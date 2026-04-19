Proizvođač metalnih konstrukcija na dražbi gubi radione i urede: Zgrada im je oglašena za milijun i pol

Na dražbi je prostor s radionama, uredima i skladištima, nedaleko od Zagreba. Prva vrijednost mu je milijun i pol, imali su ga proizvođači metala.

Na stranicama dražbi Financijske agencije (FINA-e) nakon ovrhe se nerijetko nađu zanimljive nekretnine. Postižu nižu cijenu, no prodaju se za onoliko kolik je interes - a cilj takve prodaje je namiriti vjerovnike ovršenika.

Vrlo često na taj način se 'oglašavaju' nekretnine koje, unatoč šarolikom izboru na 'običnom' oglasniku nećete naći. To mogu biti veliki pogoni ili industrijske zgrade, poput industrijske nekretnine u Maloj Švarči, pored Karlovca. 'Prva' vrijednost na dražbi joj je 1,43 milijuna eura, a posljednji vlasnik bila je tvrtka Energoremont inženjering, u stečaju.

Dražba u stečajnom postupku

U stečajnom postupku nad tvrtkom Energoremont inženjering iz Karlovca donesena je odluka o prodaji nekretnine te tvrtke u Maloj Švarči. Iz Rješenja dražbe na stranici FINA-e može se pročitati da je riječ o objektu površine od 1.388 četvorna metra. Na datoj površini, troetažni poslovni prostor unutar industrijskog kompleksa sadrži proizvodne hale, radionice, skladišta ali i uredske prostorije s arhivom i s pratećim sadržajima. Prostori su ranije korišteni za metaloprerađivačku djelatnost.

Prva vrijednost koju je za ovu nekretninu procijenio sud je 1,43 milijuna eura. No, to ne mora biti i konačna cijena. Kao što to biva na dražbama, finalna cijena ovisi o interesu za predmetnu nekretninu.

Tako već nakon prvog kruga cifra može pasti ispod 1,07 milijuna eura, dok se iz četvrtog i posljednjeg 'pokušaja' zgradu možda prodati po simboličnoj dijeni od jednog eura.