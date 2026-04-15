Otvoreni natječaji za ugradnju dizala i obnovu pročelja uz subvencije, ništa od novca bez upisa u Registar

Uvjeta za prijavu na natječaj je puno, a subvencije će se dodjeljivati prema sustavu bodovanja i listama prvenstva. Nije isto za sve.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je javne natječaje za Program ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe te Program uređenja pročelja za postojeće zgrade. Natječaji su otvoreni do 31. kolovoza 2026. godine, a ubuduće će raspisivati jednom godišnje, a prijave se zaprimaju putem aplikacije programi.mpgi.hr.

Riječ je o Programu ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade te Programu uređenja pročelja za postojeće zgrade, čije je donošenje predviđeno Zakonom o upravljanju i održavanju zgrada. Zakon je stupio na snagu 1. siječnja 2025. godine, a cilj mu je unaprijediti kvalitetu života u postojećim zgradama.

Programi se primjenjuju na postojeće višestambene i stambeno-poslovne zgrade koje imaju OIB, odnosno upisane su u Registar zajednice suvlasnika, koji vodi Državna geodetska uprava. Lista prvenstva za oba programa izrađivat će se na temelju bodova ostvarenih u prijavi, neovisno o redoslijedu prijave. Dakle, sredstva se dodjeljuju prema redoslijedu na listi, a neiskorištena sredstva i bodovi prenose se u sljedeću godinu.

Program ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup

Republika Hrvatska sufinancirat će 1/3 troškova ugradnje dizala, uz mogućnost sudjelovanja jedinica lokalne samouprave. 25 jedinica lokalne samouprave iskazalo namjeru sudjelovanja u programu za 2026. te su za tu svrhu osigurale sredstva za sufinanciranje u svojim proračunima.

Primjerice, gradovi Zagreb, Slavonski Brod i Pula sudjelovat će s 50 % ukupnog troška, Grad Split sa 40 %, gradovi Zadar, Bjelovar i Vukovar s jednom trećinom ukupnog troška, a Grad Đurđevac i Kaštela s 30 %. Cjelokupan popis jedinica lokalne samouprave koje sudjeluju u sufinanciranju ugradnje dizala nalazi se na stranicama Ministarstva.

Bodovi se ostvaruju za svaku osobu s invaliditetom koja živi u zgradi, doprinos JLS-a u sufinanciranju, indeks razvijenosti JLS-a, ukupni broj katova u zgradi, ukupnu cijenu ugradnje dizala, status pojedinačnog zaštićenog kulturnog dobra ili zgradu unutar kulturno-povijesnih cjelina te zgrade u kojima žive trudnice, djeca mlađa od 7 godina i osobe starije od 65 godina. Prednost će imati one jedinice lokalne samouprave koje su osigurale sredstva za ugradnju u svojim proračunima.

Uvjeti za sufinanciranje

Pravo na sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe ostvaruju višestambene i stambeno-poslovne zgrade koje kumulativno ispunjavaju istaknute uvjete.

Tako pravo na sufinanciranje može ostvariti isključivo zgrada koja ima formiranu zajednicu ili više zajednica suvlasnika. Suvlasnici su u ovom kontekstu fizičke osobe imaju više od 50 % suvlasničkih dijelova upisanih u zemljišne knjige, odnosno imaju više od 50 % ukupne vrijednosne površine zgrade u zgradama za koje nisu određeni suvlasnički dijelovi.

Zagrade moraju imati najmanje tri kata ili u njima stanuje suvlasnik/član kućanstva suvlasnika koji je osoba s invaliditetom (80 % i više tjelesnog oštećenja donjih ekstremiteta ili III./IV. stupanj funkcionalnog oštećenja). Za zgradu mora biti i izrađen je glavni projekt ugradnje dizala ili uređaja sukladno propisima o gradnji.

Uvjet je i da je natpolovičnom većinom suvlasnika donesena je odluka o ugradnji dizala ili uređaja. Također, za zahvat u zgradi mora biti formirana zajednicu suvlasnika sukladno odredbama Zakona. Kao i osigurana su financijska sredstva prema udjelu zajednice suvlasnika u ukupnim troškovima ugradnje dizala ili za olakšan pristup za slabo pokretne osobe.

Program uređenja pročelja za postojeće zgrade

Program uređenja pročelja za postojeće zgrade odnosi se na zgrade koje su zaštićeno pojedinačno kulturno dobro ili se nalaze unutar kulturno-povijesnih cjelina. Republika Hrvatska sufinancirat će 1/3 troškova, a jedinice lokalne samouprave obvezne su sudjelovati u sufinanciraju s također 1/3 troškova, kako bi višestambene zgrade na njihovom području mogle participirati u programu.

Na javni poziv za 2026. godinu mogu se prijaviti zgrade koje još nisu započele radove na uređenju pročelja ili su ih započele u 2026. godini. Dosad je 26 jedinica lokalne samouprave iskazalo namjeru sudjelovanja u programu, uključujući gradove Zagreb, Osijek, Umag, Vodnjan, Vinkovci, Split i Valpovo.

Ističe se kako će pri izradi liste prvenstva, prednost imati starije i više oštećene zgrade, one koje zahtijevaju složenije zahvate. Kao i projekti s većim doprinosom energetskoj učinkovitosti, uzimajući u obzir i indeks razvijenosti te kategoriju vrijednosti zgrade prema konzervatorskim kriterijima.

Uvjeti za sufinanciranje

Pravo na sufinanciranje uređenja pročelja ostvaruju višestambene i stambeno-poslovne zgrade koje kumulativno ispunjavaju istaknute uvjete.

Tako pravo na sufinanciranje može ostvariti isključivo zgrada koja ima formiranu zajednicu ili više zajednica suvlasnika. Uz to, zgrada mora biti pojedinačno zaštićeno kulturno dobro ili se nalazi unutar kulturno-povijesnih cjelina, te za radove mora biti izrađen glavni projekt uređenja pročelja sukladno propisima.

Također, uređenje pročelja ne smije se sufinancirati se po nekoj drugoj osnovi, te natpolovičnom većinom suvlasnika mora biti donesena je odluka o uređenju pročelja (u slučaju više zajednica suvlasnika, svaka zasebno donosi odluku natpolovičnom većinom).

Ističe i kako za subvenciju moraju biti i osigurana financijska sredstva prema udjelu zajednice suvlasnika u ukupnim troškovima uređenja pročelja. Kao i da je jedinica lokalne samouprave u kojoj se zgrada nalazi osigurala sredstva za sudjelovanje.