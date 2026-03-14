Belgijski div pokreće eksploataciju važnog građevinskog materijala u BiH, imaju i lokalnog partera

Eksploatacija gipsa planirana je na lokaciji Bukvarine, a otvara mogućnost razvoja lokalnog rudarskog i logističkog sektora.

Belgijska kompanija Etex Group priprema početak eksploatacije gipsa u Bosni i Hercegovini, čime dodatno jača svoju prisutnost u jugoistočnoj Europi i osigurava stabilnu opskrbu sirovinama za proizvodnju građevinskih materijala. Projekt se razvija kroz lokalnu podružnicu Siniat, koja je dio globalne Etex mreže specijalizirane za gipsane ploče i sustave suhe gradnje.

Eksploatacija je planirana na području ležišta Orašac–Kulen Vakuf u blizini Bihaća, gdje je kompanija već provela istražne aktivnosti. Riječ je o relativno manjem, ali strateški važnom ležištu gipsa.

Projekt se razvija u suradnji s lokalnim vlastima, a investicija je povezana s dugoročnim koncesijskim ugovorom. Tako Etex želi osigurati lokalni izvor sirovine za proizvodnju gipsanih proizvoda koji se koriste u modernoj gradnji.

Treba reći kako su ovakvi projekti važni za stabilnost opskrbnih lanaca u građevinskoj industriji. Sukladno tomu eksploatacija gipsa u BiH uklapa se u širu strategiju kompanije koja nastoji povećati održivost i regionalnu dostupnost građevinskih materijala.

Lokalni partner

Eksploatacija gipsa planirana je na lokaciji Bukvarine u području Bihaća. Lokalna tvrtka Siniat već je potpisala koncesijski ugovor na razdoblje od 25 godina s vlastima Unsko-sanskog kantona za istraživanje i eksploataciju tog mineralnog resursa.

Eksploatacijsko područje obuhvaća oko pet hektara, a pokretanje radova ovisi o završnim okolišnim dozvolama koje su u postupku izdavanja. Projekt je dio dugoročnog plana razvoja proizvodnje gipsanih ploča i drugih proizvoda na bazi gipsa koji su ključni za sustave suhe gradnje.

Ovakvi materijali sve su traženiji zbog brzine gradnje, energetske učinkovitosti i manjih emisija u usporedbi s tradicionalnim građevinskim rješenjima. Eksploatacija lokalnih ležišta također može smanjiti potrebu za uvozom sirovine. Time se dodatno povećava konkurentnost regionalne proizvodnje građevinskih materijala. Ujedno se otvara mogućnost razvoja lokalnog rudarskog i logističkog sektora povezanog s projektom. gips-kartonske ploče | foto: Ivana Solar

Dio globalne strategije

Etex je globalni proizvođač laganih i održivih građevinskih rješenja s više od stoljeća iskustva u industriji građevinskih materijala. Kompanija razvija proizvode poput gipsanih ploča, vlaknocementnih ploča i modularnih građevinskih sustava.

Gips je jedna od ključnih sirovina u proizvodnom portfelju kompanije jer omogućuje proizvodnju materijala koji su lagani, učinkoviti i prilagođeni modernoj arhitekturi. Upravo zbog toga Etex kontinuirano ulaže u osiguravanje stabilnih izvora sirovina i dugoročnih rudarskih koncesija.

Projekti poput eksploatacije gipsa u Bosni i Hercegovini uklapaju se u tu strategiju vertikalne integracije proizvodnog lanca. Osim sigurnosti opskrbe, lokalna proizvodnja sirovina može smanjiti transportne udaljenosti i emisije povezane s logistikom. Takav pristup sve je važniji u kontekstu održive gradnje i dekarbonizacije građevinskog sektora.