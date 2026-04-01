Oluja otkrila: Tek svaki peti građanin Hrvatske ima osiguranu imovinu

Oluja pokosila imovinu građana: Kako se ostvaruje pravo na odštetu uslijed pada stabla
Kada je šteta nastala olujnim nevremenom odgovornost za štetu može biti i na jedinici lokalne samouprave, te komunalnim službama.
16:05 9 d 27.03.2026
01. travanj 2026.
Nevrijeme koje je zahvatilo veći dio Hrvatske ostavilo je velike štete na vozilima i imovini, ali i otkrilo neke poražavajuće podatke.
Prema prvim podacima Croatia osiguranja, do sada je prijavljeno više od 900 šteta. Struktura prijava pokazuje da se 80% šteta odnosi na imovinu, dok se 20% odnosi na vozila. Kod vozila, štete su u najvećem broju nastale od pada stabala i granja. Najčešće štete na imovini su oštećenje krovova, fasada i prozora.
U usporedbi s olujom iz 2023. godine u prvih nekoliko dana je prijavljeno manje šteta, no za tridesetak posto je viši prosječni iznos isplaćene štete. Tako je, primjerice, vrijednost štete za oštećeni krov 32 posto veća nego u 2023. godini.
Razlog manjem broju šteta je, među ostalim, u tome što je nevrijeme prošlog tjedna bilo manjeg intenziteta, a zabilježeno je i manje oborina, te je zahvaćeno područje bilo manje. Tijekom oluje 2023. zabilježeni su udari vjetra i do 180 km/h, dok su ovogodišnji bili do 120 km/h.
Oluja pokosila imovinu građana: Kako se ostvaruje pravo na odštetu uslijed pada stabla
Kada je šteta nastala olujnim nevremenom odgovornost za štetu može biti i na jedinici lokalne samouprave, te komunalnim službama.
16:05 9 d 27.03.2026
Velika šteta od vjetra: Stradalo više od 100 zgrada, letjele skele i krovovi, ne voze tramvaji i vlakovi
Jaki udari vjetra uzrokovali su oštećenja na zgradama, a već u prvim satima nevremena bilo je jasno kako će materijalna šteta biti velika.
11:06 9 d 27.03.2026
Svi Croatijini timovi za obradu šteta aktivirani su dan prije nevremena, a u obradi je kontinuirano aktivno više od 100 djelatnika. Prva šteta isplaćena je u petak ujutro već sat vremena nakon prijave, a veći broj šteta u roku nekoliko sati i isti dan po prijavi.
- Kod ovakvih događaja važan je stabilan sustav koji može obraditi veliki broj prijava bez zastoja. U tome značajno pomaže digitalna prijava štete kojom se šteta prijavljuje u nekoliko minuta bez odlaska na procjenilište ili čekanja procjenitelja da izađe na teren. Kada građanima nevrijeme ošteti auto, kuću ili poslovni prostor, njima je najvažnije da prijava bude jednostavna, a šteta fer i brzo isplaćena, rekla je članica Uprave Croatia osiguranja, Vesna Sanjković.
Limeni krovovi i crijepovi u letu: Stručnjak otkriva što je najveći rizik i kako 'kopče' spašavaju
Zgrade s limenim krovom više su ugrožene. Krov je lakši pa se jednostavnije odvoji i odleti. Kod crijepova šteta može biti manja, a evo i rješenja.
16:14 9 d 27.03.2026
Stručnjaci upozoravaju da ovakvi vremenski događaji postaju sve češći i intenzivniji. Rizici koje smo nekad smatrali rijetkima danas se pojavljuju sve češće, primjerice nema više oluje stoljeća, nego nevrijeme koje se ponavlja svakih par godina. Nije pitanje hoće li se neka ekstremna vremenska nepogoda dogoditi, nego koliko često i koliko smo na nju spremni te kako ćemo njene posljedice financijski podnijeti. Kada veliki broj ljudi nije zaštićen, posljedice više nisu individualne, već postaju ekonomski i društveni problem.
- I ovaj put, kao i nakon potresa i nakon oluje iz 2023. očekujemo povećani interes za osiguranje, no nadamo se i da taj interes neće biti kratkotrajan kako se to uobičajeno događa. Zanimljivo je pritom da danas isti postotak, dakle svaki peti građanin Hrvatske ugovara kasko osiguranje vozila i osiguranje imovine, iako nekretnine vrijede i deset puta više nego vozilo. Ukupno smo znatno manje osigurani od prosjeka EU gdje je svaki drugi građanin osigurao svoje vozilo i svoju nekretninurekao je direktor Sektora za razvoj proizvoda i upravljanje rizicima Croatia osiguranja, Bojan Letica.
- Podaci pokazuju i da veliki dio građana nema pokriće za ovakve vrste šteta. Tek svako peto vozilo u Hrvatskoj ima kasko osiguranje koje pokriva štete nastale uslijed nevremena, što znači da trošak u tim slučajevima uglavnom snose sami vlasnici. Tu posebno treba istaknuti da su štete na starijim vozilima najčešće totalna šteta, jer je zbog njihove vrijednosti popravak neisplativ.
Slična je stvar i s imovinom. Osigurano je tek između 20 i 25 posto privatnih kuća, dok su stambene zgrade u pravilu osigurane sukladno važećim zakonima.
Lithium SuperPack NG baterija (LSP NG)
Na bateriju LSP NG mogu se spojiti i najzahtjevnija trošila na plovilu poput bočnih potisnika i sidrenog vitla. To otvara nove perspektive primjene.
16:00 6 d 30.03.2026
Nedostatak ureda, 'eksplozija' logistike: Tržište komercijalnih nekretnina u 2026. se mijenja
Prema analizi CBRE-a Hrvatska se izdvaja kao jedno od najotpornijih i najperspektivnijih tržišta u regiji.
12:33 1 d 04.04.2026
Potraga za garažom u Zagrebu: Vrijede kao suho zlato, za te novce nekada se mogao kupiti manji stan
Grad Zagreb već godinama ima problem s nedostatkom parkirnih mjesta, broj automobila konstantno raste, a zatvorenih garaža nema dovoljno
16:18 3 d 02.04.2026
Mikro stambene jedince: Mogu imati do 26 kvadrata, a sada se točno zna što su i za koga su
Zakon o priuštivom stanovanju poslan je u Sabor, neke su stavke jasnije definirane, a među njima i famozne mikro stambene jedinice.
16:06 3 d 02.04.2026
Konačno POS na atraktivnoj lokaciji: Najavljena modernizacija tračnica u mjestu blizu Zagreba
Nova zgrada stiže nadomak Zagreba. Ovo je bez sumnje jedna od najatraktivnijih POS-ovih lokacija, ali nije sigurno je li cijena opet preniska.
16:05 3 d 02.04.2026
Od voćnjaka do industrijskog pogona: Milijunski paket nekretnina poznate drvne tvrtke ide na dražbu
Poslovni problemi koji su doveli do stečaja, između ostalog, povezani su sa sporom s Hrvatskim šumama oko isporuke sirovine.
16:08 4 d 01.04.2026
Proizvodili su legendarni jeger, a sada sve ide na bubanj: Zagorski industrijski gigant prodaje se za milijune
Nekadašnji industrijski gigant koji je obilježio gospodarski život Ivanca danas se prodaje na dražbi.
12:53 5 d 31.03.2026
Država prodala kultnu vilu uz more: Novi vlasnik za 3,8 milijuna eura dobio kuglanu i sportske terene
U sklopu kompleksa nalazi se i stariji dio časničkog kluba iz 1932. godine, koji se prostire na gotovo 540 četvornih metara.
10:11 5 d 31.03.2026