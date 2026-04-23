Država uređuje 243 prazna stana u 13 županija: Najviše posla bit će u Panonskoj regiji

Diljem države planira se dovođenje u stanje uporabljivosti velikog broja praznih stanova. Po uređenju stanovi koji su trenutno u lošem stanju postali bi prikladni za stanovanje, te bi ih se moglo uključiti u fond državnih nekretnina za buduće korištenje. Dok je za 111 takvih stavnova u pet županija u veljači ove godine ugovorena izrada projekata uređenja, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine sada je raspisalo natječaj za još 243 stana u čak 13 županija.

Za 13 županija, 97.200 eura

Prema informacijama u javnoj nabavi, stanovi su raspoređeni u Osječko-baranjskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Virovitičko-podravskoj, Brodsko-posavskoj, Požeško-slavonskoj, Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj, Ličko-senjskoj, Primorsko-goranskoj, Zagrebačkoj, Šibensko-kninskoj, Dubrovačko-neretvanskoj, ali i u Gradu Zagrebu. Obuhvat je daleko veći nego što je bio kod prošlog natječaja. Ovoga puta, iznos za projektiranje je 97.200 eura.

Od navedenih županija, najviše stanova namjerava se urediti u Sisačko-moslavačkoj županiji u kojoj se planira urešenje čak 71 stambene jedinice. Za tu županiju nabava je podijeljena u dvije grupe. Iduća je Ličko-senjska u kojoj treba urediti 46 stanova, a potom su Vukovarsko-srijemska s 27 stambenih jedinica za uređenje, te Zadarska s 20.

U Bjelovarsko-bilogorskoj, Virovitičko-podravskoj, Požeško-slavonskoj, Brodsko-posavskoj i Osječko-baranjskoj županiji planira se uređenje 40 stambenih jedinica, u Primorsko-goranskoj, Karlovačkoj i Gradu Zagrebu uređenje ukupno 21 stambene jedinice. Konačno, u Šibensko-kninskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji sprema se uređenje 18 stambenih jedinica. Nabava je podijeljena u ukupno osam grupa, po principu kako smo naveli broj jedinica za obnovu po županijama, a za projektiranja svake grupe predviđene su cijene, ovisno o količini jedinica za uređenje, te je određen rok od 120 dana - jednak za svaku grupu.

Spremne upute za izradu projekata

Zajednički projektni zadatak za dovođenje u stanje uporabljivosti svih 243 stambenih jedinica ističe da se za svaku predviđa zaseban set projektne dokumentacije. Kako je navedeno u zadatku, projekti će se pripremati uz poštivanje i implementaciju Smjernica za izradu Uputa za radove redovitog održavanja, koje je za Ministarstvo izradila tvrtka Pomark.

Za svaku jedinicu bit će potrebno u projektu opisati prikaz zatečenog stanja, a potom u skladu sa zatečenim oštećenjima odrediti opis radova redovitog održavanja. Uz to, za svaki stan će se izraditi troškovnik s dokaznicom mjera, a svaki dio posla pratit će fotodokumentacija.

Kao što je bio slučaj i kod prethodne nabave, koja se odnosila na 111 stanova u pet županija, vjerojatno se i u ovoj nabavi može očekivat šteta u kupaonici, oštećenje pločica, perketa, zidova, potreba za zamjenom stolarija i slične manjkavosti koje će biti potrebno sanirati. Detalje obnove i kvadrature stanova pokazat će izrada projekata za pojedinačne sanacije, a rok za dostavu ponuda je 13. svibnja ove godine.