Rasprodano zemljište ratnog naselja: Za jeftine kvadrate na 68 parcela zaprimljene 264 ponude

Naselje Prijateljstva nastalo je 1994. godine kao privremeni smještaj za prognanike i izbjeglice. Zatvoreno je 2007., a sada traži nove stanare.

Nakon nešto više od četrnaest godina, koliko je prošlo od zatvaranja Naselja prijateljstva u Čepinu, Općina Čepin provodi natječaj za prodaju zemljišta i izgradnju modernih stambenih kuća. Prostor koji je nekada pružao utočište od ratnog vihora sada još jednom, ali na drugačiji način, nudi priliku za novi početak mladih obitelji.

Natječaj za prodaju parcela objavljen je krajem studenog 2025. godine, a ukupno je ponuđeno 68 parcela. Početne cijene kretale su se između 13.400 i 15.000 eura, a veličine parcela varirale su od 400 do 750 kvadrata.

Prema Zapisniku općinskog Povjerenstva za prodaju zemljišta, ukupno su pristigle 264 ponude, a prema pregledu ponuda zaključak je da gotovo nema čestice za koju nije bilo interesa. Povjerenstvo je naglasilo da će ponuditelje koji su rangirani kao najpovoljniji na više katastarskih čestica pozvati na odabir parcela koje žele kupiti, a potom će provesti ponovno rangiranje na ostalim parcelama.

Novo stambeno područje

Bivše Naselje Prijateljstva godinama je imalo posebnu društvenu ulogu, jer je u razdoblju nakon rata služilo kao smještaj za prognanike i izbjeglice. Prostor je s vremenom izgubio svoju prvotnu svrhu i ostao nedovoljno razvijen, iako se nalazi u atraktivnom dijelu općine, u blizini osnovne infrastrukture i postojećih stambenih zona.

Upravo zato općinske vlasti sada nastoje potaknuti njegovu urbanizaciju i pretvoriti ga u uređeno novo stambeno područje koje bi moglo privući mlade obitelji i nove stanovnike. Prodaja zemljišta predstavlja važan korak prema tome, jer omogućuje pokretanje investicija i izgradnje koje bi prostoru dale posve novu dinamiku.

Uz financijski prihod koji se očekuje od prodaje, općina dobiva priliku usmjeriti sredstva u daljnji razvoj komunalne i prometne infrastrukture. Proces zahtijeva i odgovornost budućih vlasnika, jer ih očekuju standardni troškovi uređenja parcela i priključaka, no interes za ovakve lokacije u posljednje vrijeme stabilno raste. Potvrdio je to i ovaj natječaj.

Naselje prijateljstva | foto: Općina Čepin

Valjanost ponuda

Od pristiglih prijava, većina je bila valjana, dok je manji broj ponuda označen kao nevaljan zbog administrativnih nedostataka. Najčešći razlozi uključivali su neplaćenu ili premalu jamčevinu, neoznačen način plaćanja te nedostatak kontakt podataka.

Povjerenstvo je također zabilježilo slučajeve dvostrukih ponuda s iste adrese, pri čemu su dodatne prijave isključene iz natječaja. Nevaljane ponude onemogućile su rangiranje tih ponuđača i zahtijevale su dodatnu provjeru na parcelama gdje su drugi ponuđači odustali.

No, treba reći da analiza zapisnika pokazuje kako su nepravilnosti u dokumentaciji ili neuplaćena jamčevina bili glavni razlozi odbijanja ponuda. Povjerenstvo je istaknulo da je sustav nadzora nad valjanošću ponuda u ovom natječaju bio stroži nego inače, zbog velike vrijednosti parcela i očekivano velikog interesa.

Raspon ponuda i cijena

Ponude su se kretale znatno iznad početnih cijena, što ukazuje na visoku konkurenciju i atraktivnost parcela. Za manje parcele početna cijena od oko 13.500 eura povećala se na više od 16.000 eura, dok su veće parcele od oko 700 kvadrata dosegle cijene i do 26.500 eura.

Prosječna cijena po kvadratnom metru, računajući sve prodane parcele, iznosila je oko 23 eura za kvadrat iznad početne cijene. Ovdje treba reći kako je za veće i bolje locirane parcele zabilježen značajno veći interes, te da su postigle bolju cijenu. naselje prijateljstva | foto: Općina Čepin

Veličina parcela i strategija kupaca

Veličine parcela kretale su se od 400 do 750 kvadrata, a najveći interes bio je za srednje i veće parcele zbog mogućnosti gradnje obiteljskih kuća s okućnicom i dodatnih sadržaja. Manje parcele, iako brojnije, rijetko su dosezale visoke ponude iznad početne cijene.

Strategija kupaca pokazuje da se preferiraju parcele s boljom lokacijom i pristupom prometnicama te razvijenom infrastrukturom. Podaci također pokazuju da kupci obraćaju pažnju na susjedne parcele i raspored u naselju, čime se oblikuje interes za optimalnu stambenu gradnju. Zanimljivo je da su sve parcele s minimalnim brojem ponuda i dalje prodane po cijeni barem jednakoj početnoj, što pokazuje stabilnost tržišta.

Ratno nasljeđe

Naselje Prijateljstva u Čepinu nastalo je 1994. godine kao privremeni smještaj za prognanike i izbjeglice, prvenstveno iz Bosne i Hercegovine, u vrijeme ratnih zbivanja na području nekadašnje Jugoslavije. Prostiralo se na otprilike 26 hektara i bilo je opremljeno osnovnom infrastrukturom, cestama, vodom, strujom te plinom što je odmah pokazivalo da je namjera bila omogućiti dostojan, makar privremeni, život onima koji su izgubili svoje domove.

U razdoblju svoga postojanja, broj stanovnika u naselju dosezao je nekoliko stotina. Prema izvješćima, tako je tu bilo smješteno oko 400 prognanika te dodatnih 256 izbjeglica, ponajviše iz BiH. Zajednica ih je primila kao nužnu humanitarnu mjeru, a Općina Čepin je aktivno radila na stjecanju vlasništva nad tim područjem, ističući da je naselje već imalo infrastrukturu i da bi se dio zemljišta mogao dati u humanitarne svrhe, dok bi ostatak mogao biti prenamijenjen. naselje prijateljstva | foto: Općina Čepin

Montažne kuće kao tranzitni dom

Ljudi su ovdje živjeli u relativno jednostavnim montažnim kućama koje su pružale osnovne uvjete za život: smještaj, zaštitu i zajednički prostor u kojem su obitelji mogle započeti obnovu svojih života.

Naselje je funkcioniralo sve do kolovoza 2007. godine, kada je službeno zatvoreno. Tijekom tih četrnaest godina, postalo je simbol tranzitnog doma i mjesto u kojem su obitelji živjele u neizvjesnosti, ali i zajedništvu, čekajući konačnu stabilnost.