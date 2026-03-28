Na Njuškalu netko prodaje Industrogradnjine prozore: Oglas je neobičan zbog nekoliko razloga

Svima poznato ime Industrogradnja sve može prodati, no u ovom slučaju bitno je samo da zainteresira kupca. Umjesto prodaje ovi prozori se poklanjaju.

Da se na Njuškalu uistinu svašta može pronaći, znaju svi koji su nešto ozbiljnije tražili na tom oglasniku pa su ih stranputice pretrage odvele do najneočekivanijih oglasa. Jedan takav pojavio se prije nekoliko dana, a na njemu se ne prodaje, već poklanja stare prozore zvučnog imena građevinskog diva iz prošlosti - Industrogradnje.

Zvučno ime za kolekcionara

Prozori su nešto što svakome treba, a ako na njih ne želite trošiti te vam je kao adut vam privlačno zvučno ime nekada snažne građevinarske tvrtke Industrogradnja, bingo - ovaj oglas je za vas. Iako na prvu svakako zvuči kao materijal za kolekcionare.

Ne trebate imati novaca jer se prozori poklanjaju, odnosno prodaju se za simboličnih 0,25 eura. Prodaje se desni jednokrilni prozor širok 120 i visok 140 centimetara, te desno otklopno krilo istih dimenzija. U oglasu stoji da je riječ o Industrogradnjinim prozorima, s izo staklima, a nije navedeno zašto se poklanjaju, ali vjerojatno više nisu potrebni, jer do 28. ožujka odlaze na krupni otpad ne nađu li novog vlasnika.

Prema fotografijama u oglasu vidi se da su nekada bili na kući pri čemu su okna na prvi pogled, od drva. Ovo bi mogao biti razlog zašto ih se trenutni vlasnici nastoje riješiti. Sada su s kuće uklonjeni i čakaju novi život ili pak sudbinu na otpadu. Oglas za Industrogradnjine prozore | foto: snimka zaslona Njuškalo

Tvrtka je izgradila pola Zagreba

Nije ovo jedini oglas u kojemu se stolarija ili drugi materijali poklanjaju ili prodaju po simboličnim cijenama do 1 eura. Ispod ovog oglasa vidjeli smo da je isto s drugim starim prozorima, krevetom, madracima, foteljom koju više nitko ne koristi, a poklanjao se i jedan stari ormar. Vidjeli smo i oglas za mrežu za komarce koja se 'daje' za 1,11 eura.

Ovi prozori mogli bi privući interes zbog 'imena' Industrogradnja koje je i desetljećima nakon što je tvrtka ušla u stečaj, i dalje itekako zvučno. Prisjetimo se, nedavno smo pisali o tome kako je propala ta tvrtka koja je u oko pola stoljeća izgradila pola Zagreba.

Zna se da je poduzeće bilo jedna od najvećih u Hrvatskoj, a njeno zlatno doba bilo je između 1946. i 1996. godine. Nakon osnutka je brzo rasla zahvaljujući inovacijama poput elemenata kliznih oplata koje su koristili na nekoliko nebodera. Taj građevinski div sudjelovao je i na izgradnji nekih od najvećih naselja u zagrebu, kao što su Trnsko, Travno i Siget. Sve o nastanku Travnog možete pogledati ovdje.