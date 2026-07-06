Egipat u budućoj prijestolnici otvorio Octagon, golemi vojni 'grad u gradu': Jedan je od najvećih u svijetu

Novi kompleks trebao bi biti središte vojske, sigurnosti i kriznog upravljanja u modernom Egiptu.

Egipat je svečano otvorio novi državni strateški zapovjedni stožer poznat kao Octagon, veliki vojni i sigurnosni kompleks smješten u novoj prijestolnici, oko 45 kilometara istočno od Kaira. Riječ je o jednom od najvažnijih projekata u novom egipatskom administrativnom središtu, gradu koji se gradi kako bi rasteretio prenapučeni Kairo i postao novo sjedište državnih institucija.

Octagon nije zamišljen kao obična vojna zgrada ili klasični stožer. Predstavljen je kao moderno zapovjedno središte iz kojeg će se upravljati vojnim operacijama, kriznim situacijama i koordinacijom različitih državnih sustava. U praksi, to znači da bi se iz jednog mjesta moglo brže donositi odluke u slučaju sigurnosnih prijetnji, prirodnih katastrofa, regionalnih kriza ili drugih izvanrednih događaja.

Grad u gradu za vojsku i krizne situacije

Octagon se opisuje kao najveći kompleks takve vrste na Bliskom istoku. Ime je dobio po osmerokutnom obliku, ali i po ideji snažnog, centraliziranog sustava zapovijedanja. Kompleks je opremljen suvremenim komunikacijskim, zapovjednim i nadzornim sustavima, uključujući i tehnologije koje se oslanjaju na umjetnu inteligenciju.

Njegova glavna zadaća je ubrzati razmjenu informacija i omogućiti bolju povezanost između različitih grana egipatskih Oružanih snaga. Drugim riječima, Octagon bi trebao služiti kao 'mozak' sustava u trenucima kada je važno brzo reagirati i imati jasnu sliku onoga što se događa na terenu.

Egipat, Octagon | Foto: Egipat, Vlada Egipta

Nova prijestolnica kao simbol modernog Egipta

Otvaranje Octagona važno je i zato što se uklapa u širu priču o egipatskoj novoj administrativnoj prijestolnici. Taj se golemi novi grad gradi istočno od Kaira, na površini od oko 725 četvornih kilometara, s planom da u budućnosti primi milijune stanovnika.

U novu prijestolnicu sele se ministarstva, državne institucije i diplomatska predstavništva. Ondje se nalazi i Iconic Tower, najviša zgrada u Africi, visoka 385 metara. Egipatske vlasti ovaj projekt predstavljaju kao dio stvaranja 'Nove Republike', modernije države s novom infrastrukturom, boljom organizacijom i snažnijim institucijama.

Egipat, Octagon | Foto: Egipat, Vlada Egipta

Svečanost uz vojnu paradu i zračni spektakl

Octagon je otvorio egipatski predsjednik Abdel Fattah El-Sisi, vrhovni zapovjednik Oružanih snaga. Svečanost je bila organizirana u velikom državnom i vojnom stilu. Dolazak predsjednika pratili su motociklistička pratnja, počasna topnička paljba i prelet helikoptera Apache.

El-Sisi je u vojnoj odori obišao izloženu vojnu opremu i vozila, pozdravio postrojene vojnike te potpisao službenu povelju o otvaranju stožera. Nakon toga podignute su zastave na osmerokutnim platformama kompleksa, uz izvođenje egipatske himne, topnički pozdrav i zračni mimohod.

Egipat, Octagon | Foto: Egipat, Vlada Egipta

Poruka o sigurnosti i snazi države

U govoru je El-Sisi poručio da Octagon predstavlja veliki iskorak u načinu na koji Egipat upravlja obranom, sigurnošću i kriznim situacijama. Naglasio je da moderna država mora imati snažne institucije, sigurnu komunikaciju i sposobnost brzog donošenja odluka.

Posebno je istaknuo da su egipatske granice 'crvena linija' i da obrana države ne dopušta opuštanje. Otvaranje stožera povezao je i s obljetnicom revolucije od 30. lipnja, naglašavajući da Egipat posljednjih godina istodobno vodi borbu protiv terorizma i gradi novu infrastrukturu.

Egipat, Octagon | Foto: Egipat, Vlada Egipta

Krize, gospodarstvo i pogled u budućnost

Predsjednik se osvrnuo i na krize koje su pogodile Egipat, od terorizma i pandemije do rata u Ukrajini te sukoba u Gazi i Iranu. Spomenuo je i gospodarske posljedice nestabilnosti u regiji, uključujući gubitke prihoda od Sueskog kanala zbog napada u području Bab el-Mandeba.

Svečanost je završila velikim zračnim programom u kojem su sudjelovali helikopteri Apache, Chinook, Kamov i Agusta, borbeni zrakoplovi MiG-29, F-16, Rafale i Mirage te transportni zrakoplovi. Otvaranjem Octagona Egipat je poslao jasnu poruku: želi pokazati da gradi modernu državu, snažnu vojsku i sustav spreman za izazove sve nestabilnijeg regionalnog okruženja.