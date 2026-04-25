Na dražbi atraktivna nekretnina u Ilici, kažu vrijedi milijun i pol eura, ali licitacija će biti oštra

Poslovni prostor na prvom katu prepoznatljive zgrade na Ilici 15 našao se u sustavu elektroničkih dražbi. Vrijedi milijun i pol, a vlasnik je u ovrsi.

Na kućnom broju 15 na zagrebačkoj Ilici nalazi se poznata zgrada Ebenspanger, najamna trgovačko-stambena zgrada Karla Ebenspangera, završena 1930. godine. Građevina je tipološka varijacija modela trgovačko-stambene zgrade s poslovnim mezaninom dvokrilne gradnje s centralnom jezgrom. Objedinjuje obilježja ekspresivnog art décoa s elementima Novog građenja, a, kao u ostatku Ilice, i u prizemlju i na mezaninu ove zgrade i danas su trgovački prostori.

Poslovni prostor na prvom katu s terasom u toj 'kući', koji je neodvojivo povezan s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele zgrade upravo se našao na dražbi. Vrijednost prostora od skoroo 280 kvadrata procijenjena je na nešto manje od milijun i pol eura, a i dalje je u vlasništvu ovršenika Promolux Lighting iz Zagreba.

Na elektroničkoj je dražbi

Na internetskim stranicama elektroničke javne dražbe Financijske agencije (FINA) 23. travnja 2026. godine objavljene su informacije o zaključku Općinskog građanskog suda u Zagrebu o prodaji. Zaključak je donesen 15. travnja 2026. u ovršnom postupku koji se na prijedlog ovrhovoditelja BKS Bank AG iz Austrije vodi protiv ovršenika Promolux Lighting.

Prema informacijama o poslovanju, ovšena tvrtka je osnovana u 2020., i nije u blokadi, a direktor je Zdravko Krznarić. Subjekt se pretežito bavi proizvodnjom rasvjetne opreme, a u 2025. godini zapošljavao je jednu osobu, ali je prihod u odnosu na prethodnu godinu povećao za 224,99 posto, zaradivši 132.595 eura. Riječ je o mikro poduzetniku koji je još uvijek vlasnik 'poslovnjaka' u Ilici.

Poslovnjak vrijedi milijun i pol eura

Nekretnina je u zemljišnim knjigama upisana kao k.č.br. 2244 u katastarskoj općini Centar Novi, u naravi Ilica površine 887 četvorna metra. Na čestici su dvorište površine 146 kvadrata i zgrada mješovite uporabe površine 741 kvadrata. No, predmet prodaje je samo suvlasnički dio (E-7), odnosno poslovni prostor na prvom katu s pripadajućom terasom. Nešto manje od 280 kvadrata procijenjeno je na vrijednost od 1,42 milijuna eura.

Na prvoj elektroničkoj dražbi nekretnina se ne može prodati ispod četiri petine te vrijednosti, odnosno za manje od 1.136.000 eura, na drugoj dražbi, ako do nje dođe cijena ne smije pasti ispod tri petine, odnosno 852.000 eura. U postupku mogu sudjelovati samo ponuditelji koji najkasnije osam dana prije dražbe uplate jamčevinu od 142.000 eura na račun Financijske agencije. Dražba će se provesti i ako sudjeluje samo jedan ponuditelj, navedeno je u informacijama o dražbi. Kuća Ebenspanger u Ilici 15 | foto: snimka zaslona, GoogleKarte

Bit će i razgledavanje

Uz to, kupac ne može biti ovršenik niti osobe uključene u postupak, a poreze i pristojbe snosi kupac. Određena prava, poput stvarnih služnosti upisanih prije ovrhe, ostaju na snazi, dok se založno pravo u korist ovrhovoditelja i zabilježba ovrhe brišu po pravomoćnosti rješenja o dosudi. Kupac je dužan u roku od 30 dana uplatiti kupovninu, u protivnom se prodaja može poništiti i ponoviti.

Za 11. svibnja 2026. u 13 sati uz sudskog ovršitelja je zakazano razgledavanje nekretnine, a ovrhovoditelj je dužan unaprijed uplatiti troškove njegova izlaska na teren, napominje se u dokumentaciji dražbe.

Ovrha zbog duga

Prema prijedlogu za ovrhu koji su podnijeli odvjetnici, postupak se temelji na ugovoru o dugoročnom kreditu i sporazumu o osiguranju tražbine zasnivanjem hipoteke, sklopljenima 22. travnja 2021. godine. Tim ugovorom dužnik se obvezao isplatiti ukupno 374.124,52 eura, uz kamate, naknade i troškove. Založno pravo upisano je iste godine u zemljišne knjige, stoji u dokumentu

Iz izvatka poslovnih knjiga proizlazi da ovrhovoditelj potražuje ukupno 440.905,28 eura. Taj iznos uključuje glavnicu od 374.124,52 eura s pripadajućim zateznim kamatama od 31. siječnja 2023., redovne kamate od 13.570,91 eura, obračunate zatezne kamate od 53.178,00 eura te manje troškove opomena i postupka. Kamate se obračunavaju prema pravilima vezanim uz referentne stope Europske središnje banke.

Kako dužnik nije dobrovoljno podmirio obveze, ovrhovoditelj je predložio provedbu ovrhe na predmetnoj nekretnini, na kojoj već postoji upisano založno pravo u njegovu korist, pojašnjeno je u dokumentaicji javno dostupnoj na stranici FINA-e.