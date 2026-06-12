Otvoren luksuzni resort u Istri: Od planova do realizacije 10 godina, a uloženo čak 200 milijuna eura

Otvoren prvi IKEA hotel izvan Švedske, goste je dočekalo nešto potpuno neočekivano
14:02 331 d 16.07.2025
12. lipanj 2026.
Novi Resort Pical sagrađen je na lokaciji starog, istoimenog zadnja iz 1970-ih godina koji je na početku realizacije projekta srušen do temelja.
Prije nekoliko dana i službeno je svečano otvoren Pical Resort kao novi vodeći projekt Valamara u Poreču, s investicijom od oko 200 milijuna eura. Projekt je predstavljen kao ključni iskorak hrvatskog turizma prema luksuznoj, cjelogodišnjoj ponudi i jačanju kongresnog segmenta.
U povodu otvorenja Iz Valamara ističu kako resort predstavlja ključni iskorak u razvoju Poreča kao premium destinacije, te naglašavaju stratešku važnost projekta za jačanje cjelogodišnjeg turizma. Uprava kompanije poručuje i da Pical Resort postavlja nove standarde u hrvatskom hotelijerstvu.
Novootvoreni Pical Resort smješten je uz obalu, u okviru Parenzana parka, zone poznate po uređenim šetnicama, trgovima i blizini povijesne jezgre Poreč. Kompleks objedinjuje smještaj više kategorije, uključujući suvremeno uređene sobe i apartmane, uz dodatne pogodnosti za goste u premium segmentu.
Riječ je o projektu koji je bio u nastajanju nešto više od 10 godina. Sve je počelo 2015. kada se krenulo s planovima, dok je gradnja startala 2019. godine. No pandemija, a potom i rast troškova gradnje bitno su usporili realizaciju.
Projekt arhitekture potpisuju Studio 92 iz Labina te Boris Podrecca iz Beča. Dok je tvrtka Tering bila je voditelj cjelokupnog MEP projektnog tima, projektant HVAC instalacija te koordinator svih instalacija. Posebna pažnja posvećena je održivosti, pa tako cijeli kompleks koristi obnovljive izvore energije.
Resort je goste je krenuo primati u ožujku, a govori se o odličnoj popunjenosti oko uskrsnih blagdana. Zapošljava blizu 1.000 radnika.
Otvoren prvi IKEA hotel izvan Švedske, goste je dočekalo nešto potpuno neočekivano
14:02 331 d 16.07.2025
Pical Resort osmišljen je kao kompleks više smještajnih i hotelskih jedinica s ukupno više od 500 soba i apartmana. U sklopu resorta nalazi se više restorana, wellness i spa sadržaji te bogata ponuda za obitelji i djecu. Poseban dio projekta čini kongresni centar kapaciteta do oko 1.200 sudionika, koji omogućuje snažniji razvoj poslovnog turizma.
Valamar naglašava i važnost zapošljavanja te edukacije novih djelatnika za rad u segmentu visoke kategorije. Projekt je predstavljen kao značajan doprinos lokalnoj ekonomiji kroz turizam i povezane usluge.
Istodobno, cilj je produženje turističke sezone i povećanje potrošnje u destinaciji. Prema kompaniji, Pical Resort treba pozicionirati Poreč među vodeće premium destinacije na Mediteranu.
Sadržajno,resort je koncipiran kao cjelovita destinacija koja objedinjuje odmor, rekreaciju i zabavu tijekom cijele godine. Gostima su na raspolaganju unutarnji i vanjski tematski bazeni te uređene plaže s dodatnim sportskim i rekreativnim sadržajima, dok wellness zona ESPA at Pical Wellness & Spa nudi personalizirane tretmane i programe usmjerene na opuštanje i revitalizaciju.
Obiteljima je namijenjen veći kompleks s edukativnim i zabavnim sadržajima, dok aktivni turisti mogu koristiti sportsku infrastrukturu, uključujući biciklističke i pješačke rute koje prate trasu nekadašnje Parenzana, nekadašnje željezničke pruge koja danas povezuje područja Italija, Slovenija i Hrvatska. U ponudu su uključeni i dodatni doživljaji poput istraživanja podmorja te obilaska povijesne gradske jezgre, čime se nastoji povezati turistička ponuda s lokalnim prostorom i baštinom.
Treba reći da je novi Resort Pical sagrađen na lokaciji starog, istoimenog zadnja iz 1970-ih godina koji je na početku realizacije projekta srušen do temelja. U to vrijeme bio je jedan od boljih hotela na Jadranu i iskorak tadašnje tvrtke Riviere prema luksuznijem turizmu.
Imao je snažan fokus na obiteljskom ljetnom turizmu i bio je inovativan u dijelu aktivnog turizma. Tu su se okupljali prvi jedriličari i surferi. Tada je bila uređena i jedna od najmodernijih kongresnih dvorana u Istri, a imao je i unutarnje bazene, na kojima su mnogi Porečani učili plivati.
Bilo je to tada društveno poduzeće, pa je bilo i društveno odgovorno. Tu se slavila Nova godina, održavali su se razni sastanci. Hotel je bio zatvoren dosta duga, a planovi za transformaciju u luksuzni resort krenuli su 2015. godine. Na početku realizacije projekta, 2019. godine, srušen je do temelja.
Završen novi opatijski hotel, zadnje inspirirano plovidbom podsjeća na palubu broda
09:42 755 d 18.05.2024
Istra ima novi luksuzni resort, sagrađen je na lokaciji kultnog hotela iz 1980-ih
Resort ima posebne, ekskluzivne jedinice koje nude pristup privatnim zonama, te nose etiketu 'V Level' usluge.
08:08 75 d 29.03.2026
Stručnjaci upozoravaju: Ove greške s klimom ponavljamo svakog ljeta, a dovode do kvarova i većih troškova
Redovan servis, pravilan odabir i pametne funkcije mogu smanjiti troškove hlađenja i spriječiti kvarove tijekom najvećih vrućina.
07:00 4 d 08.06.2026
Otvoren natječaj: Hobisti i profesionalci, prijavite projekte na koje ste ponosni i osvojite vrijedne nagrade
Bosch i portal bauštela.hr nagrađuju najbolje 'sam svoj majstor' projekte od nule. Prijavite svoj projekt do 13. lipnja i osvojite bogate nagrade.
11:40 30 d 13.05.2026
Čitajte portal bauštela.hr cijele godine u pola cijene: Podržite neovisno novinarstvo uz veliku akciju
Portal bauštela.hr nedavno je uveo sustav pretplate kojim zaključavamo dio članaka. Sad godišnju pretplatu možete kupiti uz čak 50 % popusta.
12:00 11 d 01.06.2026
Top inženjeri građevine dobili priznanja struke: Krune za Žnjan, Kampus Rimac, most na Savi, Pantovčak
Ovogodišnje nagrade dodijeljene su u 7 kategorija za ukupno 15 istaknutih laureata, inženjera građevinarstva.
10:49 15 h 12.06.2026
Otvorenje mundijala ugostit će čak tri građevine: Sve počinje na stadionu koji pamti Pelea i Maradonu
Svjetsko prvenstvo 2026. prvi će se put igrati u tri zemlje, s rekordnih 48 reprezentacija i čak tri ceremonije otvaranja.
16:35 1 d 11.06.2026
Kuća koja briše granicu između arhitekture i krajolika: Livada kao krov i elegantno rješenje za bazen
Arhitektonski studio KWK Promes iz Katovica projektirao je kuću koja do zadnjeg slova odgovara potrebama i željama vlasnika. Izgleda savršeno.
15:55 2 d 10.06.2026
Galerija: Hrvatska će dobiti novi stadion od 14 milijuna eura posvećen Domovinskom ratu, izgleda sjajno
Stadion bi trebao imati ukupno 4.788 natkrivenih sjedećih mjesta
15:54 2 d 10.06.2026
Most od 60 tona koji je osvojio svijet: Iza trogirskog remek-djela krije se prava inženjerska priča
Most je težak oko 60 tona, montiran gotovo u milimetar, a iza njegove elegancije krije se nevjerojatno zahtjevna izvedba.
09:44 5 d 07.06.2026