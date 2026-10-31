Galerija: Grede od 16 tona podižu na budući pročistač Jadro, mjesta za manevriranje gotovo nema

Na gradilištu pročistača pitke vode Jadro u Solinu postavljaju se grede duge do 20 metara i teške do 16 tona, koje će nositi krovnu konstrukciju. Iz Vodovoda i kanalizacije Split poručuju da je riječ o jednoj od najzahtjevnijih faza izgradnje. Radovi tako ulaze u novu etapu, nakon što je sredinom listopada objavljeno da je izvedeno više od polovine građevinskih radova. Buduće postrojenje trebalo bi riješiti dugogodišnji problem zamućenja vode nakon obilnih kiša.

Više od 30 golemih greda

Za buduću krovnu konstrukciju potrebno je postaviti više od 30 greda. Njihove dimenzije i masa čine montažu posebno zahtjevnom: najveći elementi dosežu duljinu od 20 metara, dok najteži imaju čak 16 tona.

Podizanje se izvodi velikim dizalicama, uz radnike koji prihvaćaju i usmjeravaju elemente prema predviđenim položajima. Svaka greda mora biti precizno postavljena na svoje ležište, pa uz nosivost mehanizacije važnu ulogu ima i usklađenost svih uključenih u montažu.

pročistač Jadro, gradilište | foto: ViK Split, Grad Split

Malo prostora za manevriranje

Dodatnu zahtjevnost ovoj operaciji daje skučen prostor na gradilištu. Iz ViK-a posebno ističu ograničene mogućnosti manevriranja, zbog kojih se podizanje i pozicioniranje velikih tereta odvija u prostorno zahtjevnim uvjetima.

Radnici zato prate pomicanje svake grede i precizno je usmjeravaju do konačnog položaja. Upravo taj dio radova približava razmjere konstrukcije koja nastaje na gradilištu: element dug dvadesetak metara potrebno je dovesti do točno određenog mjesta na vrhu građevine.

pročistač Jadro, gradilište | foto: ViK Split, Grad Split

Nakon konstrukcije slijedi opremanje

Pročistač se gradi na Majdanu, na području nekadašnjeg tupinoloma, u blizini izvorišta Jadra. Kako smo ranije izvijestili, sredinom listopada bilo je završeno više od 51 posto građevinskih radova.

Prema tada najavljenoj dinamici, konstrukcijski radovi i krov trebali bi biti dovršeni do kraja 2026. godine. Ugradnja tehnološke opreme predviđena je tijekom 2027., a završetak izgradnje i početak probnog rada očekuju se u ljeto iduće godine.

pročistač Jadro, gradilište | foto: ViK Split, Grad Split

Zašto se voda Jadra zamuti?

Jadro je krška rijeka, a nakon obilnih oborina njegova se voda može zamutiti. Prema najnovijim informacijama ViK-a, takvih je dana u prosjeku petnaestak godišnje.

Iz tvrtke objašnjavaju da je voda i u tim razdobljima, prema dosadašnjim analizama, kemijski i mikrobiološki ispravna. Ipak, povećana mutnoća znači da ne zadovoljava sve propisane parametre kvalitete vode za ljudsku potrošnju.

Upravo je uklanjanje mutnoće ključna zadaća novog postrojenja. Njegovim dovršetkom trebala bi se osigurati propisana kvaliteta vode tijekom cijele godine, uključujući razdoblja nakon intenzivnih kiša. pročistač Jadro, gradilište | foto: ViK Split, Grad Split

Investicija veća od 41 milijun eura

Projekt je vrijedan 41,07 milijuna eura s PDV-om, a izvode ga STRABAG AG i Aqua Engineering GmbH. Postrojenje kapaciteta 2.000 litara u sekundi namijenjeno je vodoopskrbi oko 250.000 stanovnika Splita, Solina i šireg područja.

Za uklanjanje sitnih čestica koristit će se membranska ultrafiltracija. Nakon završetka gradnje i ugradnje opreme slijedi provjera funkcioniranja sustava tijekom probnog rada. Tek će uspješno dovršenim ispitivanjem biti potvrđeno da postrojenje može ispunjavati svoju zadaću i u uvjetima povećane mutnoće vode na izvorištu.