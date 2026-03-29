Video: Kako se od gigantskih betonskih blokova veličine kuće gradi tunel ispod Baltičkog mora

Na danskoj obali proizvode se golemi betonski elementi koji će se potapati u more i spojiti u najduži uronjeni tunel na svijetu.

Na jugu Danske, točnije na otoku Lolland, nastaje jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u Europi, podmorski tunel Fehmarnbelt koji će povezati danski grad Rødbyhavn i njemački Puttgarden. Kada bude dovršen oko 2029. godine, tunel dug približno 18 kilometara omogućit će bržu cestovnu i željezničku vezu između Skandinavije i srednje Europe, a putovanje vlakom između Kopenhagena i Hamburga trebalo bi se skratiti za oko dva sata.

Za razliku od mnogih podmorskih tunela koji se buše kroz stijenu, Fehmarnbelt se gradi metodom uronjenog tunela. To znači da se golemi betonski elementi proizvode na kopnu, zatim plutaju do gradilišta na moru gdje se spuštaju na pripremljeno morsko dno i povezuju u cjelinu.

Ključ cijelog projekta nalazi se na danskoj obali, gdje je izgrađen ogroman industrijski kompleks – tvornica tunelskih elemenata u Rødbyhavnu. Ondje se izrađuju golemi armiranobetonski segmenti koji će postupno formirati podmorski tunel. Evo kako se to radi.

Srce budućeg tunela

Središnji građevinski element tunela čine ogromni prefabricirani betonski blokovi, takozvani tunelski elementi. Ukupno će ih biti 89, od čega 79 standardnih i 10 posebnih elemenata namijenjenih tehničkim sustavima tunela.

Standardni elementi dugi su oko 217 metara, široki oko 42 metra i visoki približno 9 metara, a svaki od njih teži oko 73.500 tona. Zbog svoje veličine i mase ubrajaju se među najveće prefabricirane betonske konstrukcije ikada proizvedene.

Svaki takav element zapravo se sastoji od devet betonskih segmenata koji se betoniraju jedan po jedan u proizvodnim halama. Za izradu jednog segmenta koristi se oko 3.000 kubičnih metara betona, a nakon očvršćivanja segment se pomiče naprijed kako bi se napravilo mjesto za sljedeći.

Kada je svih devet segmenata spojeno, nastaje kompletan tunelski element koji se premješta u suhi dok ispred tvornice. Tamo se postavljaju vodonepropusne pregrade na oba kraja konstrukcije kako bi element mogao plutati tijekom transporta prema mjestu ugradnje u moru.

Industrijski pogon na danskoj obali

Kako bi se proizvele ove konstrukcije, na obali kod Rødbyhavna izgrađena je jedna od najvećih tvornica betonskih elemenata na svijetu. Kompleks se prostire na oko 150 hektara, a uključuje proizvodne hale, suhi dok i radnu luku iz koje se elementi transportiraju prema gradilištu.

Tvornica ima više proizvodnih linija koje omogućuju paralelnu izradu segmenata. Proizvodnja je započela 2023. godine, a trajat će do druge polovice 2026. godine, kada bi trebali biti završeni svi tunelski elementi.

Za proizvodnju se koristi ogromna količina materijala i opreme: čelična armatura formira se u velike kaveze koji se potom postavljaju u kalupe prije izlijevanja betona. Nakon stvrdnjavanja betona uklanja se oplata, a element se pomiče kako bi se nastavila proizvodnja sljedećeg segmenta.

U logističkom smislu riječ je o velikom industrijskom sustavu. Brodovi dovoze agregate za beton, a transport materijala kroz kompleks osiguravaju kilometri transportnih traka koje povezuju skladišta, betonare i proizvodne hale.

Spuštanje elemenata na morsko dno

Nakon završetka proizvodnje, svaki tunelski element transportira se iz suhog doka u more. Zbog vodonepropusnih pregrada element može plutati, pa ga tegljači odvlače prema gradilištu u Fehmarnbeltu.

Prije spuštanja elemenata na morsko dno, na dnu Baltičkog mora iskopa se veliki rov u koji će se konstrukcije postaviti. Nakon toga se element polako puni balastom i spušta u pripremljeni rov, gdje se precizno povezuje s prethodnim segmentom tunela.

Sam proces spuštanja i pozicioniranja jednog elementa može trajati oko 50 sati, jer zahtijeva iznimnu preciznost kako bi se osigurala vodonepropusnost i stabilnost cijele konstrukcije.

Kada svi elementi budu postavljeni i spojeni, rov će se ponovno zatrpati, a iznad tunela vratit će se morsko dno. Na taj način nastat će neprekinuta podmorska prometnica koja će povezivati Dansku i Njemačku.