Potraga za garažom u Zagrebu: Vrijede kao suho zlato, za te novce nekada se mogao kupiti manji stan

Na Njuškalu se zaista može pronaći svašta - od neobičnih oglasa do 'pravih prilika'. Nedavno smo pisali o tome kako netko poklanja i polovne prozore Industrogradnje, kompanije koja je izgradila 'pola Zagreba'. No, osim takvih zanimljivosti, Njuškalo je i jedna od najvažnijih platformi za pretragu nekretnina. Bilo da je riječ o najmu ili kupnji, svakodnevno se traže stanovi, kuće, ali i garaže.

Upravo su garaže posebno zanimljive. Grad Zagreb već godinama ima problem s nedostatkom parkirnih mjesta, broj automobila konstantno raste, a zatvorenih garaža nema dovoljno. Zbog toga cijene najma i dostupnost garaža postaju sve važnija tema, pa smo odlučili pogledati što se trenutačno nudi - od najskupljih do najpovoljnijih.

Od parkirnog mjesta do 'poslovne prilike'

Na Njuškalu je trenutačno oglašeno 228 garaža za najam na području Zagreba, a filtriranjem prema najvišim cijenama došli smo do vrlo zanimljivih oglasa. Najskuplja 'garaža' zapravo i nije klasična garaža, već veliki objekt u Sesvetama površine 1.312 četvornih metara. Riječ je o kompleksu s 20 zasebnih garaža, tri ulaza.

Odmah iza toga slijede 'klasičnije', ali i dalje vrlo skupe opcije. U samom centru grada, na Cvjetnom trgu, iznajmljuje se garaža od nešto više od 21 kvadratnog metra za 500 eura mjesečno. Smještena je na -3 etaži, ima daljinsko upravljanje, video nadzor i zaštitarsku službu.

Istu cijenu ima i garaža na Laništu, no tamo se zapravo radi o prostoru od oko 40 kvadrata koji može služiti i kao skladište. U oglasu se naglašava da je prostor suh, lako dostupan i pogodan za razne namjene. U istom cjenovnom rangu pojavljuju se i prostori poput radionica ili skladišta, primjerice na Bukovačkoj cesti, gdje se nudi uredan i opremljen prostor s policama i mogućnošću pristupa manjim kamionom.

Posebno se ističe i jedna garaža u Dankovečkoj ulici koja se iznajmljuje za 450 eura mjesečno. Riječ je o moderno uređenom prostoru od 40 kvadrata s novim podnim sustavom, LED rasvjetom, kvalitetnim garažnim vratima i video nadzorom.

Ima i povoljnijih, ali daleko od centra

Što se tiče najpovoljnijih garaža za najam, jasno je da cijene ispod 50 eura praktički ne postoje. Takve garaže uglavnom se nalaze na udaljenijim lokacijama i manje su kvadrature, pa su prikladnije za osnovne potrebe poput parkiranja manjeg vozila ili motocikla.

Klasične garaže od otprilike 15 kvadrata, primjerice u Španskom ili Donjem gradu, kreću se između 40 i 50 eura, no riječ je o 'jednostavnijim' prostorima bez dodatnih pogodnosti.

Posebno zanimljiv oglas dolazi iz Hrvatskog Leskovca, gdje se oglašava prostor od 60 kvadrata koji više nalikuje radionici ili autoservisu nego klasičnoj garaži. U oglasu se navodi da prostor ima sanitarni čvor, definirano radno vrijeme, uključene troškove struje i grijanja te opremu poput kompresora i dvostupne dizalice, uz mogućnost proširenja kapaciteta.

Prodaja garaža je još oskudnija

Kada je riječ o prodaji garaža, ponuda je još oskudnija nego kod najma - na području Zagreba trenutačno je oglašeno tek oko 144 garaže. Interesantno je da se isti veliki garažni kompleks u Sesvetama, koji se nudi i u najam, prodaje za iznos blizu milijun eura.

Na vrhu ponude nalaze se veći garažni prostori ili kompleksi s više parkirnih mjesta. Primjerice, u Maksimiru se garažni prostor oglašava za oko 275.000 eura, dok se na Trešnjevci nude veće garaže od 100 do 134 četvorna metra u rasponu od približno 190.000 do 195.000 eura. Nešto jeftinije prodaje se i više garaža na Sveticama, koje se nude kao cjelina za oko 174.664 eura, dok se pojedinačne veće garaže, primjerice na Knežiji, kreću oko 115.000 eura. U pravilu se radi o većim kvadraturama ili paketima garaža, odnosno više parkirnih mjesta koja se prodaju zajedno, što dodatno podiže njihovu vrijednost.

S druge strane, na tržištu su prisutne i garaže 'klasične' veličine između 20 i 40 kvadrata, no i one na boljim lokacijama dosežu cijene od gotovo 200.000 eura. Ono što se može zaključiti jest da su garaže cjenovno praktički izjednačene s manjim stanovima, odnosno garsonijerama.

Najjeftinije opcije su vanjska parkirna mjesta

Na 'donjem dijelu ponude' nalaze se povoljnije opcije, no jasno je i zašto. Najveći dio takvih oglasa dolazi od investitora MebaLife, koji u sklopu novogradnje na Borovju, nudi veći broj parkirnih mjesta. U tim slučajevima najčešće je riječ o vanjskim parkirnim mjestima, a ne klasičnim zatvorenim garažama, što uvelike utječe na cijenu.

Zbog toga su cijene niže, primjerice, vanjska parkirna mjesta u Maksimiru oglašavaju se za oko 900 do 1.000 eura, dok se u Novom Zagrebu, u Svetoj Klari, pojavljuju i oglasi sa 'simboličnim cijenama'.

Sve u svemu, ponuda garaža u Zagrebu jasno pokazuje neravnotežu između ponude i potražnje. Velik broj vlasnika garaže zadržava za vlastite potrebe, što smanjuje dostupnost na tržištu, a činjenica da mnoge obitelji imaju više od jednog automobila dodatno 'radi probleme'.

Prema podacima iz 2024. godine, u Zagrebu je registrirano gotovo 480.000 automobila, dok se na Njuškalu istovremeno oglašava tek nešto više od 200 garaža za najam i oko 140 za prodaju. Iako smo uzeli u obzir samo oglase na Njuškalu, ti podaci i dalje dovoljno govore - garaža u Zagrebu danas je luksuz.