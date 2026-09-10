Galerija: Strojevi preko mora stižu na otok, asfaltira se veza bez koje dva naselja teško funkcioniraju

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10. rujan 2026.
Na Molatu kreće uređenje 4,5 kilometara ceste, važnog pravca za svakodnevni život i otočnu povezanost.
Na otoku Molatu nema 'molavanja' jer kreće obnova jedne od važnijih lokalnih prometnih veza. Grad Zadar najavio je asfaltiranje ceste između Brgulja i Zapuntela, dva naselja na istom otoku koja su međusobno udaljena oko 4,5 kilometara. Riječ je o zahvatu koji možda nije velik u kilometrima u usporedbi s kopnenim projektima, ali za otočnu svakodnevicu ima znatno veću težinu.
Brgulje i Zapuntel dva su od ukupno tri naselja na otoku Molatu, uz samo naselje Molat. Nalaze se u središnjem i sjeverozapadnom dijelu otoka, a povezuje ih otočna cesta koja je dio približno deset kilometara duge cestovne mreže između sva tri mjesta. Dionica od Brgulja do Zapuntela duga je oko 4,5 kilometara.
Grad Zadar sada kreće s asfaltiranjem upravo tog poteza. Radovi bi trebali poboljšati stanje prometnice koju svakodnevno koriste stanovnici otoka, ali i vozila koja povezuju naselja s lukama i drugim otočnim sadržajima.
Na Molatu cestovna infrastruktura ima dodatnu važnost jer svako od tri naselja ima svoj izlaz prema moru i pomorskim vezama. Zapuntel ima pristanište Porat na krajnjem sjeverozapadu otoka, dok Brgulje imaju pristanište u Brguljskom zaljevu. Samim time cesta između dva naselja nije samo lokalna prometnica, nego važan dio veze između naselja i pomorskog prijevoza.
Brgulje, Zapuntel i Molat povezani su i brzobrodskom linijom sa Zadrom. Aktualna linija povezuje Zadar s Molatom, Brguljama, Zapuntelom i Istom, a cijelo putovanje traje oko sat i 50 minuta.
To znači da stanje lokalne ceste izravno utječe i na pristup lukama, prijevoz stanovnika, opskrbu te svakodnevno funkcioniranje otoka. Posebno tijekom ljeta, kada se broj ljudi na otocima povećava, svaka lošija dionica dodatno dolazi do izražaja. Zbog toga su ovakvi zahvati manje spektakularni od velikih cestovnih projekata, ali stanovnicima otoka često mnogo konkretnije mijenjaju svakodnevicu.
Nova asfaltiranja nisu jedina tema koja se posljednjih mjeseci otvorila na Molatu. Gradonačelnik Zadra Šime Erlić u svibnju je posjetio Molat, Brgulje i Zapuntel zajedno s gradskim predstavnicima i mjesnim odborima, a tada se razgovaralo o nizu problema i budućih ulaganja na otoku. Među temama bili su komunalna infrastruktura i uređenje javnih sadržaja, pa se aktualno asfaltiranje može promatrati kao jedan od konkretnijih zahvata koji sada izlazi na teren.
Otočna naselja administrativno pripadaju Gradu Zadru, iako su fizički poprilično udaljena od njegovog urbanog središta. Upravo zato ulaganja u ceste, pomorske veze, vodu i druge osnovne sustave imaju posebno značenje.
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Nakon dovršetka radova stanovnici bi trebali dobiti sigurniju i kvalitetniju prometnicu između dva dijela otoka, a cijeli potez trebao bi biti 'ugodniji' i za svakodnevni promet i za dolazak do otočnih luka.
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