Nove tramvajske pruge u Zagrebu: Ovaj produžetak mogao bi prestići Heinzelovu, odabran je projektant

Odabir izvođača za prugu u Heinzelovoj ulici ozbiljno je zapeo. Natječaj za 'povlačenje' tramvaja s Ljubljanice prema jugu mogao bi preteći tu nabavu.

Prema novijim najavama ove gradske vlasti, uz tramvajsku prugu na Sarajevskoj cesti, u Zagrebu bi pruga trebala doći i na Heinzelovu, produžiti s remize na Ljubljanici prema Horvaćanskoj, ali ići i do kampusa Borongaj. Budući da je Heinzelova ozbiljno zapela kod odabira izvođača te pruge, skoro pa se može očekivati da bi ju mogao prestići neki od drugih nabrojanih projekata.

Za produženu ulicu Črnomerec koja uključuje i povlačenje pruge s Ljubljanice upravo je sklopljen ugovor za izradu idejnog projekta u svrhu ishođenja lokacijske dozvole. Rok za izradu projekta odabranoj tvrtki Rencon iz Osijeka je četiri mjeseca. Nakon razrade ideje uslijedit će izvedbe glavnog i izvedbenog projekta pa i pokretanje nabave za izvođača građevinskih radova. Možda se u ovom slučaju nastavak nabave neće toliko otegnuti.

'Povuć' će se prugu s remize

Ugovor za izradu idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za produženu ulicu Črnomerec od Ulice kralja Tomislava do budućeg pješačko-biciklističkog mosta preko Save potpisan je 5. ožujka ove godine s tvrtkom Rencon iz Osijeka. Vrijednost ugovora iznosi 72 tisuće eura bez PDV-a, odnosno 90.000 eura s PDV-om, a rok za izradu je četiri mjeseca. Rencon je odabran kao ekonomski najpovoljniji ponuditelj od tri prijavljena gospodarska subjekta, jer im je ponuda bila najbolje ocijenjena.

Riječ je o još jednom projektu širenja tramvajske mreže u Zagrebu. Planira se u okviru produžetka ulice Črnomerec i Fallerovog šetališta, uz koji ide i produžetak tramvajske pruge s okretišta na Ljubljanici.

Tramvaj do Horvaćanske

Produžetak je dio šireg zahvata koji obuhvaća razvoj pješačke, biciklističke i tramvajske infrastrukture u smjeru sjever–jug. Planira se i izgradnja pješačkih staza gdje ih sada nema, uređenje prostora uz vodotoke te uvođenje biciklističke infrastrukture, uključujući punionice za električne bicikle pa i rampe na raskrižjima. Iako na dijelu trase već postoje elementi prometne i pješačke infrastrukture, nedostaju tramvajska i biciklistička rješenja.

Tramvajska pruga planira se od postojećeg okretišta Ljubljanica na Ozaljskoj ulici do Horvaćanske ceste. Trasa bi išla duž Ozaljske, preko Fallerovog šetališta prema jugu, uz mogućnost kasnijeg proširenja prema sjeveru. Projektom treba predvidjeti i rekonstrukciju okretišta te omogućiti kretanje tramvaja u svim smjerovima na spoju s Horvaćanskom cestom, uz opciju daljnjeg širenja prema jugu.

U planu nova stajališta

Predviđena su nova tramvajska stajališta, osobito na raskrižju sa Zagrebačkom avenijom, kao i razmatranje dodatnih stajališta između Zagrebačke i Horvaćanske. Preporučuje se i izvedba pruge na zelenoj podlozi te osiguravanje prioriteta tramvaja na semaforiziranim raskrižjima, uz minimalne konflikte s cestovnim prometom.

Projekt je povezan i s dugoročnim planovima izgradnje novih savskih mostova, uključujući pješačko-biciklistički most na Jarunu, čime bi se dodatno unaprijedila povezanost zapadnog dijela Zagreba.