Odavde puca najljepši pogled na Pelješki most: Makadam prema staroj utvrdi postaje prava asfaltirana cesta

Općina Slivno priprema obnovu nerazvrstane ceste NC 9, na dionici Ravno – Smrden Grad – Zavala, u sklopu prve faze radova vrijedne 149.310,95 eura. Riječ je o lokalnoj cesti koja prolazi kroz zanimljiv dio slivanjskog zaleđa, nedaleko od Kleka, Komarne i Pelješkog mosta, jednog od najprepoznatljivijih infrastrukturnih simbola juga Hrvatske.

Posebno je zanimljiv naziv Smrden Grad, koji se odnosi na staru utvrdu iznad Kleka. Prema predaji, ime se povezuje s neugodnim mirisom tijela Osmanlija nakon neuspjele opsade, dok se današnji ostaci utvrde vežu uz kraj 17. stoljeća i razdoblje mletačko-osmanskih sukoba. S tog se područja pružaju pogledi prema Pelješcu, ušću Neretve, Neumskom zaljevu i okolnim naseljima.

Obnova ove ceste puno je više od transformacije makadama u asfalt. Cesta povezuje naselja, vinograde i turistički zanimljive lokacije, dok se s nje pruža i jedan od najljepših pogleda na Pelješki most.

Zašto se cesta obnavlja?

Postojeća prometnica danas je većim dijelom makadamski put, a dijelom betonska cesta. U projektu se ističe da je cesta u lošem stanju, s brojnim neravninama, lokalnim ulegnućima i dijelovima obraslima raslinjem. Zbog toga je prometovanje otežano, a na pojedinim dijelovima i znatno nesigurnije.

Rekonstrukcijom se želi dobiti uredna, stabilna i prohodna cesta koja će omogućiti sigurnije i kvalitetnije kretanje vozila. Ovaj zahvat posebno je važan jer se ne radi samo o novom asfaltu, nego o stvaranju bolje prometne veze kroz prostor koji ima razvojni potencijal. Bolja cesta znači lakši dolazak do poljoprivrednih površina, jednostavnije održavanje imanja, bolju dostupnost za stanovnike i sigurniji pristup za posjetitelje.

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste kod Pelješkog mosta | Foto: EOJN, Google Maps screenshot

Što obuhvaćaju radovi?

Projekt predviđa rekonstrukciju postojeće trase i izvedbu nove kolničke konstrukcije s asfaltnim zastorom. Ukupna duljina nove ceste u projektnoj dokumentaciji iznosi oko 3.385 metara, dok se faza 1 odnosi na dio ukupnog zahvata.

Poprečni presjek prometnice predviđa kolnik širine tri metra, bankine širine 0,5 metara te rigol s bermom širine metar, što ukupno čini profil od 4,5 metara. Poprečni nagib prometnice iznosi 2,5 posto, a bankine su predviđene od kamenog materijala.

Na mjestima gdje je postojeća trasa neujednačena, projekt predviđa korekcije nivelete, odnosno “peglanje” izbočina i udubljenja te smanjenje nepovoljnih uzdužnih nagiba. Time se povećavaju udobnost i sigurnost vožnje, osobito na dijelovima gdje je sadašnji put neuređen ili teško prohodan. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste kod Pelješkog mosta | Foto: EOJN, Google Maps screenshot

Asfalt, odvodnja i završni radovi

Kolnička konstrukcija predviđena je u ukupnoj debljini od 26 centimetara. Sastoji se od asfaltnog sloja AC16 surf, debljine šest centimetara, te nosivog tamponskog sloja od nevezanog zrnatog kamenog materijala, debljine najmanje 20 centimetara. Budući da je riječ o nerazvrstanoj cesti, projekt uzima u obzir prometno opterećenje, nosivost podloge i klimatske uvjete područja.

Važan dio zahvata je i odvodnja. Oborinske vode s ceste usmjeravat će se poprečnim i uzdužnim padovima prema rubu kolnika, okolnom terenu ili novim monolitnim rigolima. Na dijelu zahvata predviđeno je i spajanje rigola na novi propust, čime se rješava prihvat dijela oborinskih voda i smanjuje rizik od oštećenja kolnika zbog zadržavanja vode.

Projektna dokumentacija obuhvaća i prometnu opremu, tehnologiju izvođenja radova, postupanje s otpadom, mjere zaštite na radu i program kontrole kvalitete. Posebno su razrađeni pripremni radovi, iskolčenje, čišćenje terena, zemljani radovi, betonski i armiranobetonski radovi, asfalterski radovi te završni radovi.