Navala na mali grad blizu granice: Sprema se veliki projekt za mlade, ali sve je usporila žalba

Još početkom ove godine, u veljači, govorilo se o projektu izgradnje 100 priuštivih stanova u Đurđevcu. Stanovi bi se gradili prema modelu poticane stanogradnje i najma, uz pravo prvokupa, a nove stambene zgrade trebale bi biti smještene na atraktivnoj gradskoj lokaciji, u blizini dječjeg vrtića te osnovne i srednje škole. U travnju je predstavljen i izgled planiranih zgrada na zemljištu površine oko 29.000 četvornih metara u središtu grada. No, zbog velikog interesa, umjesto za dva objekta sa 100, Grad je pokrenuo postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije za šest stambenih zgrada, s ukupno 300 stanova.

Na natječaj je pristiglo 17 ponuda, od kojih je 13 ocijenjeno valjanima. Za izradu projektne dokumentacije odabrana je ponuda tvrtke Coin inženjering iz Pule, u iznosu od 182.000 eura bez PDV-a, odnosno 227.500 eura s PDV-om, ali je postupak naknadno usporila žalba.

Sve usporila žalba

Za izradu projektne dokumentacije čak šest stambenih zgrada s novim priuštivim stanovima u Đurđevcu, na sjeverozapadu Hrvatske, zaprimljeno je ukupno 17 ponuda, a odabrana je 'najpovoljnija', tvrtke za arhitektonsko projektiranje Coin inženjering iz Pule. No prije nego je s ugovarateljem mogao biti sklopljen ugovor, postupak je zaustavila žalba.

Državnoj komisiji za postupak javne nabave (DKOM) podnijela ju je varaždinska tvrtka M2Spatium. U postupku na koji se javilo 17 ponuditelja, a 13 je ocijenjeno valjanima, Odlukom od 2. rujna 2026. ipak je odabrana ponuda tvrtke Coin inženjering, koja je ponudila iznos od 182.000 eura bez PDV-a, odnosno 227.500 eura s PDV-om.

Novi kvadrati od 1.900 eura | foto: Grad Đurđevac

Žalba - ponude nisu jednako vrednovane

M2 SPATIUM žalio se na postupak pregleda i ocjene ponuda, smatrajući da je njegova ponuda neopravdano odbijena zbog nedostatnog obrazloženja izuzetno niske cijene. Naime, nakon što je Grad zatražio dodatno pojašnjenje, tvrtka je dostavila obrazloženje načina formiranja cijene, organizacije projektnog tima, tehničkih i organizacijskih kapaciteta te kalkulaciju projektantskih usluga u ukupnom iznosu od 176.350 eura. Međutim, nije dostavila traženu procjenu ukupnog broja radnih sati i njihovu okvirnu raspodjelu po stručnjacima.

Žalitelj je tvrdio da se cijena projektantskih usluga u njegovu poslovanju određuje prema bruto razvijenoj površini, vrsti i složenosti građevina te opsegu usluge, a ne prema broju radnih sati. Smatrao je i da naručitelj nije jednako vrednovao njegova pojašnjenja i obrazloženje odabranog ponuditelja, koji je procijenio ukupno 5.025 radnih sati za izvršenje ugovora.

Ostala prva odluka

Grad je, međutim, obrazložio da nije tražio precizan broj sati koji će se stvarno utrošiti, nego okvirnu procjenu potrebnog angažmana kako bi mogao provjeriti jesu li ponuđena cijena i predviđeni resursi dostatni za izvršenje svih ugovornih obveza. Prema ocjeni naručitelja, dostavljena kalkulacija prikazivala je raspodjelu cijene po uslugama, ali nije sadržavala dovoljno konkretnih i provjerljivih podataka o njezinoj ekonomskoj održivosti.