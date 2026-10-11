Traži se projekt novog stadiona u Dalmaciji: Radovi su već bili 'gotova stvar', a onda je ugašen klub

U svibnju 2024. godine predstavljeno je rješenje po kojemu bi se za 50 milijuna eura gradio novi stadion u Šibeniku, a sada traži izradu idejnog i drugih projekata za realizaciju za projekt obnove postojećeg nogometnog stadiona Šubićevac. Procjenjuje se da bi se potrebni projekti mogli izraditi za oko 300 tisuća eura, a za potrebe projektiranja, u nabavi je dostupna i izmjena idejnog rješenja za česticu 947 katastarske općine Šibenik.

Puno izmjena: Stadion bi bio 'kao nov'

Stadion bi se obnavljao, što znači da bi ostao na trenutnoj lokaciji, na Šubićevcu. Koristi ga GNK Šibenik, nakon što je HNK Šibenik ugašen u svibnju 2026. godine. Grad je netom raspiasao nabavu za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta obnove terena koja uključuje transformaciju, izgradnju novih tribina, krova i drugih pratećih sadržaja. Promjena bi bilo tolika da se može reći i kako se traži rješenje za novi gradski stadion, a izrada potrebnih projekata procijenjena je na vrijednost od 300-tinjak tisuća eura.

Planira se multifunkcionalni sportski kompleks koji bi osim sportske imao i komercijalnu i ugostiteljsku namjenu. Između ostaloga, projekt je predviđen za ispunjavanje kriterija UEFA-e za stadione kategorije 3, što omogućuje odigravanje klupskih utakmica i službenih reprezentativnih susreta.

U odnosu na 4.500 mjesta koje zahtijeva 3. kategorija UEFA-e, kompletno preuređeni stadion imao bi 5.625 sjedećih mjesta, i sve tribine bile bi natkrivene. Predviđena je i krovna konstrukcija prekrivena laganom membranom kako bi gledatelji bili zaštićeni od kiše i sunca, dok bi perforirana fasada omogućila prirodnu ventilaciju, navedeno je u projektnom zadatku.

Grad predstavio ideju u 2024. | Foto: Grad Šibenik (svibanj 2024.)

Trgovački, ugostiteljski sadržaji i podzemna garaža

Igralište bi imalo standardne dimenzije od 105 puta 68 metara, uz hibridni travnjak, podzemnu drenažu, automatsko navodnjavanje i sustav podnog grijanja. Unutra bi rasvjeta bila integrirana u krovnu konstrukciju s najmanje 1.200 luksa horizontalne osvijetljenosti, kako bi zadovoljavala zahtjeve za televizijske prijenose, pojašnjeno je u opisu.

Sportski dio kompleksa uključivao bi dvije momčadske svlačionice, zasebnu svlačionicu za suce, VAR sobu, prostor za prvu pomoć i prostor za anti-doping kontrolu. Predviđeni su i press centar, komentatorska mjesta te glavna TV platforma na središnjoj liniji.

Nadalje, stadion bi imao VIP ložu, ugostiteljske sadržaje i prostor za delegaciju gostujuće momčadi. Posebno je predviđen i zatvoreni prostor za autobuse momčadi i vozila hitnih službi, s izravnim pristupom sportskom dijelu stadiona. ispod tribina planirani su trgovački i ugostiteljski sadržaji, čime bi stadion trebao biti aktivan i izvan dana utakmica, pri čemu je u sklopu projekta predviđena i podzemna garaža.

Stara ideja i novi planovi

Prema projektnom zadatku, za stadion treba izraditi kompletnu projektnu dokumentaciju - idejni, glavni i izvedbeni projekt. Ona uključuje arhitektonske i građevinske projekte, konstrukciju i uklanjanje dijela postojećeg stadiona, hidroinstalacije, strojarske i elektrotehničke instalacije, vatrodojavu, tehničku zaštitu, dizala, krajobrazno uređenje te pristupne, prometne i parkirne površine.

Glavni projekt mora obuhvatiti i tehnološki projekt sportskog terena, uključujući drenažu, travnjak, grijanje i navodnjavanje, kao i projekt specijalne rasvjete usklađen s televizijskim prijenosima.

Projektna dokumentacija mora biti izrađena u skladu sa Zakonom o gradnji, važećim pravilnicima, normama i pravilima struke te u svrhu ishođenja svih potrebnih dozvola i suglasnosti za početak gradnje.

Prisjetimo se kako je u svibnju 2026. godine predstavljeno odabrano rješenje za novi stadion, koji je izradila arhitektica Andreja Vlaić iz studija Noir. Stadion je planiran za 8.000 gledatelja, agradio bi se za oko 50 milijuna eura. No, kako se pisalo, klub je u međuvremenu prošao kroz prilično velike promjene, odnosno, zbog financijskih problema i gubitka mogućnosti natjecanja nekadašnji klub je 'ugašen', nakon čega je osnovan novi GNK Šibenik, a ovo je nastavak plana za novi, velebni stadion.