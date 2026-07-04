Važan korak u revitalizaciji vrijednog brownfielda na istoku Hrvatske: Preobrazba stopirana zbog 'jamstva'

Preobrazba vrijednog brownfielda u Osijeku pomakla se s mrtve točke, a sada se sve vraća na početak. Raskinut je ugovor za projektiranje novog centra.

Osijek već nekoliko godina priprema revitalizaciju jednog od najvećih brownfield područja na istoku Hrvatske - bivšeg kompleksa Osječke ljevaonice željeza i tvornice strojeva (OLT). Idejno-urbanističko rješenje predstavljeno 2024. godine predvidjelo je stvaranje novog gradskog kvarta s okvirno 500 stanova za 1.500 do 1.600 stanovnika, dječjim vrtićem, zelenim površinama, pješačkim i biciklističkim stazama, zatvorenim bazenom. Predviđena je i obnova vrijednih, ali propalih industrijskih objekata.

Uz nove sadržaje, naglasak je stavljen na očuvanje industrijske baštine pa bi nekadašnja upravna zgrada, ljevaonica, alatnica i vodotoranj dobili novu javnu namjenu. Krajem 2025. godine usvojen je Urbanistički plan uređenja OLT-a, čime je otvoren put etapnoj realizaciji cijelog projekta. Pokrenuta je javna nabava za izradu projekta za prenamjenu upravne zgrade u Centar za autizam - ugovoren je posao, no ugovor je sada raskinut.

Prvi korak transformacije

Iako izgradnja novih stambenih zgrada još nije u fazi realizacije, važan korak preobrazbe vrijedne osječke brownfield lokacije trebala je biti rekonstrukcija bivše upravne zgrade OLT-a. Umjesto ranije planiranog učeničkog doma, zgrada neto površine 3.707 četvornih metara trebala bi postati objekt socijalno-obrazovne namjene za potrebe Centra za autizam, kako piše u natječaju u javnoj nabavi, otvorenom krajem ožujka ove godine.

Projekt predviđa rekonstrukciju unutrašnjosti zgrade, uklanjanje nezakonite kotlovnice, energetsku obnovu, prilagodbu osobama s invaliditetom, dogradnju višenamjenske dvorane, uređenje okoliša, priključenje na gradsku vrelovodnu mrežu, pa i izgradnju fotonaponske elektrane, nova parkirališna mjesta te suvremene instalacije.

No, upravo je taj prvi korak naišao na prepreku. Osječko-baranjska županija 24. ožujka odabrala je tvrtku Boros Projekt za izradu projektne dokumentacije, a ugovor je potpisan 18. svibnja. Vrijednost ugovorenog projektiranja iznosila je 65 tisuća eura, ali je sklopljeni sporazum naknadno raskinut.

Položaj u gradu | foto: Grad Osijek

Obavijest o raskidu

U sustavu javne nabave 1. srpnja pojavila se obavijest o raskidu ugovora. Kako je navedeno, ugovor je raskinut 25. lipnja jer izvršitelj nije dostavio jamstvo za uredno ispunjenje ugovora sukladno članku 22. ugovora niti je pristupio izvršenju ugovornih obveza u roku određenom za ispunjenje.

To znači da će naručitelj, Osječko-baranjska županija, morati ponovno pokrenuti postupak odabira projektanta za izradu dokumentacije. Ovaj početni zahvat u sklopu dugoočekivane revitalizacije OLT-a time se vraća na startnu poziciju.