Zaboravite otvaranje deset sustava: Hrvatski alat u PDF-u daje ključne podatke o katastarskoj čestici

Provjera katastarske čestice često znači otvaranje više različitih sustava, traženje prostornih planova, pregled infrastrukture, usporedbu podataka i ručno zaključivanje što se na nekom zemljištu uopće može raditi. Upravo taj proces želi pojednostaviti geoskop.hr, odnosno GISKIT - alat za geoprostornu analizu i sintezu podataka. Riječ je o besplatnoj aplikaciji i stranici koju su pokrenuli geodet Mate Denona i njegovi suradnici, a koja korisniku u nekoliko klikova generira sintetizirani PDF izvještaj o odabranoj katastarskoj čestici.

GISKIT tim okuplja stručnjake iz različitih područja - prava, inženjerstva, arhitekture, računalstva, razvoja softvera i podatkovne znanosti. Svaki član tima u prosjeku donosi 15 godina iskustva u svom području. Posljednje tri godine intenzivno razvijaju GIS alate i metodologije, a njihova je snaga upravo u spajanju različitih perspektiva.

Princip je jednostavan - korisnik upiše katastarsku općinu i postojeću katastarsku česticu, zatim klikne na gumb za generiranje izvještaja. Rezultat je PDF s objedinjenim podacima koji mogu biti korisni projektantima, građevincima, investitorima, ali i svima koji razmišljaju o kupnji zemljišta.

- Radi se o besplatnoj aplikaciji u koju upišete katastarsku općinu i postojeću katastarsku česticu, stisnete gumb ‘generiraj izvještaj’ i rezultat je PDF izvještaj sa sintetiziranim podacima, objasnio nam je Mate Denona, jedan od pokretača alata.

Od Google Mapsa do infrastrukture

Jedan od praktičnih detalja je i poveznica na Google Maps, kako bi korisnici odmah mogli pronaći traženu česticu i do nje doći koristeći poznatu aplikaciju. Nakon toga slijedi odjeljak s podacima o položaju i infrastrukturi.

Geoskop u izvještaju prikazuje oblik čestice, nagib i ekspoziciju terena, nadmorske visine te odnos prema najbližoj prometnoj, vodovodnoj i energetskoj infrastrukturi. U tablicama se prikazuju i udaljenosti do najbližih infrastrukturnih elemenata, što korisniku daje brži uvid u osnovni potencijal lokacije.

- Dajemo link na Google Maps kako bi ljudi znali doći do tražene čestice koristeći poznatu Googleovu aplikaciju. Zatim ide odjeljak s podacima o položaju i infrastrukturi. Slojnice se iscrtavaju na temelju najnovije baze LiDAR mjerenja, podatke o objektima i cestama uzimamo s OpenStreetMapa, a podatke o infrastrukturi s Hrvatskog katastra infrastrukture. Naravno, dajemo i najbliže zračne udaljenosti od odabrane čestice do pojedine infrastrukture, pojasnio je Denona. Ilustracija, Geoskop.hr | Foto: Geoskop, GISKIT

Prostorni plan jednim klikom

Drugi važan dio izvještaja odnosi se na prostorno-plansku dokumentaciju. To je dio koji je posebno zanimljiv svima koji žele brzo provjeriti nalazi li se čestica u građevinskom području, izvan njega ili samo djelomično unutar njega.

Alat prikazuje točan položaj katastarske čestice na najrelevantnijem listu važećeg prostornog plana, a korisniku se odmah tekstualno prikazuje i osnovni status čestice u odnosu na građevinsko područje. Time se smanjuje potreba za ručnim pretraživanjem prostornih planova i uspoređivanjem karata s katastarskim podacima.

- U odjeljku prostorno-planske dokumentacije prikazujemo točan položaj katastarske čestice na najrelevantnijem listu važećeg prostornog plana. Također odmah tekstualno dajemo informaciju je li čestica u građevinskom području, djelomično u građevinskom području ili nije, a tu su i podaci o prostorno-planskoj dokumentaciji, rekao nam je sugovornik.

Ilustracija, Geoskop.hr | Foto: Geoskop, GISKIT

Algoritam koji analizira oblik čestice

Zadnji odjeljak izvještaja donosi grafičku analizu odabrane čestice. To je dio na koji su autori posebno ponosni jer, kako kaže Denona, alat koristi brzi algoritam za pronalazak najvećeg mogućeg upisanog pravokutnika u poligon čestice.

Takva analiza može biti korisna jer oblik zemljišta često presudno utječe na njegovu iskoristivost. Dvije čestice iste površine mogu imati potpuno različit potencijal ako je jedna pravilnog, a druga uskog, izduženog ili nepravilnog oblika. Geoskop zato ne ostaje samo na površini i lokaciji, nego pokušava kvantitativno opisati i kvalitetu samog oblika čestice.

- U zadnjem odjeljku je grafička analiza izabrane čestice, gdje smo jako ponosni na naš brzi algoritam pronalaska najvećeg mogućeg upisanog pravokutnika u poligon. Tim analizama govorimo nešto kvantitativno o kvalitativnim svojstvima oblika katastarske čestice, istaknuo je Denona. Ilustracija, Geoskop.hr | Foto: Geoskop, GISKIT

Alat za one koji žele bržu prvu procjenu

Geoskop nije zamjena za detaljnu stručnu analizu, projektiranje ili službeno tumačenje nadležnih tijela, ali može biti vrlo koristan prvi korak. Umjesto da korisnik sam otvara katastar, prostorne planove, karte, infrastrukturne podatke i satelitske prikaze, alat mu u jednom PDF-u daje pregled najvažnijih informacija.

Zato bi mogao biti posebno zanimljiv projektantima, građevincima, arhitektima, investitorima i kupcima zemljišta koji žele brzo razumjeti osnovne karakteristike neke čestice. U svijetu u kojem se odluke o nekretninama često donose brzo, ovakav alat može skratiti vrijeme početne provjere i pomoći da se već na početku vidi ima li neka parcela stvarni potencijal.