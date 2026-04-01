Iz Šangaja u Zagreb: Uz Savu stižu mega 'gljive' protiv magle, dosta je reume, mraka i zimske depresije

Osim čistog zraka, ova nabava Zagrepčanima će omogućiti i veću sigurnost u prometu. Naime, Zagreb je trenutno najmaglovitiji grad u EU.

Svake jeseni ista trauma. Izađete na nasip prošetati i udahnuti svježeg zraka, pročistiti pluća, a kad tamo -šipak. Gušite se u magli, a još k tome ništa ni ne vidite. Ako trčite, znate da magla zna biti toliko gusta da nije teško zabiti se u drugog trkača, a bicikliranje da ne spominjemo.

Zagrepčane oduvijek muči ta ista boljka, no čini se da je posljednjih godina ovaj problem eskalirao do krajnjih granica. Da sve bude gore, na maglovite dane, iznimno je nekvalitetan zrak, a i prometne nesreće su učestalije. Grad je sada ovom problemu jednom za svagda odlučio stati na kraj. U posao ulažu milijune.

Najmaglovitiji u EU

Grad Zagreb upravo je zaključio važan postupak nabave. Kupili su uređaje za odvlaživanje i



odmagljivanje zraka. Od tri pristigle ponude, na javnom natječaju pobijedila je najpovoljnija, ona francuske tvrtkes iznosom od 2,4 milijuna eura s PDV-om, što je nešto manje od procijenjene vrijednosti od 2,5 milijuna eura.

U dokumentaciji je definirana nabava 12 posebnih uređaja, svaki jačine 4kW, odnosno kapaciteta od 20 litara dnevno. Dakle, 240 litara sveukupno. U cijenu ulaze i postavljanje i servis, a nabavlja ih se s vrijednom svrhom – kako bi se grad konačno oslobodilo jednog od najvećih problema, maglom.

U tehničkom opisu kao razlog nabave navedeno je odmagljivanje Zagreba. Naime, prema istraživanju Europskog instituta za maglu (EFI), glavni grad Hrvatske jedan je od najmaglovitijih od Europskoj uniji s oko 80 maglovitih dana godišnje. Od toga, u prosjeku su čak 22 dana maglovita, što znači da je vidljivost smanjena na 60 metara. To je, na kraju, i opasno.

Gljive za usisavanje magle

Sigurnost, pogotovo u prometu, jedan je od ključnih aspekata kupovine ovih posebnih uređaja, piše u dokumentaciji. Naveden je i podatak da su prometne nesreće puno izraženije u danima izrazite maglovitosti, čak i do 30 posto, što je rezultat ograničene vidljivosti.

Tehnički opis otkriva lokacije na kojima će biti raspoređeni novi upijači magle, takozvane 'gljive', a točke bit će blizu rijeke Save, gdje je problem najizraženiji. Predviđa se da će se po četiri uređaja nalaziti na nasipima, s obje strane rijeke. Još dva će biti postavljena u Parku Bundek, jedan na Jarunu, a posljednji u blizini Studentskog doma Stjepan Radić.

Nove gljive za odmagljivanje u Zagrebu | foto: vizualizacija/karte Hrvatske

Samostalni uređaji

Objašnjeno je da se svaka od predviđenih lokacija nalazi na česticama u vlasništvu Grada Zagreba tako da ne postoje pravne prepreke koje bi mogle zaustaviti ugradnju. Također, objašnjeno je da 'gljive' neće smetati pješacima i biciklistima, kao i da uređaji neće biti glasni.

Što se tiče tehničkih karakteristika samih uređaja, visoki su 1,2 metara te teški oko 110 kilograma, a napajat će se električnom energijom. K tome će biti potpuno energetski neovisni jer će biti obloženi solarnim panelima kojima će sami proizvoditi struju. Uz to, u dokumentaciji stoji da će se kondenzat, to jest nastala kišnica, koristiti za zalijevanje biljaka. Uređajima će upravljati specijalizirana podružnica Zagrebačkog holdinga.

Pravi AI roboti

Ova nabava jedna je u nizu ulaganja u sigurnost naših građana, poručio je o tome gradonačelnik Tomislav Tomašević. Naveo je da Grad posebno veseli činjenica da se radi o ekološki prihvatljivom uređaju koji energiju dobiva iz obnovljivih izvora. Zagreb će sada biti čišći, sigurniji i ljepši grad, napomenuo je Tomašević.

Znamo da je gradonačelnik u prosincu bio u posjetu Šangaju koji tu tehnologiju koristi već gotovo 10 godina. Upravo ondje dobio je inspiraciju kako Zagreb riješiti istog problema, a javna nabava provedena je i zaključena ekspresno.

Veliki upijači francuske tvrtke opremljeni su umjetnom inteligencijom kojima će moći mjeriti relativnu vlažnost zraka. U slučaju da ne postoji razlog za uključivanje, na primjer u ljetnim mjesecima kada je magla rjeđa, oni neće raditi čime čime će štedjeti energiju.

Sada predstoji razdoblje od deset dana, koliko traje žalbeni rok. Ako zaprimljenih žalbi ne bude bilo, s postavljanjem će se krenuti 15. travnja ove godine.

Sretan 1. april svima!