Video: Ovako teška mehanizacija u srijemskoj ravnici gradi cestu koju istok Hrvatske čeka godinama

Vukovarska obilaznica napreduje, a snimke iz zraka pokazuju veliko gradilište koje bi trebalo rasteretiti gradske ulice.

Jedan od najvažnijih prometnih projekata na istoku Hrvatske gradi se već gotovo dvije godine, a do njegova završetka proći će ih još nekoliko. Ipak, pogled iz zraka na gradilište vukovarske obilaznice u srijemskojj ravnici već je sada poprilično impresivan. Nova prometnica trebala bi rasteretiti Vukovar od teškog prometa, poboljšati sigurnost i konačno izmjestiti tisuće vozila koja svakodnevno prolaze gradskim ulicama.

Izgradnja vukovarske obilaznice započela je u travnju 2024. godine. Ukupna trasa protezat će se na 19,4 kilometra, a projekt se izvodi u četiri faze. Radovi su najprije krenuli na dionici Bršadin sjever - čvorište Lužac, dugoj 6,5 kilometara, vrijednoj 28 milijuna eura, a izvođač je Osijek-Koteks. Kako napreduju radovi, fotografijama i videozapisom zabilježio je YouTube kanal Lepus Air.

Obilaznica koja bi trebala izvući kamione iz grada

Vukovar godinama trpi velik pritisak prometa, osobito teretnih vozila koja prolaze kroz središte grada. Zbog nedostatka adekvatne obilaznice, tranzitni promet slijevao se gradskim ulicama, što je izazivalo nezadovoljstvo stanovnika i dodatno opterećivalo prometnu infrastrukturu.

Prema ranijim podacima, vukovarskim ulicama dnevno prođe između 11.000 i 13.000 vozila, među kojima je i velik broj teških kamiona. Upravo je izmještanje tranzitnog, ali i dijela lokalnog prometa izvan grada, jedan od ključnih razloga gradnje obilaznice. Prvotno je planirana kao cesta s jednim kolnikom, odnosno s dvije prometne trake, dok će se pojedini dijelovi, prema potrebi, u budućnosti moći nadograditi na četiri trake. Vukovarska obilaznica | Foto: Lepus Air

Ranije ove godine najavljen nastavak faza

Predstavnici Hrvatskih cesta ranije su ove godine istaknuli da je riječ o prometnici koja ima znatno širi značaj od lokalnog. Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić naglasio je kako se radi o važnom europskom pravcu, odnosno spoju Luke Vukovar s desetim koridorom.

Radovi na drugoj dionici vukovarske obilaznice, prema ranijim najavama trebali bi biti završeni do kraja godine. Član Uprave Hrvatskih cesta Nenad Matić tada je najavio i projektiranje treće faze, Lužac - Vukovar jug, procijenjene vrijednosti 18,5 milijuna eura.

Dodao je da se obilaznica projektira u četiri faze te da će njezin dovršetak potrajati još nekoliko godina. Prema tadašnjim procjenama, cijeli projekt mogao bi biti gotov u idućih pet do šest godina, no rokovi ovise o izdavanju građevinskih dozvola i arheološkim istraživanjima, koja povremeno usporavaju radove.

Vukovarska obilaznica | Foto: Lepus Air

Važan projekt za sigurnost i povezivanje županije

Potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava tada je poručio da je vukovarska obilaznica kapitalni projekt za Vukovarsko-srijemsku županiju. Istaknuo je kako će nova prometnica znatno pridonijeti sigurnosti i bržem prometovanju.

Posebno je naglašena važnost boljeg povezivanja Vukovara i Vinkovaca s autocestom A3, kao i daljnjeg razvoja prometne infrastrukture u cijeloj županiji. Bolja protočnost prometa, sigurnije prometnice i učinkovitija veza s glavnim cestovnim pravcima trebali bi dugoročno ojačati i gospodarsku konkurentnost tog dijela Hrvatske.