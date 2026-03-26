Kraj jedne ere: Fortenova prodala sjedište Mercatora u Ljubljani, kupac veliki regionalni igrač

Neboder na top lokaciji koji je nekad bio simbol gospodarskog rasta, ali već dugo je samo uteg.

Fortenova grupa nastavila je proces restrukturiranja prodajom jedne od svojih najprepoznatljivijih nekretnina – poslovne zgrade u Ljubljani koja je desetljećima služila kao sjedište Mercatora. Riječ je o neboderu na Dunajskoj cesti, simbolu slovenskog maloprodajnog diva, koji je sada dobio novog vlasnika u transakciji vrijednoj 13,5 milijuna eura.

Prema javno dostupnim informacijama kupac je tvrtka D107 u vlasništvu poduzetnika Mihe Ažmana. Dok je prodaju je realizirala Fortenovina tvrtka za upravljanje nekretninama FNG Property SI.

Rasprodaja kao strateški okvir

Prodaja Mercatorove poslovne zgrade uklapa se u širi strateški okvir Fortenova grupe, koja posljednjih godina aktivno smanjuje zaduženost i redefinira svoj portfelj imovine. Nakon restrukturiranja nekadašnjeg Agrokora, kompanija sustavno prodaje dijelove poslovanja i nekretnine koje ne smatra ključnima za budući razvoj.

Ovakav pristup potvrđen je i ranijim potezima, uključujući prodaju prehrambenih i poljoprivrednih kompanija. Kao i prijenos dijela nekretninskog poslovanja na specijalizirane tvrtke unutar grupe.

Sama zgrada u Ljubljani, iako prestižna, više nije imala istu funkcionalnu vrijednost za Mercator. Neslužbene informacije upućuju na smanjenje broja zaposlenih i potreba za velikim uredskim prostorima, što je dodatno potaknulo odluku o prodaji. Ovdje treba reći i da je Fortenova ranije osnovala posebne tvrtke za upravljanje nekretninama, čime je stvoren preduvjet za lakšu monetizaciju takve imovine.

Simboličan kraj jedne poslovne ere

Prodaja sjedišta Mercatora ima i snažnu simboličku dimenziju. Zgrada na Dunajskoj cesti godinama je bila jedno od središta poslovanja Mercatora, ali i šireg sustava nekadašnjeg Agrokora, koji je dominirao regionalnim tržištem. Danas, Fortenova – kao nasljednik tog sustava – postupno napušta takve simbole nekadašnje korporativne moći.

Unatoč promjeni vlasništva, Mercator neće potpuno napustiti lokaciju. Prema izjavama novog vlasnika, kompanija će ostati zakupac dijela prostora, dok će ostatak biti ponuđen drugim korisnicima na tržištu. Time se zgrada transformira iz korporativnog sjedišta u klasični poslovni objekt s više zakupaca, što je čest trend u suvremenom upravljanju nekretninama.

Ova transakcija dodatno potvrđuje da Fortenova ulazi u novu fazu razvoja, u kojoj naglasak stavlja na operativnu učinkovitost i financijsku stabilnost, a ne na veličinu i simboliku imovine. Prodaja Mercatorova nebodera tako predstavlja ne samo poslovni potez, već i jasan signal završetka jedne ere i nastavka transformacije regionalnog gospodarskog diva.

Novi vlasnik

Miha Ažman slovenski je poduzetnik koji se posljednjih godina profilirao kao jedan od istaknutijih investitora u sektoru nekretnina u regiji. Karijeru je započeo u korporativnom sektoru, gdje je obnašao funkciju direktora tvrtke BMW Group Slovenija, što mu je donijelo prvo značajnije poslovno iskustvo i vidljivost. Nakon toga okreće se poduzetništvu i ulaganjima, s fokusom na kupnju i upravljanje poslovnim nekretninama.

Tijekom godina izgradio je portfelj koji uključuje uredske zgrade i druge komercijalne objekte u Sloveniji i Hrvatskoj. Njegove investicije često su usmjerene na preuzimanje većih nekretnina s potencijalom za daljnje komercijalno iskorištavanje.

U javnosti ga se povezuje s više tvrtki koje djeluju u području nekretnina i energetike, što dodatno potvrđuje širinu njegovih poslovnih interesa. Posebnu pažnju privukao je akvizicijama većih poslovnih objekata u urbanim središtima. Upravo se u tom kontekstu pojavljuje i kao kupac zgrade nekadašnjeg sjedišta Mercatora u Ljubljani, što se uklapa u njegovu strategiju ulaganja u atraktivne poslovne lokacije.