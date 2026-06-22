Ograde koje čuvaju promet: Kako domaća tvrtka radi na mostovima, vijaduktima i velikim gradilištima

Zaštitne ograde rijetko su u prvom planu, ali bez njih nema sigurnih prometnica. Iz kompanije Selmont su nam otkrili sve o njima.

Zaštitne ograde nalaze se svuda oko nas, no često o njima ne razmišljamo niti im pridajemo pažnju. Ipak, riječ je o elementima bez kojih bi naša sigurnost bila ugrožena. Da sve funkcionira na pravi način, odnosno da ograde štite, brine se i hrvatska kompanija Selmont, specijalizirana za prodaju, izradu i montažu svih vrsta ograda i dvorišnih vrata.

Njihove ograde nalaze se na velikim infrastrukturnim projektima poput vijadukta Piramida i zagrebačke petlje kod Držićeve. Koliko su takvi elementi važni za sigurnost i dugotrajnost prometne infrastrukture, iako ih ljudi često doživljavaju kao 'sporedan' dio projekta, otkrio nam je glavni čovjek tvrtke Matija Seletković.

Jedan od ključnih sigurnosnih elemenata

Kako kaže, iako se ograde i zaštitne metalne konstrukcije često doživljavaju kao završni dio projekta, njihova uloga u prometnoj infrastrukturi izuzetno je važna. One su ključan sigurnosni element koji štiti sudionike u prometu, smanjuje posljedice eventualnih nesreća i doprinosi sigurnosti kako vozila, tako i pješaka, koji su u konačnici najranjiviji dio prometa.

Dodaje i da kvalitetno projektirane i izvedene ograde poput navedenih moraju izdržati velika mehanička opterećenja, vremenske uvjete, koroziju i dugogodišnje korištenje bez kompromisa po pitanju funkcionalnosti. Upravo zato takvi elementi zahtijevaju visoku razinu preciznosti u proizvodnji, certificirane procese i kvalitetnu montažu, što njihova tvrtka, kako ističe, ponosno posjeduje. zaštitne ograde | Foto: Selmont, LinkedIn

Veliki infrastrukturni projekti traže znanje i pouzdanost

Selmont posljednjih godina sve više sudjeluje u velikim infrastrukturnim projektima. Zato nas je zanimalo što je potrebno da jedna tvrtka iz sektora metalnih konstrukcija i ograda može odgovoriti zahtjevima tako velikih gradilišta i investitora.

Sugovornik napominje da njihov kompletan kolektiv ima zajedničku ambiciju što više sudjelovati na velikim infrastrukturnim projektima jer danas više nije dovoljna samo dobra proizvodnja, nego kombinacija znanja, iskustva, organizacije, tehničke opremljenosti i pouzdanosti.

- Time pokazujemo 'velikim' investitorima da možemo garantirati kvalitetu, poštivanje rokova, usklađenost sa zahtjevnim normama kao i sposobnost rada na zahtjevnim uvjetima gradilišta poput rada na visini ili paralelno sa prometom u opasnim uvjetima itd. Mislim da investitori danas posebno cijene pouzdanost parnera tj da ono što je dogovoreno bude izvedeno kvalitetno i u roku, kaže.

Certifikati kao ulaznica za ozbiljne projekte

Osim kvalitete i poštivanja rokova, treba poštovati i certifikate koji su potrebni kao svojevrsna ulaznica za ozbiljne i veće projekte.

- Danas su takvi certifikati, pogotovo u EU, praktički standard i bez njih je teško sudjelovati na bilo kakvom većem infrastrukturnom objektu jer i investitori, a prema tome i nadzor, sve više inzistiraju na dokazivoj kvaliteti proizvodnih procesa, kaže Seletković.

Također, navedeni certifikati ukratko podrazumijevaju da tvrtka ima kontrolirane procese, kvalificirane zavarivače, odgovarajuću dokumentaciju te u potrebnim slučajevima omogućuje CE označavanje proizvoda koji se ugrađuju u građevinske objekte i time dokazuju iznimnu kvalitetu, odnosno usklađenost s visokim EU normama. zaštitne ograde | Foto: Selmont, LinkedIn

Obnova Jadranskog mosta i veliki projekti

Kada imate certifikate, tada ste spremni i za tehnički vrlo zahtjevne projekte. Selmont je jedna od kompanija koja je radila i na obnovi Jadranskog mosta u Zagrebu. Oko toga postoji i jedna zanimljivost.

- To nam je bio prvi most koji smo radili što iz razloga što smo uz pješačku ogradu na dijelu mosta izvodili čeličnu konstrukciju sa gaznim polo rešetkama za trajno zatvaranje poda sanduka samog mosta što je podrazumijevalo nekoliko izazova od same izmjere otvora, proizvodnje nosivih konstrukcija, do ugradnje nad samom rijekom Savom u zimskom periodu što je, moram priznati, bilo najizazovnije od svega ali uz pridržavanje svih uputa i normi zaštite na radu te nekoliko neprospavanih noći svih sudionika posao je, na naše veliko zadovoljstvo, uspješno završe, ispričao je sugovornik.

No, bilo je tu još puno zanimljivih projekata, od ograda za vučju nastambu u Zoološkom vrtu u Zagrebu, do odmorišta Ježevo, VMD Parka Kneževa, pa sve do studentskih domova i nogometnih igrališta. zaštitne ograde | Foto: Selmont, LinkedIn

Posao koji nije uvijek vidljiv, ali je jako važan

Osim svih izazova na gradilištima, treba ponoviti da ograde i metalne konstrukcije često prolaze 'ispod radara', ali bez njih nema sigurnih cesta, mostova ni vijadukata. Seletković govori da njihov posao možda nije uvijek najvidljiviji javnosti, ali je izuzetno važan za sigurnost i funkcionalnost infrastrukture koju ljudi koriste svaki dan.

- Zaštitne ograde, pješačke ograde, konstrukcije i drugi sigurnosni elementi imaju vrlo konkretnu funkciju - štite ljude, usmjeravaju promet i osiguravaju dugoročnu stabilnost infrastrukturnih objekata. Kada su kvalitetno izvedeni, oni često prolaze nezamijećeno upravo zato što rade svoj posao kako treba. Smatram da je odgovornost tvrtki koje rade ovakve sustave velika, bez obzira na to što njihov posao možda nije uvijek u prvom planu, objašnjava. zaštitne ograde | Foto: Selmont, LinkedIn

Tehnologija je promijenila proizvodnju i montažu

Uz sve navedeno, valja kazati i kako se građevinska industrija danas poprilično brzo mijenja. Zato nas je zanimalo koliko su se promijenile proizvodnja i montaža ograda te metalnih konstrukcija u odnosu na razdoblje od prije deset ili dvadeset godina. Seletković kaže da je došlo do većih promjena.

- Prije deset ili dvadeset godina velik dio procesa bio je znatno manje automatiziran, a zahtjevi investitora i normi nisu bili na današnjoj razini. Danas se puno više ulaže u preciznost proizvodnje, kontrolu kvalitete, dokumentaciju i sljedivost materijala, kaže.

Dodaje i da su moderni CNC strojevi, napredne tehnologije obrade i zavarivanja te digitalna priprema proizvodnje omogućili veću preciznost i učinkovitost, ali su istovremeno povećani i zahtjevi tržišta. Investitori danas očekuju bržu izvedbu, višu razinu kvalitete i potpunu usklađenost sa standardima.