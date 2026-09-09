Ovoliko vrijedi sat rada jednog projektanta: Iznos u stabilnom porastu, drugi djelatnici ne dobivaju isto

Nakon nekoliko godina stagniranja, u stabilnom je rastu vrijednost norma sata rada projektanata u arhitektonskim uredima. Drugima nije isto.

Iako arhitektura kao struka u javnosti drži prestiž te postoji prešutni dojam da - tko je arhitekt, dobro zarađuje - istina je, naravno, da rad u struci nije uvijek garancija da će i zarada biti velika. Sukladno Mišljenju Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, Hrvatska komora arhitekata (HKA) i ove godine je obavila rezultate istraživanja kojim se prati tržišna vriijednost norma sata rada arhitekata, ali i inženjera u graditeljstvu, koji nam malo više govori o tome kako 'stoje' projektanti, ali i drugi zaposlenici arhitektonskih ureda.

U rezultatima je objavljena prosječna cijena norma sata za ovlaštenog arhitekta, arhitekta suradnika, te tehničara. U globalu, istraživanje je otkrilo prosječnu naplaćenu cijenu sata rada djelatnika arhitektonskih ureda. Čitamo rezultate.

Struktura i ostvareni prihodi

Prvi podaci govore o tome da je, u odnosu na prethodne četiri godine u kojima je provedeno istraživanje, struktura zaposlenih kategorija djelatnika po godinama ostala je slična. Doduše, nešto se je smanjio udio djelatnika koji nisu stručnjaci, a porastao je broj ovlaštenih projektanata. Dok je u 2022. godini udio projektanata bio 44,4 posto, udio u 2025. godini bio je 50 posto.

Prosječni ukupni godišnji prihodi 2025. godine prema anketi su bili 365.110 eura, a prema podacima FINA-e 377.989 eura. U usporedbi s tom brojkom, prosječni prihodi 2025. godine ostvareni od arhitektonskih djelatnosti bili su 291.154 eura.

K tome, dok posljednje desetljeće rastu prosječni ukupni godišnji prihodi po zaposleniku po godinama, u porastu je i koliko u prosjeku godišnje od arhitektonske djelatnosti zarađuje zaposlenik u tom polju. Prema podacima FINA-e s 2024. na 2025. ukupni godišnji prihodi porasli su za 10 posto, a godišnji prihodi ostvareni od arhitektonske djelatnosti po zaposleniku u 2025. su u odnosu na 2024. porasli za 13,4 posto.

Najviše 'donose' projektanti

Nadalje, dok zaposlenik po satu godišnje u prosjeku uprihodi 48,16 eura po podacima iz 2025., odnosno 43,43 eura prema podacima iz 2024., u prosjeku najveći udio prihoda ostvaren je kroz arhitektonsko projektiranje - čak 68,3 posto. To je podatak koji ostaje relativno stalan u prošle četiri godine koliko se provodi istraživanje, no s godinama se povećao udio ostvarneih prihoda projektiranjem projekata drugih struka.

U skladu s ovim podacima, struktura troškova govori da je najveći ukupni godišnji iznos bruto plaća i najveći za ovlaštene arhitekte ili inženjere drugih struka, oko 65,2 posto. Još 24,18 posto je iznos bruto plaća u 2025. godini za suradnike ovlaštenih pejektanata, a 4,17 posto ide za studente, odnosno oko 6,4 posto svim drugim djelatnicima.

Što se tiče strukture, ovlaštenih projektanata je oko 50 posto, dok je 30 posto suradnika ovlaštenih projektanata - arhitekata ili inženjera drugih struka. Troškovi su pak najveći za zaposlenike, oko 22,4 posto troškova su materijalni izdaci, oko 17,4 posto trošak vanjskih usluga, a preostali dio daje se za ostale troškove.

Vrijednost sata rada

Tek na samom kraju dolazi se do 'glavnog' pitanja: do toga koliko sveukupno zarađuju projektanti i drugi djelatnici arhitektonskih ureda za svoje usluge, po satu. Kako je pokazalo istraživanje, vrijednost sata sada u 2025. godini ukupno je iznosila 43,01 eur. Ovlašteni projektanti u prosjeku su sat svog rada naplaćivali 44,22 eura, njihovi suradnici 38,87 eura, dok su tehnički crtači cijenu rada naplaćivali 21,12 eura po satu rada.

Prema podacima vidljivim u objavljenim rezultatima istraživanja, norma sata rada projektanata posljednje četiri godine prilično stabilno raste, nakon što je stagnirala između 2013. i 2017. godine. U rastu je i naplaćeni sat rada suradnika, to jest inženjera drugih struka, a kroz godine se mijenja koliko se naplaćuje sat rada tehničara, odnosno zaposlenih sa srednjom stručnom spremom. Njihova plaća sada je vrlo slična onoj iz 2021. godine. Sve informacije pronađite u dokumentu rezultata istraživanja, ispod teksta.