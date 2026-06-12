Otvoren luksuzni resort u Istri: Od planova do realizacije 10 godina, a uloženo čak 200 milijuna eura

Novi Resort Pical sagrađen je na lokaciji starog, istoimenog zadnja iz 1970-ih godina koji je na početku realizacije projekta srušen do temelja.

Prije nekoliko dana i službeno je svečano otvoren Pical Resort kao novi vodeći projekt Valamara u Poreču, s investicijom od oko 200 milijuna eura. Projekt je predstavljen kao ključni iskorak hrvatskog turizma prema luksuznoj, cjelogodišnjoj ponudi i jačanju kongresnog segmenta.

U povodu otvorenja Iz Valamara ističu kako resort predstavlja ključni iskorak u razvoju Poreča kao premium destinacije, te naglašavaju stratešku važnost projekta za jačanje cjelogodišnjeg turizma. Uprava kompanije poručuje i da Pical Resort postavlja nove standarde u hrvatskom hotelijerstvu.

Deset godina razvoja

Novootvoreni Pical Resort smješten je uz obalu, u okviru Parenzana parka, zone poznate po uređenim šetnicama, trgovima i blizini povijesne jezgre Poreč. Kompleks objedinjuje smještaj više kategorije, uključujući suvremeno uređene sobe i apartmane, uz dodatne pogodnosti za goste u premium segmentu.

Riječ je o projektu koji je bio u nastajanju nešto više od 10 godina. Sve je počelo 2015. kada se krenulo s planovima, dok je gradnja startala 2019. godine. No pandemija, a potom i rast troškova gradnje bitno su usporili realizaciju.

Priznati stručnjaci

Projekt arhitekture potpisuju Studio 92 iz Labina te Boris Podrecca iz Beča. Dok je tvrtka Tering bila je voditelj cjelokupnog MEP projektnog tima, projektant HVAC instalacija te koordinator svih instalacija. Posebna pažnja posvećena je održivosti, pa tako cijeli kompleks koristi obnovljive izvore energije.

Resort je goste je krenuo primati u ožujku, a govori se o odličnoj popunjenosti oko uskrsnih blagdana. Zapošljava blizu 1.000 radnika.

Koncept i kapacitet

Pical Resort osmišljen je kao kompleks više smještajnih i hotelskih jedinica s ukupno više od 500 soba i apartmana. U sklopu resorta nalazi se više restorana, wellness i spa sadržaji te bogata ponuda za obitelji i djecu. Poseban dio projekta čini kongresni centar kapaciteta do oko 1.200 sudionika, koji omogućuje snažniji razvoj poslovnog turizma.

Valamar naglašava i važnost zapošljavanja te edukacije novih djelatnika za rad u segmentu visoke kategorije. Projekt je predstavljen kao značajan doprinos lokalnoj ekonomiji kroz turizam i povezane usluge.

Istodobno, cilj je produženje turističke sezone i povećanje potrošnje u destinaciji. Prema kompaniji, Pical Resort treba pozicionirati Poreč među vodeće premium destinacije na Mediteranu. Hotel Pical | foto: Valamar promo Hotel Pical | foto: Valamar promo

Tematski bazeni, wellness i sport

Sadržajno,resort je koncipiran kao cjelovita destinacija koja objedinjuje odmor, rekreaciju i zabavu tijekom cijele godine. Gostima su na raspolaganju unutarnji i vanjski tematski bazeni te uređene plaže s dodatnim sportskim i rekreativnim sadržajima, dok wellness zona ESPA at Pical Wellness & Spa nudi personalizirane tretmane i programe usmjerene na opuštanje i revitalizaciju.

Obiteljima je namijenjen veći kompleks s edukativnim i zabavnim sadržajima, dok aktivni turisti mogu koristiti sportsku infrastrukturu, uključujući biciklističke i pješačke rute koje prate trasu nekadašnje Parenzana, nekadašnje željezničke pruge koja danas povezuje područja Italija, Slovenija i Hrvatska. U ponudu su uključeni i dodatni doživljaji poput istraživanja podmorja te obilaska povijesne gradske jezgre, čime se nastoji povezati turistička ponuda s lokalnim prostorom i baštinom. Hotel Pical | foto: Valamar promo Hotel Pical | foto: Valamar promo

Nasljednik uspješnog koncepta iz 1970-ih

Treba reći da je novi Resort Pical sagrađen na lokaciji starog, istoimenog zadnja iz 1970-ih godina koji je na početku realizacije projekta srušen do temelja. U to vrijeme bio je jedan od boljih hotela na Jadranu i iskorak tadašnje tvrtke Riviere prema luksuznijem turizmu.

Imao je snažan fokus na obiteljskom ljetnom turizmu i bio je inovativan u dijelu aktivnog turizma. Tu su se okupljali prvi jedriličari i surferi. Tada je bila uređena i jedna od najmodernijih kongresnih dvorana u Istri, a imao je i unutarnje bazene, na kojima su mnogi Porečani učili plivati.