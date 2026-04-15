Otvoreni natječaji za ugradnju dizala i obnovu pročelja uz subvencije, ništa od novca bez upisa u Registar

Vodič za obnovu fasada uz državnu subvenciju: Ovo su uvjeti bez kojih ne ide
08:35 192 d 05.10.2025
15. travanj 2026.
Uvjeta za prijavu na natječaj je puno, a subvencije će se dodjeljivati prema sustavu bodovanja i listama prvenstva. Nije isto za sve.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je javne natječaje za Program ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe te Program uređenja pročelja za postojeće zgrade. Natječaji su otvoreni do 31. kolovoza 2026. godine, a ubuduće će raspisivati jednom godišnje, a prijave se zaprimaju putem aplikacije programi.mpgi.hr.
Riječ je o Programu ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade te Programu uređenja pročelja za postojeće zgrade, čije je donošenje predviđeno Zakonom o upravljanju i održavanju zgrada. Zakon je stupio na snagu 1. siječnja 2025. godine, a cilj mu je unaprijediti kvalitetu života u postojećim zgradama.
Programi se primjenjuju na postojeće višestambene i stambeno-poslovne zgrade koje imaju OIB, odnosno upisane su u Registar zajednice suvlasnika, koji vodi Državna geodetska uprava. Lista prvenstva za oba programa izrađivat će se na temelju bodova ostvarenih u prijavi, neovisno o redoslijedu prijave. Dakle, sredstva se dodjeljuju prema redoslijedu na listi, a neiskorištena sredstva i bodovi prenose se u sljedeću godinu.
Republika Hrvatska sufinancirat će 1/3 troškova ugradnje dizala, uz mogućnost sudjelovanja jedinica lokalne samouprave. 25 jedinica lokalne samouprave iskazalo namjeru sudjelovanja u programu za 2026. te su za tu svrhu osigurale sredstva za sufinanciranje u svojim proračunima.
Primjerice, gradovi Zagreb, Slavonski Brod i Pula sudjelovat će s 50 % ukupnog troška, Grad Split sa 40 %, gradovi Zadar, Bjelovar i Vukovar s jednom trećinom ukupnog troška, a Grad Đurđevac i Kaštela s 30 %. Cjelokupan popis jedinica lokalne samouprave koje sudjeluju u sufinanciranju ugradnje dizala nalazi se na stranicama Ministarstva.
Bodovi se ostvaruju za svaku osobu s invaliditetom koja živi u zgradi, doprinos JLS-a u sufinanciranju, indeks razvijenosti JLS-a, ukupni broj katova u zgradi, ukupnu cijenu ugradnje dizala, status pojedinačnog zaštićenog kulturnog dobra ili zgradu unutar kulturno-povijesnih cjelina te zgrade u kojima žive trudnice, djeca mlađa od 7 godina i osobe starije od 65 godina. Prednost će imati one jedinice lokalne samouprave koje su osigurale sredstva za ugradnju u svojim proračunima.
Pravo na sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe ostvaruju višestambene i stambeno-poslovne zgrade koje kumulativno ispunjavaju istaknute uvjete.
Tako pravo na sufinanciranje može ostvariti isključivo zgrada koja ima formiranu zajednicu ili više zajednica suvlasnika. Suvlasnici su u ovom kontekstu fizičke osobe imaju više od 50 % suvlasničkih dijelova upisanih u zemljišne knjige, odnosno imaju više od 50 % ukupne vrijednosne površine zgrade u zgradama za koje nisu određeni suvlasnički dijelovi.
Zagrade moraju imati najmanje tri kata ili u njima stanuje suvlasnik/član kućanstva suvlasnika koji je osoba s invaliditetom (80 % i više tjelesnog oštećenja donjih ekstremiteta ili III./IV. stupanj funkcionalnog oštećenja). Za zgradu mora biti i izrađen je glavni projekt ugradnje dizala ili uređaja sukladno propisima o gradnji.
Uvjet je i da je natpolovičnom većinom suvlasnika donesena je odluka o ugradnji dizala ili uređaja. Također, za zahvat u zgradi mora biti formirana zajednicu suvlasnika sukladno odredbama Zakona. Kao i osigurana su financijska sredstva prema udjelu zajednice suvlasnika u ukupnim troškovima ugradnje dizala ili za olakšan pristup za slabo pokretne osobe.
Redoviti pregled zgrade: Mora se obaviti jednom godišnje, ako se oglušite idu novčane kazne
Obavezni redoviti pregledi zgrada mijenjaju način upravljanja stanovanjem, pojačavaju sigurnost nekretnina, ali i odgovornost suvlasnika i upravitelja
06:31 9 d 06.04.2026
Program uređenja pročelja za postojeće zgrade odnosi se na zgrade koje su zaštićeno pojedinačno kulturno dobro ili se nalaze unutar kulturno-povijesnih cjelina. Republika Hrvatska sufinancirat će 1/3 troškova, a jedinice lokalne samouprave obvezne su sudjelovati u sufinanciraju s također 1/3 troškova, kako bi višestambene zgrade na njihovom području mogle participirati u programu.
Na javni poziv za 2026. godinu mogu se prijaviti zgrade koje još nisu započele radove na uređenju pročelja ili su ih započele u 2026. godini. Dosad je 26 jedinica lokalne samouprave iskazalo namjeru sudjelovanja u programu, uključujući gradove Zagreb, Osijek, Umag, Vodnjan, Vinkovci, Split i Valpovo.
Ističe se kako će pri izradi liste prvenstva, prednost imati starije i više oštećene zgrade, one koje zahtijevaju složenije zahvate. Kao i projekti s većim doprinosom energetskoj učinkovitosti, uzimajući u obzir i indeks razvijenosti te kategoriju vrijednosti zgrade prema konzervatorskim kriterijima.
Pravo na sufinanciranje uređenja pročelja ostvaruju višestambene i stambeno-poslovne zgrade koje kumulativno ispunjavaju istaknute uvjete.
Tako pravo na sufinanciranje može ostvariti isključivo zgrada koja ima formiranu zajednicu ili više zajednica suvlasnika. Uz to, zgrada mora biti pojedinačno zaštićeno kulturno dobro ili se nalazi unutar kulturno-povijesnih cjelina, te za radove mora biti izrađen glavni projekt uređenja pročelja sukladno propisima.
Također, uređenje pročelja ne smije se sufinancirati se po nekoj drugoj osnovi, te natpolovičnom većinom suvlasnika mora biti donesena je odluka o uređenju pročelja (u slučaju više zajednica suvlasnika, svaka zasebno donosi odluku natpolovičnom većinom).
Ističe i kako za subvenciju moraju biti i osigurana financijska sredstva prema udjelu zajednice suvlasnika u ukupnim troškovima uređenja pročelja. Kao i da je jedinica lokalne samouprave u kojoj se zgrada nalazi osigurala sredstva za sudjelovanje.
Dok još možemo otvoriti prozor, dobro je razmisliti kako ćemo se hladiti ovo ljeto: Ovo su ključne inovacije
O hlađenju treba razmišljati prije prvog toplinskog vala. Danas su dostupne inovacije koje troše manje, filtriraju zrak i prilagođavaju se prostoru.
10:30 2 d 13.04.2026
Jedna odluka može vam prepoloviti račune za grijanje i hlađenje: Trik je u kombinaciji pravih materijala
Stare zgrade troše i do 3 puta više energije od novih, a dobra izolacija fasade može prepoloviti račune i za grijanje zimi i za klimu ljeti.
10:30 4 d 11.04.2026
Velik iskorak domaće tvrtke: Postali zastupnici jedne od najnaprednijih tehnologija za rad na visini
Tvrtka Telescopic Peršić postala ekskluzivni zastupnik Magni strojeva za manipulaciju teretom i rad na visini za tržišta Hrvatske i Slovenije.
10:20 6 d 09.04.2026
Ne trebate iskustvo: Za ove radove u kući nije potreban majstor, a dovoljan vam je samo jedan alat
Brtvilo i ljepilo u jednom, elastičan i otporan na temperaturu, a koristiti ga mogu i amateri. Zato se treba naći u kutriji s alatom svakog majstora.
15:00 8 d 07.04.2026
Novo naselje za umirovljenike: Baš je kao na Floridi, a i nije jedini takav primjer 'kod nas'
Projektiranje novog naselja od 30 kuća po uzoru na postojeća naselja ugovoreno je početkom 2025. godine. Cijena se povećala, za skoro 20 tisuća eura.
16:06 1 d 14.04.2026
Tri, četiri, sad! Subvencije za ugradnju dizala i obnovu pročelja kreću ovaj tjedan, budite spremni
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine najavilo je natječaje i pozive koji samo što nisu objavljeni.
16:58 2 d 13.04.2026
Ovako će dvije slavonske tvrtke za državu uređivati prazne stanove, ne zna se koji je u gorem stanju
Uređivat će se stanovi na 11 adresa, a obuhvati će modernizaciju instalacija, stolarije, kuhinje i kupaonica.
16:57 2 d 13.04.2026
Nekad hranilo selo, danas zarasta u travu: U Dalmaciji se prodaje najveće hrvatsko ribogojilište
Uz rijeku Rudu nalazilo se veliko ribogojilište pastrve s čak 240 bazena, koje je svojedobno bilo među najuspješnijima u Europi.
12:48 2 d 13.04.2026