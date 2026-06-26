Jedinstveno: Vatreni su slavili, ali priča iza utakmice s Panamom posebno je zanimljiva ljubiteljima mostova

Hrvatska i Panama nisu povezane samo nogometom. Njihovu utakmicu posebnom čini i neobična priča o dvama velikim mostovima.

Iako je utakmica Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Paname iza nas, Vatreni su pobijedili i već se spremaju za Ganu, vrijedi se prisjetiti jedne zanimljivosti.

Na svom X-profilu, profesor i sportski fanatik Iain Cameron objavljuje zanimljive geopolitičke i povijesne informacije uoči svake utakmice na svjetskim prvenstvima. Tako je i prije susreta Paname i Hrvatske podijelio jednu zanimljivu 'fun fact' informaciju, koja bi mogla biti posebno zanimljiva ljubiteljima mostova i građevinarstva.

Utakmica Paname i Hrvatske bila je jedina utakmica skupine na Svjetskom prvenstvu u kojoj su igrale dvije države s mostovima koji povezuju dijelove zemlje odvojene velikom preprekom. Panamski Most Amerika prelazi preko Panamskog kanala i povezuje kopno s obje njegove strane. Hrvatski Pelješki most povezuje jug zemlje s ostatkom Hrvatske, zaobilazeći područje Neuma u Bosni i Hercegovini.

Panama v Croatia is the World Cup’s only group-stage match where both countries have a bridge that spans a split in their map.



Panama’s Bridge of the Americas crosses the canal, connecting the isthmus. Croatia’s Pelješac Bridge links southern Croatia to the rest of the country,… pic.twitter.com/dn1LMj9pND — Iain Cameron (@theiaincameron) June 23, 2026

Most koji spaja Amerike iznad Panamskog kanala

Most Amerika u Panami jedan je od onih infrastrukturnih objekata koji su od početka imali značenje veće od same prometnice. Prelazi preko pacifičkog ulaza u Panamski kanal, kod Balboe, nedaleko od Panama Cityja, i desetljećima je bio ključna veza između sjevera i juga kontinenta.

Izgrađen je između 1959. i 1962. godine, po cijeni od oko 20 milijuna dolara, a otvoren je 12. listopada 1962. Ukupno je dug 1.654 metra, ima četiri prometne trake, a glavni raspon iznosi 344 metra. Posebno je zanimljivo da brodovi koji prolaze Panamskim kanalom moraju proći upravo ispod njega, pri čemu je slobodna visina ispod mosta 61,3 metra za vrijeme plime.

most u Panami | Foto: Wikimedia Commons

Od trajekta do simbola Paname

Most je prvotno nosio naziv Thatcher Ferry Bridge, prema trajektnoj vezi koja je prije njegove izgradnje služila za prelazak kanala. Tek je kasnije dobio simbolično ime Most Amerike, jer je dovršio važnu cestovnu poveznicu Panameričke autoceste.

Kada je otvoren, njime je dnevno prolazilo oko 9.500 vozila. Promet je s vremenom snažno rastao pa je do 2004. dosegnuo oko 35.000 vozila dnevno. Upravo je to zagušenje bilo jedan od razloga za gradnju Centennial Bridgea, koji je preuzeo dio prometa preko kanala. Most Amerike, međutim, ostao je jedan od prepoznatljivih simbola Paname i jedan od najvažnijih prijelaza preko kanala.

most u Panami | Foto: Wikimedia Commons

Pelješki most kao hrvatski infrastrukturni simbol

Pelješki most ima drukčiju geografsku priču, ali sličnu simboliku. Otvoren je za promet 26. srpnja 2022. i izravno je povezao hrvatski teritorij s jugom zemlje, zaobilazeći prolazak kroz Neum.

Dug je 2.404 metra, ovješenog je tipa, ima šest glavnih stupova i trinaest raspona, a projektirao ga je slovenski inženjer Marjan Pipenbaher. Visina od 55 metara omogućuje nesmetan prolazak brodova prema Neumu, što je bio jedan od važnih uvjeta pri projektiranju.

Most je građen na zahtjevnoj lokaciji, u području jakih vjetrova, seizmičke aktivnosti i osjetljivog Malostonskog zaljeva, pa su tehnička rješenja morala zadovoljiti prometne, sigurnosne i ekološke uvjete. Pelješac | foto: Pixabay

Iako je nov, Pelješki most već ide u sanaciju

Iako je Pelješki most relativno nov, najesen ga očekuje prva veća sanacija. Razlog su površinske pukotine na stupovima mosta, no iz Hrvatskih cesta poručuju da stabilnost mosta i sigurnost prometa nisu ugroženi.

Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, odnosno u listopadu, i ne bi trebali dovesti do zatvaranja mosta. Budući da je most još pod jamstvom, troškove uklanjanja uočenih nedostataka snosit će izvođač radova. Uz pukotine na pilonima, spominju se i manji popravci, poput sanacije hrđe na dijelovima čelične konstrukcije te injektiranja na donjim dijelovima stupova.