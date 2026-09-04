Milijunski spor oko gradnje najmodernijeg hrvatskog stadiona: Eurokamenu dosuđeno više od 6,3 milijuna eura

Spor oko izgradnje Opus Arene dobio je nepravomoćni epilog, a sve je počelo još 2019. godine.

NK Osijek izgubio je nepravomoćno veliki sudski spor povezan s izgradnjom Opus Arene. Prema objavljenoj odluci, Škola nogometa NK Osijek i tvrtka FM20 trebale bi Eurokamenu platiti više od 6,3 milijuna eura, uz kamate i troškove postupka.

Riječ je o sporu koji traje od raskida ugovora s Eurokamenom, nekadašnjim izvođačem radova na stadionu i nogometnom kampu na Pampasu. Na e-Oglasnoj ploči sudova pronašli smo i dopunsko rješenje Trgovačkog suda u Osijeku, iz kojeg proizlazi da presuda još nije pravomoćna i da nezadovoljna strana može podnijeti žalbu Visokom trgovačkom sudu.

Sve je počelo ugovorom vrijednim 120 milijuna kuna

Cijela priča počinje još 2019. godine. NK Osijek je početkom kolovoza te godine objavio da je, nakon provedenog natječaja, Eurokamen odabran za glavnog izvođača novog stadiona i kampa na Pampasu.

Eurokamen i Škola nogometa NK Osijek ugovor su sklopili 1. kolovoza 2019. godine. Prva faza projekta trebala se izvoditi po sustavu 'ključ u ruke', a početna ugovorena vrijednost iznosila je 120 milijuna kuna bez PDV-a.

U međuvremenu se u projekt uključio i Strabag. NK Osijek je u prosincu 2021. objavio da je s tom kompanijom potpisan ugovor za drugu fazu izgradnje te da će Eurokamen i Strabag zajednički nastaviti radove na stadionu i trening-kampu. Opus arena | Foto: NK Osijek, oglasna ploča Sudova

Raskid koji je završio na sudu

Prelomni trenutak dogodio se početkom 2022. godine. Škola nogometa NK Osijek jednostrano je raskinula ugovor s Eurokamenom, što je klub i službeno objavio 1. ožujka iste godine.

Iz NK Osijeka tada su poručili da je odluka donesena zbog dinamike izvođenja radova. Prema njihovoj tadašnjoj procjeni, nastavak suradnje s Eurokamenom mogao je ugroziti realizaciju cijelog projekta i dovršetak stadiona.

Klub je istodobno objavio da se gradnja nastavlja te da će radove preuzeti Strabag i mađarska tvrtka Pharos 95. Upravo je opravdanost tog raskida kasnije postala središte sudskog spora. Prema javno objavljenim informacijama o nepravomoćnoj presudi, sud je zauzeo stav da za jednostrani raskid nije postojao zakonit razlog.

stadion nk osijek | foto: nk osijek

Milijunski iznos i privremena mjera na Pampasu

Prema informacijama objavljenima nakon donošenja odluke, Eurokamenu je nepravomoćno dosuđeno više od 6,3 milijuna eura glavnice.

Otprilike 2,06 milijuna eura odnosi se na nepodmirene obveze iz ugovornog odnosa, među kojima su izvedeni, a neplaćeni radovi te određeni građevinski materijal koji je nakon raskida ostao na gradilištu.

Još približno 4,32 milijuna eura odnosi se na naknadu štete, prije svega zbog troškova nastalih uslijed zastoja i produljenja radova te posebno izrađenih elemenata koji nakon raskida više nisu mogli biti iskorišteni na isti način. Sud je Eurokamenu dosudio i više od 311.000 eura troškova postupka.

Posebno je zanimljiva i privremena mjera koja se odnosi na raspolaganje nekretninama na kompleksu Pampasa. Prema javno dostupnim informacijama, njome je zabranjeno otuđenje i opterećenje dijela nekretnina na kojima se nalaze stadion, tribine, pomoćni objekti i ostali sadržaji nogometnog kampa.

Presuda još nije konačna

Važno je naglasiti da sudska priča još nije završena. Presuda nije pravomoćna, pa konačna financijska obveza još nije poznata.

Dopunsko rješenje Trgovačkog suda u Osijeku koje smo pronašli na e-Oglasnoj ploči sudova navodi da nezadovoljna strana protiv presude može podnijeti žalbu Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u roku od 15 dana putem osječkog suda. Za dio odluke koji se odnosi na rješenje predviđen je rok od osam dana, pri čemu žalba ne odgađa njegovo izvršenje.