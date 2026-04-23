Legalizacije divlje gradnje samo što nije, ali za građevine na ovim lokacijama neće biti milosti

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama je 'na stolu', novosti je puno. Pripremite se.

Ministar Branko Bačić danas se osvrnuo na kritike na tri nova zakona u sektoru zgradarstva | Foto: Bauštela.hr/Vlada RH

Zastupnici Hrvatskoga sabora u drugom čitanju raspravljali su o izmjenama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Zakon je predstavio potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, a saborskoj raspravi nazoči i državna tajnica Dunja Magaš.

Izmjenama zakona omogućuje se podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, čime se otvara prostor za uključivanje dosad neozakonjenih zgrada u pravni sustav.

- Kako bismo pojednostavnili proceduru, kako bismo brže realizirali i evidentirali te zgrade na području Republike Hrvatske, kako bismo našim sugrađanima omogućili da svoje objekte legaliziraju, odlučili smo se na izmjene Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, objasnio je ministar Bačić.

Što je sve novo

Konačni prijedlog dodatno je nomotehnički dorađen i usklađen s važećim propisima, uključujući novi Zakon o gradnji. Omogućeno je i ponovno podnošenje zahtjeva koji su ranije pravomoćno odbijeni, uključujući i slučajeve u kojima nije bila plaćena propisana naknada. Uvodi se i obveza prethodnog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa prije evidentiranja zgrade u katastru.

Očekivani učinci ovih izmjena su povećanje pravne sigurnosti, rast vrijednosti nekretnina i lakši pristup financiranju, uključujući sredstva iz fondova Europske unije. Dodatno, omogućit će se zakonita uporaba objekata, razvoj gospodarskih aktivnosti i iznajmljivanje, uz istodobnu zaštitu infrastrukturnih koridora i modernizaciju postupaka kroz digitalizaciju.

Ukinut rok za podnošenje zahtjeva

Najvažnija novost jest ukidanje roka za podnošenje zahtjeva, koji je prema važećem zakonu istekao 30. lipnja 2018. godine. Time se građanima omogućuje da u bilo kojem trenutku pokrenu postupak ozakonjenja svojih nezakonito izgrađenih objekata, sagrađenih najkasnije do 21. lipnja 2011. godine.

U ovom kontekstu istaknuto je kako izmjene zakona ne pokreću novi val legalizacije, već omogućavaju trajno podnošenje zahtjeva za ozakonjenje bespravno sagrađenih zgrada, koje su nedvojbeno izgrađene do 21. lipnja 2011. godine, a vidljive su na ortofoto karti Državne geodetske uprave s tim datumom.

Nije za sve isto

Objekti sagrađeni nakon istaknutog datuma, bez potrebnih dozvola za gradnju, neće se moći legalizirati. No, nisu jedini.

- Zabranjena je legalizacija u planiranim i istražnim koridorima prometnica, energetske i komunalne infrastrukture te na zaštićenim područjima prirode, objasnio je ministar. Sve zgrade koje ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom mogu se prijaviti radi ozakonjenja.

Digitalizacija postupka

Novo zakonsko rješenje predviđa digitalno podnošenje zahtjeva putem Informacijskog sustava prostornoga uređenja (ISPU), sustava eDozvola, uz obveznu priloženu cjelovitu dokumentaciju.

- Zahtjev za legalizaciju moguće je podnijeti pod uvjetom da je prikupljena sva dokumentacija. Temeljni akt jest potvrda Državne geodetske uprave, koja dokazuje da je na ortofoto karti ta zgrada evidentirana, dodao je ministar.

Riječ je o geodetskom snimku izvedenog stanja i dodatno potvrdi nadležne Državne geodetske uprave da je zgrada vidljiva na ortofoto aviosnimci DOF5/2011 s koordinatama predmetne zgrade u GML formatu.

Naknada za bespravnu gradnju

Istaknuto je kako će postupke rješavanja i dalje voditi upravni odjeli općina, gradova i županija nadležni za poslove prostornog uređenja i graditeljstva kao što je to bilo i dosad. Kao i da nema postupka bez plaćene 'kazne'.