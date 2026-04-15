Susjedi za 100 milijuna eura obnavljaju najvažniju autocestu, ugradili su čelične pilote

Slovenija u 2026. godini provodi niz velikih infrastrukturnih projekata, s naglaskom na modernizaciju prometne mreže – od autocesta do željeznica i brzih cesta. Među najvažnijima ističe se velika rekonstrukcija Štajerske autoceste (A1), jedne od ključnih prometnih arterija koja povezuje središnji i istočni dio zemlje.

Nakon zimske stanke radova, aktivnosti na dionici između Domžala i Šentjakoba poprilično su se intenzivirale. Trenutačno se većina radova odvija uz kolnik u smjeru Ljubljane, gdje se uređuje odvodnja, grade kamene obloge i provodi stabilizacija terena. Na pojedinim dijelovima već su ugrađeni čelični cjevasti piloti koji učvršćuju rubove proširenja i sprječavaju slijeganje tla. Najnovije fotografije s gradilišta objavila je volonterska Facebook stranica Infopot.si, specijalizirana za praćenje slovenskih prometnih projekata.

Promet pod ograničenjima i planovi do 2027.

Zbog radova je u oba smjera zatvoren zaustavni trak, a promet se odvija po dva sužena prometna traka. U sljedećim fazama planirano je zatvaranje jednog kolnika, pri čemu će se promet privremeno organizirati po sustavu 2+2 na suprotnom kolniku.

Po završetku projekta, predviđenom za rujan 2027., uspostavit će se novi prometni profil s tri vozna traka širine 3,75 m + 3,75 m + 3,5 m. Zaustavni trakovi više neće postojati, a brzine će biti ograničene na 130 km/h u lijevom i srednjem traku te 110 km/h u desnom.

Projekt uključuje i niz dodatnih zahvata – proširenje postojećeg zaustavnog traka, izgradnju SOS niša, obnovu kolnika, uređenje središnjeg razdjelnog pojasa, postavljanje nove prometne opreme, sustava odvodnje, videonadzora te portala s promjenjivom signalizacijom. Radove izvodi konzorcij tvrtki CGP i Pomgrad, a ukupna vrijednost projekta iznosi gotovo 98,6 milijuna eura s PDV-om. Štajerska autocesta, radovi, Slovenija | Foto: Infopot.si, Facebook

Rušenje vijadukta Devina i dodatni radovi

U sklopu obnove autoceste ranije je srušen i stari vijadukt Devina (VA0065) kod Slovenske Bistrice, jedan od ključnih objekata na toj dionici. Njegova zamjena novim vijaduktom dio je zahtjevnog infrastrukturnog zahvata koji uključuje i rekonstrukciju čvorova te obnovu dotrajalih dijelova autoceste.

Zbog tih radova došlo je do većih prometnih ograničenja, uključujući potpuno zatvaranje glavne ceste između Slovenske Bistrice i Ptuja. Promet se između čvorova Slovenska Bistrica jug i Fram odvija po suženim trakama u oba smjera, dok je za lokalni promet uspostavljena obilaznica. Obnova kolnika trebala bi trajati do lipnja 2026., dok je završetak novog vijadukta planiran početkom 2027. godine.

Ovaj dio projekta obuhvaća ukupno 5,3 kilometra autoceste, uključujući rekonstrukciju čvora Slovenska Bistrica sjever i obnovu još jednog vijadukta (VA0361). Nositelj projekta je DARS, a radove izvodi konzorcij VOC Celje u suradnji s tvrtkom HERING. Vrijednost tog segmenta iznosi više od 40,6 milijuna eura.

Najveći projekti i prometna budućnost Slovenije

Volonterska inicijativa Infopot redovito prati infrastrukturne projekte diljem Slovenije, od velikih autocestovnih zahvata do lokalnih prometnica. Posebnu pažnju posvećuju obnovi nakon poplava 2023. godine, koje su znatno oštetile prometnu infrastrukturu.

Kako ističu, najveći i najzahtjevniji projekti odnose se na proširenja i modernizaciju autocesta. Među njima se posebno izdvaja izgradnja treće razvojne osi na sjeveru, koja će povezati Korušku s autocestom A1 i rasteretiti promet između Velenja i Slovenj Gradeca.

Također, sve veću važnost ima proširenje dionice između Domžala i Ljubljane, jedne od najprometnijih u zemlji. Očekuje se da će taj projekt značajno utjecati na protočnost prometa, iako će se pravi učinci moći procijeniti tek nakon njegova dovršetka.