa, redovito prati infrastrukturne projekte u Sloveniji, od najvećih autocestovnih i željezničkih zahvata do manjih lokalnih projekata. Posebnu pozornost posvećuju obnovi prometnica nakon velikih poplava 2023. godine, koje su ozbiljno oštetile slovensku cestovnu mrežu.

U nedavnom razgovoru istaknuli su projekte koje smatraju najvećima i najvažnijima, ali i one koji značajno utječu na svakodnevni promet i sigurnost u zemlji.

- Do sada smo pratili izgradnju novog mosta na regionalnoj cesti Kamnik-Stahovica, trenutno pratimo radove na mostu između Domžala i Vira, a u bliskoj budućnosti očekujemo početak izgradnje većih mostova između Šentjakoba i Dola pri Ljubljani te na dionici Slovenj Gradec-Otiški Vrh. U prošlosti smo pomno pratili i druge infrastrukturne zahvate, poput izgradnje autocestnog čvora Dragomer, uređenja akumulacijskog jezera Suša, premještanja ceste Železniki-Zali Log, izgradnje galerije Šklendrovec na cesti Litija-Zagorje, uređenja pristupne ceste Sermin do Luke Koper te brojnih rekonstrukcija autocesta, gdje su pravovremene informacije o zatvaranjima ključne za vozače. Iako su svi ti projekti važni, oni nisu najveći na nacionalnoj razini, istaknuli su.

Najveći i najzahtjevniji projekti u Sloveniji uglavnom se odnose na proširenja i modernizaciju autocesta. Posebno se ističe izgradnja treće razvojne osi na sjeveru zemlje, koja će omogućiti izravnu vezu Koruške s autocestnim koridorom A1 Ljubljana-Maribor te rasteretiti opterećenu i prometno rizičnu cestu između Velenja i Slovenj Gradeca.