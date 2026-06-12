Novi vijadukti i tunel na jugu Hrvatske: Bez ove ceste, promet uz Pelješki most neće biti 'kako treba'

Izgradnja Pelješkog mosta i pristupnih cesta poboljšali su povezanost u južnoj Dalmaciji, no i dalje ima mjesta za napredak. U planu je nova cesta.

Izgradnja Pelješkog mosta s pristupnim cestama poboljšala je cestovnu povezanost u južnoj Dalmaciji. Najveći i ključni pothvat bila je izgradnja mosta, no iznimno važne bile su i pristupne ceste od ukupno 12,4 kilometara.

Otvorenjem stonske obilaznice u travnju 2023. godine završen je taj projekt Hrvatskih cesta, ali prostora za novu infrastrukturu ima još. Nakon početka izgradnje obilaznice Orebića, u planu je i nova prometnica od te obilaznice do Brijeste, duga oko 10,5 kilometara. U novoj fazi tek kreće priprema idejnih projekata, a radi ih Geoprojekt.

Nova trasa kroz 12 katastarskih općina

Geoprojekt odabran je za izradu idejnih projekata s ishođenjem lokacijske dozvole za Etapu II planirane ceste od obilaznice Orebića do čvora Brijesta duljine oko 10,5 kilometara. Umjesto za procijenjenih 370.000, projekte će izraditi za 164.495 eura, bez uključenog PDV-a. Ugovor s naručiteljem, Hrvatskim cestama sklopljen je 28. svibnja ove godine. Ukupno vrijeme za izradu idejnih projekata je godina dana od početka posla.

- Trasa prometnice od obilaznice Orebića do čvora Brijesta iz idejnog rješenja nalazi se na poluotoku Pelješcu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, administrativno je na području Općina Orebić, Janjina i Ston. Gledano po rastu stacionaže od zapada prema istoku, prolazi kroz katastarske općine: k.o. Orebić, k.o. Stanković, k.o. Prizdrina, k.o. Potomje, k.o. Kuna Pelješka, k.o. Pijavičino, k.o. Trstenik, k.o. Janjina, k.o. Popova Luka, k.o. Tomislavovac, k.o. Putniković i k.o. Brijesta, stoji u projektnom zadatku. Nova cesta na jugu Hrvatske | foto: EOJN

Povezanost bi mogla biti još bolja

Prema Studiji trasa će se graditi u svrhu poboljšanja prometne povezanosti na Pelješcu te da bi se smanjilo prometno opterećenje kroz naseljena područja. Iako je izgradnjom i puštanjem u promet Pelješkog mosta s pristupnim cestama i obilaznicom Stona ostvarena kvalitetnija cestovna povezanost južne Dalmacije s ostatkom Hrvatske, promet na samom Pelješcu i dalje se u velikoj mjeri odvija postojećom državnom cestom DC414, ističe Studija.

Ta prometnica povezuje trajektnu luku u središtu Orebića s čvorom Zaradeže te prolazi kroz središta većih peljeških naselja, uključujući Ston, Janjinu i Potomje, pojašnjeno je. Budući da DC414 započinje upravo u trajektnoj luci u Orebiću, sav promet putnika i vozila koji putuju prema otoku Korčuli i iz njega usmjerava se kroz samo središte Orebića. Takva organizacija prometa uzrokuje značajne gužve, osobito tijekom turističke sezone, te negativno utječe na protočnost prometa i kvalitetu života lokalnog stanovništva.

Stoga bi nova prometna veza trebala donijeti učinkovitiju i kvalitetniju prometnu povezanost naselja na Pelješcu i otoka Korčule, rasterečujući postojeću državnu cestu DC414 na najopterećenijim dionicama te smanjiti prometne zastoje kroz naseljena područja, posebice u Orebiću.

Planiranu trasu odredila Studija iz 2024.

Buduća prometnica od obilaznice Orebića do čvora Brijesta definirana je kao jednokolnička



dvosmjerna cesta 3. kategorije sa projektnom brzinom 80 km/h. Zahvat bi dijelom uključivao rekonstrukciju postojećeg pravca, a dijelom novoprojektiranu studiju, barem prema Studiji utjecaja na okoliš objavljenoj 2024. godine.

Prometnica od obilaznice Orebića do čvora Brijesta započela bi trokrakim križanjem na planiranoj obilaznici Orebića, obilazi naselja Orebić, Stanković i Podstup te brda 'Kapetani' sa sjeverne, nastavila koridorom postojeće državne ceste DC414 do naselja Prizdrina, nakon čega bi zaobilazeći naselja nastavila postojećim koridorom do prijevoja 'Kozje Ždrijelo'. Vodila bi do naselja Brijesta, odnosno do spojne ceste čvora Brijesta na pristupnoj cesti mosta Pelješac, gdje je predviđen uklop i ujedno kraj trase. Na jugu Dalmacije teren je težak | foto: EOJN

Gradnja novih vijadukata i tunela

Teren nije jednostavan tako da neće proći bez objekata na trasi. Prirodne udoline i veće vododerine premostit će se vijaduktima, a na jednoj lokaciji zbog prolaska trase kroz izrazito strmo i visoko brdo planiran je jedini tunel na trasi.

Uz tunel, planira se sedam vijadukata, jedan prijelaz te šest prolaza. Uz novu prometnicu u planu su i dva odmorišta, po jedno sa svake strane.

Ništa bez geotehnike

Inače, izrada geodetske situacije sastavni je dio sadržaja idejnog projekta za lokacijsku dozvolu pa će ju Geoprojekt morat izraditi. Podrazumijeva prikupljanje podataka i aerosnimke cikličkog snimanja RH za izradu digitalnog ortofoto plana. Nakon prikupljanja podatke treba obraditi, a potom idhositi potvrde katastarskog ureda da je geodetski elaborat predan na pregled i potvrđivanje.

Uz to, trebat će izvesti i geotehničke istražne radove.

- Preduvjet za izradu kvalitetnog projekta građevine kao što je trasa ceste ili tunel uz raspolaganje kvalitetnim geodetskim podlogama su i kvalitetna geotehnička istraživanja, piše u ovom dijelu Projektnog zadatka. Pelješki most Screenshot: Youtube

Obilaznica od 40 milijuna već se gradi

Izvršitelj usluge nakon potpisa ugovora dužan je izraditi, na osnovu ugovorenih vrsta i količina istražnih radova te koristeći iskustvena saznanja program istražnih radova za trasu i objekte za idejni projekt. Isti projekt potom se predaje naručitelju na odobrenje.

Kako je spomenuto, idejni projekt u skladu s terenom će predvidjeti malo više od 10 kilometara nove infrastrukture koja će se nastaviti na obilaznicu Orebića. Podsjetimo obilaznica od 6,6 kilometara već se izvodi za iznos od 40 milijuna eura.

Kako smo pisali početkom ove godine, ugovor za izgradnju sklopljen je 21. listopada 2025. godine s tvrtkom Texo Molior iz Cavtata, a iznos je toliko visok zbog zahtjevnog terena. Za nadzor je odabran PPG iz Sarajeva, dok je rok za završetak izvedbe dvije godine od uvođenja izvođača u posao.