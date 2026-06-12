Mala slavonska općina ima veliki sportski projekt, ovdje je Anušić 12 godina bio načelnik, sve cvate

Sportski park s pratećim sadržajima u Antunovcu ima sve, od jezera do fitnes centra i zp-linea.

Mala Općina Antunovac koja se nalazi približno pet kilometara od Osijeka i broji nešto više od tri tisuće stanovnika izvodi veliki projekt. Nastavlja se gradnja modernog Sportsko-rekreativnog centar čija procijenjena vrijednost iznosi 1.537.153,43 eura. Projekt je upravo prošao javno savjetovanje, te se trenutno očekuje raspisivanje natječaja za izvođača radova.

Iza plana gradnje stoji tvrtka Dimidium projekt, a čelu s glavnim projektantom Nikolom Žderićem, a lokacija je vezana uz Haferovu ulicu 2. Potpunom realizacijom projekta Antunovac treba dobiti novo uređeno rekreacijsko središte koje će obogatiti društveni i sportski život lokalne zajednice iz koje, zanimljivo, dolazi potpredsjednik Vlade i ministar obrane, Ivan Anušić koji je od 2005. do 2017. ovdje bio i općinski načelnik.

Suvremeni javni prostor

Sportski park s pratećim sadržajima u Antunovcu razvija se kao suvremeni javni prostor namijenjen rekreaciji, sportu i boravku na otvorenom. U sklopu kompleksa uređeni su jezero sa zdencem, trim staza za šetnju i trčanje oko jezera te vanjsko košarkaško igralište.

Posebno mjesto u parku zauzima zgrada uz jezero koja će služiti kao fitness centar dostupan građanima i posjetiteljima. Objekt je opremljen sunčanom elektranom na krovu, čime se dio potrebne energije proizvodi iz obnovljivih izvora.

Cjelokupni prostor osmišljen je kao mjesto za aktivan odmor, sport i druženje svih generacija. Dodatna pažnja posvećena je pristupačnosti, pa će sadržaji biti prilagođeni osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Sportsko-rekreativni centar Antunovac | foto: screen shot EOJN / Dimidium projekt

Glavne sastavnice

Sportsko-rekreacijski centar u Antunovcu obuhvaća će niz sadržaja namijenjenih sportu, rekreaciji i boravku na otvorenom. Uz spomenuto jezero će biti uređeni mol i vidikovac, koji će posjetiteljima omogućiti ugodniji boravak uz vodenu površinu i pogled na okoliš.

Sportska ponuda proširit će se izgradnjom dva teniska terena, malog nogometnog igrališta u ograđenom prostoru te trim staze za trčanje i rekreaciju. Predviđeni su i vanjski fitness prostor sa spravama za vježbanje te dječja igrališta prilagođena najmlađim korisnicima.

Cijeli kompleks povezivat će mreža pješačkih i biciklističkih staza, uključujući središnji trg kao glavno mjesto okupljanja posjetitelja. Uredit će se i parkiralište, pristupna cesta, javna rasvjeta te urbana oprema poput klupa, koševa za otpad i drugih sadržaja potrebnih za ugodan boravak u parku.

Sportsko-rekreativni centar Antunovac | foto: screen shot EOJN / Dimidium projekt

Umjetno jezero i vodni sadržaji

Na području zahvata već je izvedeno umjetno jezero, za koje je izdana uporabna dozvola, a predstavlja jedan od ključnih elemenata parka. Jezero je nepravilnog oblika, maksimalnih tlocrtnih dimenzija 141,4 × 130,3 metara i maksimalne dubine do tri metra. Uz obalu jezera planirani su prateći sadržaji u funkciji korištenja prostora, uključujući mol i vidikovac.

Oko jezera predviđeno je i postavljanje edukativnih drvenih ploča koje će služiti za informiranje i interpretaciju prostora. Na sjeveroistočnom dijelu čestice izveden je zdenac s pripadajućom pumpom koja služi za punjenje i održavanje vodostaja jezera, a za taj sustav također je izdana uporabna dozvola. Iznad zdenca smješten je tehnički kontejner dimenzija 3 × 2,16 metara u kojem se nalazi strojarska oprema sustava. U sklopu uređenja jezera predviđa se i postavljanje plutajućeg pontona kao komunalne opreme.

Pješačke, biciklističke i trim staze

Projektom je predviđena mreža pješačkih, biciklističkih i trim staza koje povezuju sve sadržaje parka. Pješačko-biciklistička staza izvedena je uz zapadni rub čestice u ukupnoj duljini od približno 340 metara i proteže se cijelom dužinom obuhvata. Staze su projektirane širine od 1,5 do dva metra, s rubnjacima. Završni sloj izveden je od bitumeniziranog nosivog i habajućeg sloja asfalta, uz poprečni nagib od približno 2,5 % radi osiguranja odvodnje.

Trim staza oko jezera već je izvedena i za nju je izdana uporabna dozvola. Unutar parka dodatno je planirana trim staza širine dva metra s gumiranom završnom oblogom za rekreativno korištenje. Niveleta staza prilagođena je prirodnoj konfiguraciji terena kako bi se osigurala funkcionalna i sigurna uporaba. Sportsko-rekreativni centar Antunovac | foto: screen shot EOJN / Dimidium projekt

Sportska igrališta

Sportski sadržaji smješteni su u južnom dijelu čestice i imaju isključivo sportsko-rekreacijsku namjenu. U sklopu projekta planira se izgradnja dva teniska terena standardnih dimenzija 23,77 × 10,97 metra, s gumiranom završnom podlogom.

Postojeća igrališta, uključujući rukometno igralište, igralište za odbojku na pijesku i plato skate parka, već su izvedena u skladu s važećim propisima i pripadajućim dozvolama. Teniski tereni projektirani su s jasno definiranim linijama igre, mrežom i odgovarajućom nosivom konstrukcijom podloge.

Uz mali nogometni teren predviđena je zaštitna ograda visine 4,2 metra, izvedena od čeličnih stupova ukopanih u betonske temelje. Cijeli sportski kompleks nadopunjen je rasvjetom i pratećim sadržajima kako bi se omogućilo korištenje u večernjim satima. Sportsko-rekreativni centar Antunovac | foto: screen shot EOJN / Dimidium projekt

Zgrada fitness centra

Unutar obuhvata planirana je zgrada javne i društvene namjene u funkciji fitness centra, slobodnostojećeg tipa, katnosti prizemlje i kat. Građevina ima bruto površinu od 151,64 kvadrata, s dvije fitness dvorane smještene u prizemlju i na katu. U prizemlju se nalaze i sanitarni čvorovi, uključujući prostor za osobe smanjene pokretljivosti, dok su na katu predviđene garderobe i tuševi.

Visina zgrade iznosi 6,86 metara, a svjetla visina prostorija prilagođena je funkciji rekreacijskog prostora. Konstrukcija je projektirana kao armiranobetonska i zidana nosiva struktura s ravnim neprohodnim krovom.

Krov je izveden s toplinskom i hidroizolacijom te pripremom za energetsku učinkovitost. Objekt je u potpunosti usklađen s propisima o pristupačnosti za osobe s invaliditetom. Sportsko-rekreativni centar Antunovac | foto: screen shot EOJN / Dimidium projekt

Zip-line i adrenalinski sadržaji

Posebno atraktivan sadržaj unutar parka predstavlja zip-line MP-0519, koji je projektiran kao adrenalinska točka za djecu i mlađe korisnike. Zip-line se ističe kao jedan od najdinamičnijih i najprivlačnijih elemenata parka, koji značajno doprinosi njegovoj prepoznatljivosti.

Zip-line se sastoji od jedne spuštajuće linije duljine približno 20 metara, te dvije platforme koje su povezane nosivom konstrukcijom. Platforme su izrađene od metalnih profila različitih dimenzija te obložene protukliznom vodootpornom šperpločom, čime je osigurana sigurnost i dugotrajnost. Svi metalni elementi zaštićeni su plastifikacijom u dva sloja, a svi dijelovi sustava certificirani su za javnu uporabu.

Sprava je namijenjena djeci od 5 do 14 godina, uz jasno definiranu sigurnosnu zonu od 22,7 x 5,6 metara. Posebna pažnja posvećena je sigurnosti, pa na konstrukciji nema oštrih rubova ni pukotina koje bi mogle uzrokovati ozljede.