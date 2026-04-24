Ugovoren milijunski projekt budućnosti: U Slavoniji na ključnoj lokaciji žele graditi skladište CO₂

Zanimljiv projekt obuhvaća izradu Atlasa geoloških struktura pogodnih za trajno skladištenje CO₂, ali i studiju vezanu uz potencijalnu lokaciju.

U Ministarstvu gospodarstva potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Hvatanje i skladištenje ugljikova dioksida, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti od 2021. do 2026. godine. Ugovor su potpisali ministar gospodarstva Ante Šušnjar, predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan te direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen.

Projekt se provodi u okviru investicije Korištenje vodika i novih tehnologija, a ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 2.673.668,62 eura, uz stopu sufinanciranja od 100 posto. Poziv za ovaj projekt objavljen je početkom 2026. godine u skladu s važećim zakonodavnim okvirom, pri čemu je Agencija za ugljikovodike određena kao jedini prihvatljivi nositelj provedbe projekta. Cilj projekta je utvrditi potencijal za geološko skladištenje ugljikova dioksida na kopnu i moru u Republici Hrvatskoj, čime se stvaraju preduvjeti za razvoj novih tehnologija i jačanje otpornosti energetskog sustava.

Važni kapaciteti za industriju

Projekt uključuje izradu Atlas dubokih slanih akvifera i geoloških struktura pogodnih za trajno zbrinjavanje CO₂, izradu Pre-FEED studije za lokaciju Bockovac, nabavu programskog paketa za projektiranje CCS sustava te aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Ministar Šušnjar istaknuo je važnost projekta za daljnji razvoj energetskog sektora.

- Ovim projektom Hrvatska se svrstava među predvodnike u regiji u razvoju rješenja za upravljanje emisijama ugljikova dioksida. Korištenjem europskih sredstava ubrzava se izgradnja kapaciteta važnih za industriju i energetiku te se otvara prostor za nova ulaganja. Razvoj ovakvih projekata jača konkurentnost gospodarstva i dodatno pozicionira Hrvatsku kao relevantnog partnera u europskoj energetskoj tranziciji, rekao je Šušnjar.

Ispunjenje klimatskih ciljeva

Predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan naglasio je ključne stručne aspekte projekta.

- Potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti od iznimne je važnosti za Republiku Hrvatsku jer omogućuje izradu Atlasa geoloških struktura pogodnih za trajno skladištenje CO₂ i Pre-FEED studije na lokaciji Bockovac, temeljnih stručnih podloga za smanjenje emisija CO₂ i postizanje klimatske neutralnosti, osobito u industrijama koje nemaju alternativna rješenja za dekarbonizaciju, rekao je pak Krpan te istaknuo kako projekt potvrđuje ulogu Agencije za ugljikovodike u dekarbonizaciji teške industrije te da će Atlas služiti kao podloga za buduće CCS projekte, uključujući i strateški projekt GT CCS, koji obuhvaća razvoj transportne infrastrukture, skladišnih kapaciteta i korištenje geotermalne energije.

Dodao je da projekt doprinosi ispunjenju nacionalnih i europskih klimatskih ciljeva te osigurava usklađenost s europskim politikama, uz jačanje uloge Hrvatske u razvoju rješenja za trajno zbrinjavanje CO₂.

Ispitivanje lokacije

Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen istaknuo je važnost izrade stručnih podloga za donošenje budućih odluka.

- Izrada atlasa geoloških struktura pogodnih za trajno skladištenje CO₂, kao i studije izvodljivosti na lokaciji Bockovac, omogućit će donošenje informiranih odluka o budućim ulaganjima i razvoju infrastrukture za dekarbonizaciju. Time se otvara prostor za primjenu naprednih rješenja u smanjenju emisija stakleničkih plinova, a ujedno se jača i uloga Hrvatske kao aktivnog sudionika u razvoju inovativnih tehnologija u području zaštite okoliša, rekao je Balen.