Vlasnik Lidla i Kauflanda ulazi u europsku Silicijsku dolinu: Gradi golemo digitalno sjedište za 3.500 ljudi

Vlasnik Lidla i Kauflanda više se ne želi oslanjati samo na police trgovina, logističke centre i milijune svakodnevnih kupaca. Schwarz Grupa, jedno od najvećih poslovnih carstava u Europi, ubrzano gradi i vlastiti tehnološki biznis kojim želi konkurirati najvećim svjetskim IT kompanijama.

Kako piše DW.com, novo sjedište tvrtke Schwarz Digits, digitalnog ogranka grupe, uskoro se otvara u Bad Friedrichshallu na jugu Njemačke. Kompleks više podsjeća na kampuse iz Silicijske doline nego na sjedište kompanije povezane s diskontnim trgovinama. Projektiran je za oko 3.500 zaposlenika, a čine ga staklene zgrade, zelenilo, malo jezero, restoran, vrtić i prostor za rekreaciju.

Od supermarketa do tehnološkog diva

Schwarz Grupa svoje je poslovno carstvo izgradila ponajprije na Lidlu i Kauflandu, no trgovina odavno nije njezina jedina djelatnost. Grupa se proširila na proizvodnju hrane, gospodarenje otpadom, recikliranje i druge poslove koje nastoji obavljati unutar vlastitog sustava.

Sada isti model primjenjuje i na digitalne usluge. Schwarz Digits u početku je nastao kako bi održavao informatičku infrastrukturu približno 14.500 trgovina diljem svijeta. Umjesto da podatke, sigurnost i digitalno poslovanje prepusti vanjskim dobavljačima, grupa je razvijala vlastita rješenja.

S vremenom je taj interni IT sustav prerastao početnu namjenu. Schwarz Digits danas svoje usluge računalstva u oblaku, kibernetičke zaštite i upravljanja podacima više ne nudi samo Lidlu i Kauflandu, nego i drugim kompanijama te javnim institucijama. Novi kampus Schwarz Grupe | Foto: JSWD arhitekti

Kampus koji izgleda kao da je u Silicijskoj dolini

Novo sjedište službeno bi trebalo biti otvoreno 21. srpnja 2026. godine. Kompleks nastao iz pera arhitektonskog ureda JSWD, uključuje pet višekatnih staklenih zgrada blago zakrivljenih oblika, raspoređenih oko zelenih površina i manjeg jezera.

Razmjeri gradnje pokazuju koliko je projekt ambiciozan. Predstavnici kompanije ističu da je u objekt ugrađeno višestruko više čelika nego u Eiffelov toranj, dok bi ukupna duljina postavljenih kabela bila dovoljna za vrlo dugu europsku rutu.

Sadržaji poput dječjeg vrtića, restorana, prostora za fitness i uređene okolice nisu samo dodatna pogodnost. Njima se želi privući i zadržati IT stručnjake koji bi inače karijeru mogli potražiti u Berlinu, Londonu ili američkim tehnološkim središtima.

Poruka kompanije prilično je jasna. Schwarz Digits ne želi izgledati kao sporedni informatički odjel jednog trgovačkog lanca, nego kao ozbiljan tehnološki igrač koji se ne boji usporedbe s Amazonom, Googleom ili Microsoftom. Novi kampus Schwarz Grupe | Foto: JSWD arhitekti

Europa želi manje ovisiti o SAD-u i Kini

Jedan od glavnih aduta Schwarz Digitsa trebala bi biti takozvana digitalna suverenost. Europske tvrtke i institucije velik dio svojih podataka i digitalnih usluga povjeravaju američkim tehnološkim divovima, dok raste i zabrinutost zbog ovisnosti o rješenjima iz Kine.

Schwarz Digits zato se predstavlja kao europska alternativa, osobito za korisnike kojima su sigurnost podataka, lokalna infrastruktura i poštovanje europskih pravila iznimno važni.

Među njegovim klijentima već su nizozemska vlada, pojedina njemačka ministarstva i Njemački nogometni savez. Grupa u Spreewaldu, južno od Berlina, gradi i veliki podatkovni centar. Vrijednost te investicije procjenjuje se na 11 milijardi eura, što je čini najvećim pojedinačnim ulaganjem u povijesti koncerna.

Takva ulaganja pokazuju da nije riječ samo o marketinškom dodatku uz Lidl i Kaufland. Grupa očito računa da bi potražnja za europskim uslugama u oblaku i kibernetičkom sigurnošću mogla snažno rasti.

Trgovačko carstvo ulaže u znanje i umjetnu inteligenciju

Digitalna strategija povezana je i sa širim razvojem Heilbronna, grada iz kojeg potječe osnivač grupe Dieter Schwarz. Njegova zaklada godinama ulaže u obrazovanje, znanost, istraživanje i poduzetništvo.

U gradu djeluje obrazovni kampus s oko 8000 studenata, a razvija se i veliki Innovation Park Artificial Intelligence. Ondje bi u budućnosti trebalo raditi i istraživati do 5000 ljudi, dok je u mrežu povezanu s projektom već uključeno oko 140 kompanija i partnera. Prve zgrade novog centra planirane su za 2027. godinu.

Schwarz Digits ipak je još daleko od najvećih tehnoloških konkurenata. Prema podacima koje navodi DW, kompanija ostvaruje oko 2,2 milijarde eura prihoda, dok samo Amazonovo poslovanje u oblaku donosi višestruko veće iznose.